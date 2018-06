Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgaidőszakot nem húzhatja keresztül egy hatalmas raktártűz sem.","shortLead":"A vizsgaidőszakot nem húzhatja keresztül egy hatalmas raktártűz sem.","id":"20180613_Uzent_a_foiskola_lehet_hogy_eg_a_raktar_de_a_vizsgakat_megtartjak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15aa4f2-ccda-4abc-8ebf-a7fb9cec28e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Uzent_a_foiskola_lehet_hogy_eg_a_raktar_de_a_vizsgakat_megtartjak","timestamp":"2018. június. 13. 12:57","title":"Üzent a főiskola: lehet, hogy ég a raktár, de a vizsgákat megtartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d642e600-13b1-4905-8475-a0bbc925b1be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatkert közel 35 éves történelme során első alkalommal született rénszarvasborjú.","shortLead":"Az állatkert közel 35 éves történelme során első alkalommal született rénszarvasborjú.","id":"20180613_Eloszor_szuletett_renszarvas_a_Miskolci_Allatkertben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d642e600-13b1-4905-8475-a0bbc925b1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b1bee6-867d-4d23-a137-0d75efab0e6d","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Eloszor_szuletett_renszarvas_a_Miskolci_Allatkertben","timestamp":"2018. június. 13. 10:57","title":"Először született rénszarvas a Miskolci Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01d4b7b-3f36-42c5-85cd-42b69c6b3014","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A díj fennállásának az ötödik évfordulója alkalmából kiállítás nyílik az eddigi díjazottak és finalisták munkáiból. ","shortLead":"A díj fennállásának az ötödik évfordulója alkalmából kiállítás nyílik az eddigi díjazottak és finalisták munkáiból. ","id":"20180611_Hemzo_dij_nyertesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c01d4b7b-3f36-42c5-85cd-42b69c6b3014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0663ac9c-6944-4628-9263-48e70d555cbe","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180611_Hemzo_dij_nyertesek","timestamp":"2018. június. 11. 18:05","title":"Két nyertese is van idén a Hemző-díjnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d921c4f-9b7b-4f30-9a1a-16635bca2284","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 4-én az Arénában dübörög majd a Livin’ la Vida Loca.","shortLead":"Szeptember 4-én az Arénában dübörög majd a Livin’ la Vida Loca.","id":"20180612_Jon_Ricky_Martin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d921c4f-9b7b-4f30-9a1a-16635bca2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfda31b-dfbd-4c04-aa8d-ba496203a5c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Jon_Ricky_Martin","timestamp":"2018. június. 12. 10:27","title":"Jön Ricky Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666f2859-dc00-4fa9-87a3-e7d5b29bacbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180613_Es_elkeszult_vegre_Kasler_miniszter_portreja_Van_Goghkent_es_az_alkoto_meg_is_magyarazza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666f2859-dc00-4fa9-87a3-e7d5b29bacbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266bf813-09ae-4c9a-b2eb-a2b4fb2bc5aa","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Es_elkeszult_vegre_Kasler_miniszter_portreja_Van_Goghkent_es_az_alkoto_meg_is_magyarazza","timestamp":"2018. június. 13. 13:06","title":"És elkészült végre Kásler miniszter portréja Van Gogh-ként, és az alkotó meg is magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az időközben a szabadság megtestesítőjévé is vált macit az útját követők nevezték el Robinak, de ez a név nem igazán illik hozzá, mint ugyanis kiderült, nőstényről van szó. Utóbbit hivatalosan is megerősítették. ","shortLead":"Az időközben a szabadság megtestesítőjévé is vált macit az útját követők nevezték el Robinak, de ez a név nem igazán...","id":"20180611_A_nap_hire_Robi_a_medve_igazabol_nosteny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06f5a5d-c572-46ca-b3ab-9da06c8ade4e","keywords":null,"link":"/elet/20180611_A_nap_hire_Robi_a_medve_igazabol_nosteny","timestamp":"2018. június. 11. 21:18","title":"Hivatalos: Robi, a medve valójában nőstény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bab64e-da8c-4adc-9316-78fff63b8bfa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fájdalmas, nehezen kezelhető sérülések gyógyulását gyorsító kötszert fejlesztettek ki amerikai kutatók. A formálható hidrogél a szervezet saját gyógyító mechanizmusait használja ki, nem szükséges hozzá gyógyszeres hatóanyag.","shortLead":"A fájdalmas, nehezen kezelhető sérülések gyógyulását gyorsító kötszert fejlesztettek ki amerikai kutatók. A formálható...","id":"20180613_seb_gyogyulas_kotes_gyorsabb_gyogyulas_regeneralo_kotszer_a5g81_laminin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05bab64e-da8c-4adc-9316-78fff63b8bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cca373-bfb4-4d29-b144-21baae5a94ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_seb_gyogyulas_kotes_gyorsabb_gyogyulas_regeneralo_kotszer_a5g81_laminin","timestamp":"2018. június. 13. 11:03","title":"Megcsinálták a kötszert, amellyel 33%-kal gyorsabban gyógyulnak be a sebek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201f2332-6198-4ba0-b2dd-b4ddfd3c9f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit University College London szakemberei egy új rendszernek köszönhetően nemcsak karbantartanák a város útjait, de a kátyúk kialakulását is megelőzhetnék.","shortLead":"A brit University College London szakemberei egy új rendszernek köszönhetően nemcsak karbantartanák a város útjait, de...","id":"20180612_katyuzas_katyus_uttest_dron_3d_nyomtatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=201f2332-6198-4ba0-b2dd-b4ddfd3c9f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bd2b1e-1105-45e2-b49d-19d753948b2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_katyuzas_katyus_uttest_dron_3d_nyomtatas","timestamp":"2018. június. 12. 16:26","title":"1 perc alatt kijavítja az úthibát, és nem okoz fennakadást a britek új módszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]