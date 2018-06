Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5250b87-04f2-425d-b42b-6d13dd0dce7c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt.-nél több mint háromszor annyiféle dologra lehet majd fogadni most, mint az előző vb idején.","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt.-nél több mint háromszor annyiféle dologra lehet majd fogadni most, mint az előző vb idején.","id":"20180612_A_magyar_fogadoknal_a_brazilok_es_Neymar_a_vb_fo_eselyesei","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5250b87-04f2-425d-b42b-6d13dd0dce7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28991b06-7b25-4a4a-a8cd-b913d40cd834","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_A_magyar_fogadoknal_a_brazilok_es_Neymar_a_vb_fo_eselyesei","timestamp":"2018. június. 12. 12:18","title":"A magyar fogadóknál a brazilok és Neymar a vb fő esélyesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1fcd48-4f5a-4938-a348-87400ad426bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zavaró szaghatások, zajok és illegális hulladéklerakók bejelentésére hozott létre weboldalt az iASK: az EnviroMind nevű, magyar nyelven is elérhető környezetvédelmi honlapon nem csak panaszt tehetnek a lakókörnyezetükben tapasztalt kellemetlenségekről a felhasználók, a fejlesztők arra is törekednek, hogy a gond híre el is jusson a települések illetékeseihez.","shortLead":"Zavaró szaghatások, zajok és illegális hulladéklerakók bejelentésére hozott létre weboldalt az iASK: az EnviroMind...","id":"20180613_iask_enviromind_kornyezetvedelem_problema_bejelentese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b1fcd48-4f5a-4938-a348-87400ad426bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defb590d-53a0-427a-8290-de43e5317ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_iask_enviromind_kornyezetvedelem_problema_bejelentese","timestamp":"2018. június. 13. 10:03","title":"Zavaró szagot érez a környéken? Vagy furcsa zajt hall? Itt pár kattintással bejelentheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af636e06-6494-416b-b49d-e6416ee634d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A focivébén induló csapatokat bemutató sorozatunk második részében a C és a D csoport válogatottjait vesszük sorra. ","shortLead":"A focivébén induló csapatokat bemutató sorozatunk második részében a C és a D csoport válogatottjait vesszük sorra. ","id":"20180613_foci_vb_2018_csoportok_c_csoport_de_csoport","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af636e06-6494-416b-b49d-e6416ee634d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ac68a2-7d24-47b7-a8f0-e1a8d7c0ae14","keywords":null,"link":"/sport/20180613_foci_vb_2018_csoportok_c_csoport_de_csoport","timestamp":"2018. június. 13. 09:18","title":"A világbajnokság esélyesei és a halálcsoport: bemutatjuk a C és D csoport csapatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem így tűnhet, de a számok nem hazudnak: továbbra is a Manchester United a világ legértékesebb labdarúgóklubja.","shortLead":"Nem így tűnhet, de a számok nem hazudnak: továbbra is a Manchester United a világ legértékesebb labdarúgóklubja.","id":"20180612_Van_egy_klub_amelyik_a_Realnal_is_ertekesebb__kitalalja_melyik_az","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239e7772-a1fa-4a89-b4a1-48681f0b9723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Van_egy_klub_amelyik_a_Realnal_is_ertekesebb__kitalalja_melyik_az","timestamp":"2018. június. 12. 18:35","title":"Van egy klub, amelyik a Realnál is értékesebb – kitalálja, melyik az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ede67e7-a8f7-45ed-b3e1-195755bfb0bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint jól halad a keddi szingapúri csúcs előkészítése. Az amerikai elnök a tárgyalások után sajtótájékoztatót tart, majd helyi idő szerint kedd este már vissza is indul Washingtonba.","shortLead":"A Fehér Ház szerint jól halad a keddi szingapúri csúcs előkészítése. Az amerikai elnök a tárgyalások után...","id":"20180611_szingapuri_csucs_Ttump_a_tervek_szerint_ebedelni_is_fog","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ede67e7-a8f7-45ed-b3e1-195755bfb0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c928c2-3188-45e7-9e3c-8abdc1736271","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_szingapuri_csucs_Ttump_a_tervek_szerint_ebedelni_is_fog","timestamp":"2018. június. 11. 16:42","title":"Szingapúri csúcs: Trump a tervek szerint ebédelni is fog Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint 30 ezren írták alá az internetes petíciót, amelyben követelték, hogy ne vágják le az elkóborolt tehenet. Még Paul McCartney is kérte, hogy mentsék meg Habocska életét.","shortLead":"Több mint 30 ezren írták alá az internetes petíciót, amelyben követelték, hogy ne vágják le az elkóborolt tehenet. Még...","id":"20180611_mig_itthon_egy_medve_a_bolgaroknal_egy_tehen_most_a_sztar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57bd5cf-65e7-42ff-86d0-48583fb7ba8c","keywords":null,"link":"/elet/20180611_mig_itthon_egy_medve_a_bolgaroknal_egy_tehen_most_a_sztar","timestamp":"2018. június. 11. 19:22","title":"Míg itthon egy medve, a bolgároknál egy tehén most a sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f1519d-dc8b-44a7-b5d6-38e994f43e4b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A digitális képek ma már önálló kommunikációs formát jelentenek, a használatukra vonatkozó illemszabályok azonban még nem születtek meg. A sértődések elkerülése érdekében fogadjon meg néhány tanácsot egy profitól! ","shortLead":"A digitális képek ma már önálló kommunikációs formát jelentenek, a használatukra vonatkozó illemszabályok azonban még...","id":"20180612_Megosztana_egy_cuki_kepet_a_gyerekerol_a_Facebookon_Ezt_gondolja_at_elotte","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95f1519d-dc8b-44a7-b5d6-38e994f43e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cba4011-ec54-4e14-bbde-fe10d9834919","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180612_Megosztana_egy_cuki_kepet_a_gyerekerol_a_Facebookon_Ezt_gondolja_at_elotte","timestamp":"2018. június. 12. 13:15","title":"Megosztana egy cuki képet a gyerekéről a Facebookon? Ezt gondolja át előtte!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4945d8e7-ff67-47f0-a8ae-7b639c9a1b88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felsóhajtott és azt mondta: végre. Orbán beszélt az alkotmányrevízióról is.","shortLead":"Felsóhajtott és azt mondta: végre. Orbán beszélt az alkotmányrevízióról is.","id":"20180612_Orban_Viktor_menekultek_Olaszorszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4945d8e7-ff67-47f0-a8ae-7b639c9a1b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a04716-17d2-48e8-aa3e-e10fdef71cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Orban_Viktor_menekultek_Olaszorszag","timestamp":"2018. június. 12. 13:04","title":"Orbán megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy az olaszok nem engedik kikötni a menekültek hajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]