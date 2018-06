A Washington Post utal arra, hogy Trump számos bírálója lát etikai problémát az elnök családjának gazdagodásában. Különösen Ivanka Trump és Jared Kushner villámgyors gazdagodása csípi sokak szemét. A fiatal pár tanácsadói szerepet is betölt a Fehér Házban. Ezért nem kapnak külön fizetést. Jared Kushner, aki ortodox zsidó család sarja (az apja Lengyelországból menekült el a holokauszt idején), közel-keleti ügyekben ad tanácsokat Donald Trumpnak. De közben lelkesen üzletel is Izraelben és a Közel-Kelet más részein. Emiatt nem is ment át a nemzetbiztonsági átvilágításon. A Kushner család az ingatlanbizniszben nyomul New Yorkban éppúgy, mint maga Trump tette elnökké választása előtt. A kínaiak nyakig benne vannak az ingatlanbizniszben a metropoliszban, még a híres Waldorf Astoria is a kezükbe került. A Kushner-ingatlan pedig dúsgazdag kínaiaknak kínál luxusapartmanokat New Yorkban. Jared Kushner és Ivanka Trump hátrább léptek a családi cégekben, de azért szép pénzt vesznek fel onnan.

Ivanka Trump 3,9 millió dollárt kapott a Trump International Hotel cégtől, a Trump Organizationtől 2 milliót. Ezen kívül több mint 5 millió dollárt a saját brandjétől. Májusban az Ivanka Trump Marks megkapta az engedélyt: a hatalmas kínai piacon árulhat fürdőruhákat, bébiruhákat és kiegészítőket. Vajon miért adtak erre engedélyt Pekingben az amerikai–kínai kereskedelmi háború kellős közepén? Talán azért, hogy Trump elnök megváltoztassa a véleményét a ZTE ügyben. A kínaiak informatikai óriását Amerikában azzal vádolták meg, hogy megsértette a nemzetközi embargót Észak-Koreával és Iránnal szemben. Drákói büntetés következett: a ZTE-t kizárták az amerikai piacról. A kínaiak lehúzhatták a rolót ... Majd Trump Twitteren közölte: rendkívüli mértékben aggasztja őt, hogy több tízezer kínai veszítheti el az állását a ZTE csődje miatt. Mentőkötelet dobott a kínaiaknak, akik siettek is azt kihasználni ...

Trump egyébként is mindent bevet a kínaiak megnyerésére, például unokája kínaiul tanul. Amikor Trump a Tiltott Városban ebédelt a kínai vezetőkkel, akkor bemutatott egy videót, melyet Ivanka és Jared Kushner kislánya – kiváló kiejtéssel köszöntötte Hszi bácsit és nejét (Hszi Csin-ping elnökről és feleségéről volt szó természetesen).

Ha 80 millió dollárral lett gazdagabb az elnök lánya és veje egyetlen év alatt, akkor mekkora lehet a vagyonuk? A jogos kérdésre a Washington Post csak hozzávetőleges választ tudott adni. Eszerint Jared Kushner magánvagyona 179-735 millió dollár lehet. Ivanka Trump esetében ez 55,3-75,6 millió dollár. Elég nagy a tól-ig határ, de nem véletlenül, hiszen a Trump család kiváló adószakértőket alkalmaz. Trump még a választási kampány idején azzal dicsekedett, hogy 16 éve nem fizet adót. Egy dollár milliárdos esetében ez sajátságos vallomás különösen, ha az illető az Egyesült Államok elnöke kíván lenni. Trumpnak bejött. Lánya és veje ugyanezen az úton jár.

Az amerikai sajtó egy része azt találgatja, hogy Ivanka és Jared paktumot kötött, ennek értelmében Ivanka lesz az USA első női elnöke. Természetesen csak az után, hogy Trump letöltötte nyolcéves elnöki periódusát. A 72 éves elnök ugyanis nyolc évet szeretne a Fehér Házban tölteni. Novemberben viszont könnyen előfordulhat, hogy Trump pártja elveszíti a többségét a washingtoni kongresszusban. Ami megnehezíti az elnök helyzetét. Ráadásul megkérdezhetik tőle: hogy szerzett egyetlen év alatt 80 millió dollárt a lánya és veje, akik ráadásul a papa tanácsadói is a Fehér Házban.