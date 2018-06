Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03323883-c53b-4731-aab0-9665174b8694","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fenyegetések azt követően terjedtek el, hogy Kurz bejelentette: több mecsetet is bezárnak Ausztriában. ","shortLead":"A fenyegetések azt követően terjedtek el, hogy Kurz bejelentette: több mecsetet is bezárnak Ausztriában. ","id":"20180611_Halalos_fenyegeteseket_kapott_az_osztrak_kancellar_a_Facebookon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03323883-c53b-4731-aab0-9665174b8694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652cdc4a-6995-46e3-bee8-f6e62ac865e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Halalos_fenyegeteseket_kapott_az_osztrak_kancellar_a_Facebookon","timestamp":"2018. június. 11. 21:01","title":"Halálos fenyegetéseket kapott az osztrák kancellár a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595d387d-e73e-4182-b69c-b9cb381e34be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök kijöttek és fölvetették fürdőruhafelsőjüket a félmeztelenül fürdő nőkkel. Az eset akkora felháborodást váltott ki, hogy népszavazás lett belőle.","shortLead":"A rendőrök kijöttek és fölvetették fürdőruhafelsőjüket a félmeztelenül fürdő nőkkel. Az eset akkora felháborodást...","id":"20180612_Megszavaztak_a_nok_a_felmeztelen_furdozest_egy_katalan_faluban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=595d387d-e73e-4182-b69c-b9cb381e34be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a99176b-3a95-42fd-b6a7-ea8f40fd87cc","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Megszavaztak_a_nok_a_felmeztelen_furdozest_egy_katalan_faluban","timestamp":"2018. június. 12. 07:42","title":"Megszavazták a nők a félmeztelen fürdőzést egy katalán faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hírszerzési központként jellemezte Orbán Viktor miniszterelnök azt a szervezeti egységet, amelyet a Miniszterelnöki Kormányirodán belül állít majd fel. ","shortLead":"Hírszerzési központként jellemezte Orbán Viktor miniszterelnök azt a szervezeti egységet, amelyet a Miniszterelnöki...","id":"20180613_Orban_hirszerzesi_kozpontja_nem_hallgathat_le_senkit_nagy_kerdes_mire_kell","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e81ba37-fdd8-4486-8927-d193e33eae85","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Orban_hirszerzesi_kozpontja_nem_hallgathat_le_senkit_nagy_kerdes_mire_kell","timestamp":"2018. június. 13. 12:58","title":"Orbán hírszerzési központja nem hallgathat le senkit, nagy kérdés, mire kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hunyorítva terepjárónak tűnő emelt karosszériás személyautók népszerűsége az egekben, és még nincs vége a térnyerésnek.","shortLead":"A hunyorítva terepjárónak tűnő emelt karosszériás személyautók népszerűsége az egekben, és még nincs vége...","id":"20180613_suv_divatterepjaro_suzuki_vitara_audi_q8_lamborghini_urus_rollsroyce_cullinan_ferrari","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd70f22-2047-4fd4-976a-bb66248a9edb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_suv_divatterepjaro_suzuki_vitara_audi_q8_lamborghini_urus_rollsroyce_cullinan_ferrari","timestamp":"2018. június. 13. 08:21","title":"Nem kérdés, mindent letarolnak a divatterepjárók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg tavaly a G7 számítása alapján kizárólag ellenzéki újságok kerültek be az öt legnagyobb példányszámban eladott napi- és hetilap közé, a hirdetések döntő többségét mégis a három – olvasottságban messze elmaradó – kormányszócső kapta.","shortLead":"Míg tavaly a G7 számítása alapján kizárólag ellenzéki újságok kerültek be az öt legnagyobb példányszámban eladott napi...","id":"20180612_A_legkisebb_peldanyszamu_ujsag_kapja_a_legtobb_allami_hirdetest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f451cf97-1b9a-4c1d-a714-2ac443f84640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_A_legkisebb_peldanyszamu_ujsag_kapja_a_legtobb_allami_hirdetest","timestamp":"2018. június. 12. 10:45","title":"A három legkevésbé olvasott újság kapta az állami hirdetések 87 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A labdarúgó-világbajnokságon Donald Trump amerikai elnök is szívesen látott vendég, más államok vezetőihez hasonlóan.","shortLead":"A labdarúgó-világbajnokságon Donald Trump amerikai elnök is szívesen látott vendég, más államok vezetőihez hasonlóan.","id":"20180613_focidiplomacia_trumpot_is_szivesen_latja_putyin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4094c0d-578c-49f5-8d08-a6f800152149","keywords":null,"link":"/vilag/20180613_focidiplomacia_trumpot_is_szivesen_latja_putyin","timestamp":"2018. június. 13. 13:52","title":"Focidiplomácia: Trumpot is szívesen látja Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d79f08-8946-4a33-a776-56aa4cc9fa3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha megfogadják a cég igazgatóságának javaslatát, nőhet a Konzum-részvények tőzsdei forgalma, likviditása és árfolyama is.","shortLead":"Ha megfogadják a cég igazgatóságának javaslatát, nőhet a Konzum-részvények tőzsdei forgalma, likviditása és árfolyama...","id":"20180612_Ezzel_a_trukkel_porgeti_fel_Meszaros_Lorinc_a_Konzum_forgalmat_es_arfolyamat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d79f08-8946-4a33-a776-56aa4cc9fa3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fd19bc-f270-458c-b065-b125b93242ba","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_Ezzel_a_trukkel_porgeti_fel_Meszaros_Lorinc_a_Konzum_forgalmat_es_arfolyamat","timestamp":"2018. június. 12. 09:36","title":"Ezzel a trükkel pörgetheti fel Mészáros Lőrinc a Konzum árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131eefea-88ce-451a-8b17-c32835fa31f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180612_Hol_van_mar_a_Kasszas_Erzsi_Ganxta_Zolee_is_beszallt_az_uj_CBAreklamba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=131eefea-88ce-451a-8b17-c32835fa31f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404f9efd-9167-40e6-b6db-46e2b2a36cd0","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Hol_van_mar_a_Kasszas_Erzsi_Ganxta_Zolee_is_beszallt_az_uj_CBAreklamba","timestamp":"2018. június. 12. 09:43","title":"Hol van már a Kasszás Erzsi! Ganxta Zolee is beszállt az új CBA-reklámba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]