Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5af96d26-19c2-4483-8f17-b020ecddc6fb","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarországon több mint egymillió ember él lakhatási szegénységben. A nők és a gyerekek különösen kiszolgáltatottak.","shortLead":"Magyarországon több mint egymillió ember él lakhatási szegénységben. A nők és a gyerekek különösen kiszolgáltatottak.","id":"20180611_Alberlet_Csak_gyerekkel_ne","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5af96d26-19c2-4483-8f17-b020ecddc6fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b48afc-7e8a-4d41-a303-41b585a0e8cd","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Alberlet_Csak_gyerekkel_ne","timestamp":"2018. június. 11. 17:21","title":"Albérlet? Csak gyerekkel ne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dea3820-d52b-4aa8-8621-4adeb2f70837","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő mindig is hitt abban, hogy ez meg fog történni. És most meghatódott. ","shortLead":"Ő mindig is hitt abban, hogy ez meg fog történni. És most meghatódott. ","id":"20180612_Dennis_Rodman_elsirta_magat_KIm_Dzsong_Un_es_Donald_Trump_talalkozojan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dea3820-d52b-4aa8-8621-4adeb2f70837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b865c2-be6d-43a6-b245-a539e634b0bb","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Dennis_Rodman_elsirta_magat_KIm_Dzsong_Un_es_Donald_Trump_talalkozojan","timestamp":"2018. június. 12. 08:45","title":"Dennis Rodman elsírta magát Kim Dzsong Un és Donald Trump találkozóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c1df87-03ca-4084-8519-972bcebe8f7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy holland cég 2012-ben kezdte másolni a mestert, a bíróság most lemeszelte őket.","shortLead":"Egy holland cég 2012-ben kezdte másolni a mestert, a bíróság most lemeszelte őket.","id":"20180612_Elmeszelte_az_Europai_Birosag_Louboutint_aki_a_vedjegyenek_szamito_piros_cipotalpak_koppintasa_miatt_perelt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c1df87-03ca-4084-8519-972bcebe8f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f812e0cc-6916-4813-b0db-65f823538dcc","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_Elmeszelte_az_Europai_Birosag_Louboutint_aki_a_vedjegyenek_szamito_piros_cipotalpak_koppintasa_miatt_perelt","timestamp":"2018. június. 12. 11:06","title":"Pert nyert az Európai Bíróságon Louboutin a védjegyének számító piros cipőtalpak koppintása kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9362ffe0-df63-4b9f-95cd-ec1365483c18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az elemző szerint a kormányfő nem háborút, csak csatát nyert. Az ellenzék pedig nem képes saját témákat felmutatni, csak technikai kérdésekkel foglalkozik.","shortLead":"De az elemző szerint a kormányfő nem háborút, csak csatát nyert. Az ellenzék pedig nem képes saját témákat felmutatni...","id":"20180612_Torok_Gabor_Orban_Viktor_Fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9362ffe0-df63-4b9f-95cd-ec1365483c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b6150a-da69-45dd-bbfd-5d5c49b12b44","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Torok_Gabor_Orban_Viktor_Fidesz","timestamp":"2018. június. 12. 11:28","title":"Török Gábor: Az ellenzék elfogadta, hogy Orbán addig lesz hatalmon, amíg akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1448fea8-6dad-4d01-8ab7-d168a0829dfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Növények, fák, egy buszmegálló, egy díszrács és egy tábla is áldozatul esett. Egy 17 éves fiú volt a rongáló.","shortLead":"Növények, fák, egy buszmegálló, egy díszrács és egy tábla is áldozatul esett. Egy 17 éves fiú volt a rongáló.","id":"20180611_kizavartak_a_balbol_duheben_szetverte_a_falu_kozpontjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1448fea8-6dad-4d01-8ab7-d168a0829dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0818ca12-e566-445e-9ca6-696c050b3929","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_kizavartak_a_balbol_duheben_szetverte_a_falu_kozpontjat","timestamp":"2018. június. 11. 14:45","title":"Kizavarták a bálból, dühében szétverte a falu központját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecddd167-70fc-4ca2-a647-ea1a15a0ffc3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művész 76 éves volt. ","shortLead":"A művész 76 éves volt. ","id":"20180611_Meghalt_Birkas_Akos_festo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecddd167-70fc-4ca2-a647-ea1a15a0ffc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce858622-07f4-4c64-b0d9-b2deffcb2c78","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Meghalt_Birkas_Akos_festo","timestamp":"2018. június. 11. 11:21","title":"Meghalt Birkás Ákos festőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ca369-40ff-4b98-bc22-79f28555ba95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Traub Viktória Sellők és Rinocéroszok című alkotása több Oscar-kvalifikáló fesztiválon is versenyez majd.","shortLead":"Traub Viktória Sellők és Rinocéroszok című alkotása több Oscar-kvalifikáló fesztiválon is versenyez majd.","id":"20180611_Kilenc_eve_vartunk_egy_ilyen_rovidfilmes_sikerre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ca369-40ff-4b98-bc22-79f28555ba95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8de81aa-c708-4d14-bddc-781b826449b1","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Kilenc_eve_vartunk_egy_ilyen_rovidfilmes_sikerre","timestamp":"2018. június. 11. 12:45","title":"Itt az új magyar animációs film, aminek szurkolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d755cd-f635-44d5-b24e-b89d1f746e51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több jogszabály, köztük a társasházi törvény módosítását is indokoltnak tartja a birtokperek országos vizsgálata nyomán a Kúria – mondta Orosz Árpád, a Kúria tanácselnöke, a joggyakorlat-elemző csoport vezetője a vizsgálat eredményeit összegző háttérbeszélgetésen.","shortLead":"Több jogszabály, köztük a társasházi törvény módosítását is indokoltnak tartja a birtokperek országos vizsgálata nyomán...","id":"20180611_Haromszaz_gyulolkodo_szomszed_ugyet_vizsgaltak_felul_erre_jutott_a_Kuria","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5d755cd-f635-44d5-b24e-b89d1f746e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3946c8-ea2a-4f8b-bd17-b54a1221e68a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180611_Haromszaz_gyulolkodo_szomszed_ugyet_vizsgaltak_felul_erre_jutott_a_Kuria","timestamp":"2018. június. 11. 12:49","title":"Háromszáz gyűlölködő szomszéd ügyét vizsgálták felül, erre jutott a Kúria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]