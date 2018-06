Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb1f1239-26ac-467f-9e03-53803a0d6e72","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Jobbik költségvetési támogatásának felfüggesztését kezdeményezi az Állami Számvevőszék, miután, mint írták, továbbra sem megfelelő az ellenzéki párt intézkedési terve.","shortLead":"A Jobbik költségvetési támogatásának felfüggesztését kezdeményezi az Állami Számvevőszék, miután, mint írták, továbbra...","id":"20180612_Elzaratna_a_Jobbik_penzcsapjat_az_ASZ","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb1f1239-26ac-467f-9e03-53803a0d6e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9470e2d5-1e63-43f4-b5f6-446a61039e52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Elzaratna_a_Jobbik_penzcsapjat_az_ASZ","timestamp":"2018. június. 12. 18:21","title":"Elzáratná a Jobbik pénzcsapját az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6c248a-e895-4694-ad7a-d37f602b671e","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A járdaépítésre költhető pénzről döntenek, eredetileg ezért hívták össze a hétfői rendkívüli ülést Sándorfalván, a mackó örökbefogadása később került a napirendek közé. Kérdés, hogy vajon járdát, vagy medvét akarnak-e inkább a helyiek. Ráadásul, hétfőig eldől a medve sorsa, és egyáltalán nem valószínű, hogy a szegedi Vadasparkban marad.","shortLead":"A járdaépítésre költhető pénzről döntenek, eredetileg ezért hívták össze a hétfői rendkívüli ülést Sándorfalván...","id":"20180612_Sandorfalva_Macko_vagy_jarda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b6c248a-e895-4694-ad7a-d37f602b671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca7c0d0-51fe-4e33-9b3c-f9e576d6016d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Sandorfalva_Macko_vagy_jarda","timestamp":"2018. június. 12. 15:20","title":"Sándorfalva: mackó vagy járda?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A produkcióról egyelőre keveset tudni. Valószínűleg az esti főműsoridőben sugározzák majd, nem lesz élő, és férfi műsorvezető társat kaphat Jakupcsek Gabriella.","shortLead":"A produkcióról egyelőre keveset tudni. Valószínűleg az esti főműsoridőben sugározzák majd, nem lesz élő, és férfi...","id":"20180613_most_mar_biztos_hogy_osszel_jon_jakupcsek_gabriella_uj_musora_az_atvn","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95db64af-2423-4784-9b9c-16a026cf082c","keywords":null,"link":"/elet/20180613_most_mar_biztos_hogy_osszel_jon_jakupcsek_gabriella_uj_musora_az_atvn","timestamp":"2018. június. 13. 07:41","title":"Most már biztos, hogy ősszel jön Jakupcsek Gabriella új műsora az ATV-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d87192-05b6-4306-bb30-0e9eebb736f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az E3-as expón főleg inkább szoftverekről esik szó, de az Xbox illetékes divíziójának vezetője most kivételt tett és azt is elárulta, hogy már javában készülnek a vállalat újgenerációs konzoljai.","shortLead":"Az E3-as expón főleg inkább szoftverekről esik szó, de az Xbox illetékes divíziójának vezetője most kivételt tett és...","id":"20180611_microsoft_e3_2018_xbox_phil_spencer_ninja_theory","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16d87192-05b6-4306-bb30-0e9eebb736f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96a030a-96ce-4834-89b2-e018158210c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_microsoft_e3_2018_xbox_phil_spencer_ninja_theory","timestamp":"2018. június. 11. 22:03","title":"A nem várt bejelentés: nem egy új Xbox jön, hanem már többet is építenek a Microsoftnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki tudja, mennyi ilyen eset lehet, amit nem látunk, ahol centiken múlik a tragédia.","shortLead":"Ki tudja, mennyi ilyen eset lehet, amit nem látunk, ahol centiken múlik a tragédia.","id":"20180612_video_sinen_ragadt_kamion_vonat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbba57a0-4f5e-44f8-929e-f1cf39be5372","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_video_sinen_ragadt_kamion_vonat","timestamp":"2018. június. 12. 18:48","title":"Komótosan letörte a sorompót a sínen ragadt kamion, mielőtt letarolta volna a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b80393b-339d-483a-9c24-af97c0f45499","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ház falának rohant egy autó éjjel a XX. kerületi Nagysándor József utca és Mártírok útja kereszteződésénél, miután egy másik kocsival csattant. Egy ember súlyos, kettő könnyebb sérüléseket szenvedett. A másik autó egy oszlopnak hajtott. Mindkét kocsi alaposan összetört. Az épületben, amelynek az egyik nekirohant, valószínűleg egy üzlet működött, és annak a bejárati ajtaja is rommá tört.\r

\r

","shortLead":"Egy ház falának rohant egy autó éjjel a XX. kerületi Nagysándor József utca és Mártírok útja kereszteződésénél, miután...","id":"20180613_tort_az_ajto_es_az_uveg_haznak_rohant_egy_auto_a_XX_keruletben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b80393b-339d-483a-9c24-af97c0f45499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727badab-223f-47a1-8ac5-078101d26210","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_tort_az_ajto_es_az_uveg_haznak_rohant_egy_auto_a_XX_keruletben","timestamp":"2018. június. 13. 08:33","title":"Tört az ajtó és az üveg, háznak rohant egy autó a XX. kerületben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44179907-a147-4a32-8a06-4203294612ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Szerda délután az ország délnyugati határában lehet felhőszakadásra, zivatarra számítani, de később az ország egész területére kiterjedhetnek a viharok. Csütörtökön sok eső eshet.","shortLead":"Szerda délután az ország délnyugati határában lehet felhőszakadásra, zivatarra számítani, de később az ország egész...","id":"20180613_Szerda_delutan_is_szamithat_zivatarokra_felhoszakadasra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44179907-a147-4a32-8a06-4203294612ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9b8a00-d4c7-46fa-ab9b-08b4698fe38c","keywords":null,"link":"/idojaras/20180613_Szerda_delutan_is_szamithat_zivatarokra_felhoszakadasra","timestamp":"2018. június. 13. 16:21","title":"Szerda délután is számíthat zivatarokra, felhőszakadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg tavaly a G7 számítása alapján kizárólag ellenzéki újságok kerültek be az öt legnagyobb példányszámban eladott napi- és hetilap közé, a hirdetések döntő többségét mégis a három – olvasottságban messze elmaradó – kormányszócső kapta.","shortLead":"Míg tavaly a G7 számítása alapján kizárólag ellenzéki újságok kerültek be az öt legnagyobb példányszámban eladott napi...","id":"20180612_A_legkisebb_peldanyszamu_ujsag_kapja_a_legtobb_allami_hirdetest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f451cf97-1b9a-4c1d-a714-2ac443f84640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_A_legkisebb_peldanyszamu_ujsag_kapja_a_legtobb_allami_hirdetest","timestamp":"2018. június. 12. 10:45","title":"A három legkevésbé olvasott újság kapta az állami hirdetések 87 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]