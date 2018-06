Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66e8151e-e277-418e-9c28-2a3c490e08c2","c_author":"Rudolph Logistik","category":"brandcontent","description":"Az infotechnológia elképesztő léptékű fejlődése új távlatokat nyit az olyan területeken is, mint a kereskedelem és azon belül is a logisztika. A változás az árucsomagolástól kezdve a rakodáson, raktározáson és szállításon át az ügyfeleknek kínált szolgáltatások bővülésében egyaránt markánsan megnyilvánul. Mindez pedig a vásárlók, megrendelők igényeit is nagyban átalakítja mind a kis-, mind pedig a nagykereskedelem szintjén.","shortLead":"Az infotechnológia elképesztő léptékű fejlődése új távlatokat nyit az olyan területeken is, mint a kereskedelem és azon...","id":"20180611_A_jovo_logisztikai_megoldasai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66e8151e-e277-418e-9c28-2a3c490e08c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fcaecc-3afc-477b-8bf6-6d91cfc9ae39","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180611_A_jovo_logisztikai_megoldasai","timestamp":"2018. június. 12. 13:30","title":"A jövő logisztikai megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9864ac65-a6ea-4411-8332-f0ff66f19ff1","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Kiváncsiak lennénk, ha bárkit megkérdeznénk, hogy melyik országban juthatott be a Sörpárt a parlamentbe, akkor kire tippelnének. S egyáltalán, hallottak már az európai sörpártokról? Tényleg voltak. Még magyar is.","shortLead":"Kiváncsiak lennénk, ha bárkit megkérdeznénk, hogy melyik országban juthatott be a Sörpárt a parlamentbe, akkor kire...","id":"20180611_Europai_sorpartok__korso_es_politika","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9864ac65-a6ea-4411-8332-f0ff66f19ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cebc64-23e1-4142-8131-757b68608ab2","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Europai_sorpartok__korso_es_politika","timestamp":"2018. június. 12. 09:19","title":"Európai sörpártok – korsó és politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae1cbc3-5ac2-4226-b2b0-8281b51e805e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt alelnöke, Volner János szerint megvan az esély arra, hogy Vona vissza fog térni a politikába, és az sem kizárt, hogy a párt élére.","shortLead":"A párt alelnöke, Volner János szerint megvan az esély arra, hogy Vona vissza fog térni a politikába, és az sem kizárt...","id":"20180613_Lehet_hogy_Vona_Gabor_egyszer_ujra_Jobbikelnok_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dae1cbc3-5ac2-4226-b2b0-8281b51e805e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b9a544-d6d8-4d83-aec4-f3756d52a8d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Lehet_hogy_Vona_Gabor_egyszer_ujra_Jobbikelnok_lesz","timestamp":"2018. június. 13. 17:42","title":"Lehet, hogy Vona Gábor egyszer újra Jobbik-elnök lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szexuális erőszak miatt emelt vádat kedden a svéd ügyészség az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémiával szoros kapcsolatban álló férfi ellen, akit számos nő vádolt meg szexuális visszaéléssel és megengedhetetlen viselkedéssel.","shortLead":"Szexuális erőszak miatt emelt vádat kedden a svéd ügyészség az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémiával szoros...","id":"20180612_Vademeles_irodalmi_Nobel_dij_Sved_Akademia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0eb978-0adb-4d41-89bd-d7ad65fd19e1","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Vademeles_irodalmi_Nobel_dij_Sved_Akademia","timestamp":"2018. június. 12. 14:58","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki miatt nincs irodalmi Nobel-díjas idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9700e45-c38c-4ba4-9775-b75b080cd651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A méretesebb SUV-ok piacán komoly sikert aratott Kodiaqból érkezőben egy mérges sportváltozat.","shortLead":"A méretesebb SUV-ok piacán komoly sikert aratott Kodiaqból érkezőben egy mérges sportváltozat.","id":"20180612_skoda_kodiaq_rs_suv_divatterepjaro_nurburgring_versenypalya_sportauto_tuning","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9700e45-c38c-4ba4-9775-b75b080cd651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52626570-0b56-4e4e-8551-2cb16c1d68c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_skoda_kodiaq_rs_suv_divatterepjaro_nurburgring_versenypalya_sportauto_tuning","timestamp":"2018. június. 12. 08:55","title":"Kedvcsináló fotón a felbőszített cseh medve, a 240 lovas Skoda Kodiaq RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény hetedik módosításához érkezett javaslattal rögtön lépne a Fidesz. És váratlanul még egy kiegészítést tenne a szöveghez.","shortLead":"Az Alaptörvény hetedik módosításához érkezett javaslattal rögtön lépne a Fidesz. És váratlanul még egy kiegészítést...","id":"20180613_Azonnal_betiltana_a_Fidesz_a_hajlektalansagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b1da57-952c-4448-a867-942032d5679b","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Azonnal_betiltana_a_Fidesz_a_hajlektalansagot","timestamp":"2018. június. 13. 20:53","title":"Máris itt az Alaptörvény-módosító javaslat a hajléktalanság tiltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David B. Cornstein nagykövet izgatottan várja, hogy elkezdhesse munkáját Magyarországon.","shortLead":"David B. Cornstein nagykövet izgatottan várja, hogy elkezdhesse munkáját Magyarországon.","id":"20180612_Jovo_heten_erkezik_Budapestre_az_uj_nagykovet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acd9731-d006-4c2c-abb9-279d79a975b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Jovo_heten_erkezik_Budapestre_az_uj_nagykovet","timestamp":"2018. június. 12. 13:54","title":"Jövő héten érkezik Budapestre az új amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4b2bb7-f253-477a-8ccb-3bbe17191a86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 35 éves kiskunhalasi sofőr még vasárnap törte össze autóját, de kiderült, nem ez volt az egyetlen probléma vele.","shortLead":"A 35 éves kiskunhalasi sofőr még vasárnap törte össze autóját, de kiderült, nem ez volt az egyetlen probléma vele.","id":"20180613_lada_baleset_kiskunhalas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d4b2bb7-f253-477a-8ccb-3bbe17191a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84c4f51-e1b4-4106-b772-123ef94d2f53","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_lada_baleset_kiskunhalas","timestamp":"2018. június. 13. 14:21","title":"Balesethez mentek ki a kiskunhalasi rendőrök, de ilyen fogásra még ők sem számítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]