[{"available":true,"c_guid":"a8d75cbb-9ae1-44a4-a541-425cb2e7a842","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Gyöngyösi és miskolci, szegregátumokban élő roma gyerekek tölthetnek öt napot nyaralásként egy tanyán, ahol játszva és élményekkel tanulhatnak, kikapcsolódhatnak. A nyaralás egyben az önbecsülésük erősítésének is fontos. A szervezőknek viszont még szükségük lenne egy kis segítségre.\r

\r

","shortLead":"Gyöngyösi és miskolci, szegregátumokban élő roma gyerekek tölthetnek öt napot nyaralásként egy tanyán, ahol játszva és...","id":"20180612_Nyomorban_elo_roma_gyerekek_taboroztatasara_gyujtenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d75cbb-9ae1-44a4-a541-425cb2e7a842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8038e903-8e60-4ef9-b46a-788c567a16fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Nyomorban_elo_roma_gyerekek_taboroztatasara_gyujtenek","timestamp":"2018. június. 12. 15:43","title":"Nyomorban élő roma gyerekek táboroztatására gyűjtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9507adc-5144-4018-8ac3-e3e21d6421dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eleinte sok lesz a napsütés, a délután második felétől azonban erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés.

","shortLead":"Eleinte sok lesz a napsütés, a délután második felétől azonban erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés.

","id":"20180612_hoseg_zivatar_felhoszakadas_ebbol_mind_kapunk_ma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9507adc-5144-4018-8ac3-e3e21d6421dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"322231a8-20a9-43de-b89f-d760bbf9318a","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_hoseg_zivatar_felhoszakadas_ebbol_mind_kapunk_ma","timestamp":"2018. június. 12. 05:12","title":"Hőség, zivatar, felhőszakadás – ebből mind kapunk ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el a szlovák határt. A 600 méter hosszú, ferdekábeles híd összsúlya 5400 tonna lesz, kétszer egysávos főút vezet majd át a Duna felett, de kerékpárutat és járdát is kialakítanak rajta.","shortLead":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el...","id":"20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcbdf38-07e3-4364-b9b8-e5ac084428a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","timestamp":"2018. június. 11. 17:24","title":"Formálódik az új Duna-híd, helyükre kerületek az első pályaelemek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koncertezők nekiestek a rappernek, mint írták, elég ízléstelen ilyen effekteket beépíteni a show-ba. ","shortLead":"A koncertezők nekiestek a rappernek, mint írták, elég ízléstelen ilyen effekteket beépíteni a show-ba. ","id":"20180611_Panik_volt_Eminem_koncertjen_mert_loveseket_hallottak_a_rajongok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e361ed5f-bb76-4d0f-8577-e87408bdf10d","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Panik_volt_Eminem_koncertjen_mert_loveseket_hallottak_a_rajongok","timestamp":"2018. június. 11. 17:45","title":"Pánik volt Eminem koncertjén, mert lövéseket hallottak a rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mobiltelefon, a számítógép és a különóra is alapszükséglet egy iskolásnak – ma már ezeket is figyelembe veszik a tartásdíj megállapításakor.","shortLead":"A mobiltelefon, a számítógép és a különóra is alapszükséglet egy iskolásnak – ma már ezeket is figyelembe veszik...","id":"20180613_Sajat_magukat_buktatjak_le_a_tartasdijjal_trukkozo_szulok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0390d83-c962-403c-9f18-3abd3727221b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Sajat_magukat_buktatjak_le_a_tartasdijjal_trukkozo_szulok","timestamp":"2018. június. 13. 12:41","title":"Saját magukat buktatják le a tartásdíjjal trükköző szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ea6fa2-e451-4469-9c02-1c4e4bb5c228","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 85 kilogrammos harcsát fogtak ki szombat délután a Tisza-tóból – írják a Tisza-tavi sporthorgász című Facebook-oldalon. Hosszú fárasztás után sikerült végül hozzáférniük a szerencsés pecásoknak a 241 centiméter hosszú halhoz. ","shortLead":"Egy 85 kilogrammos harcsát fogtak ki szombat délután a Tisza-tóból – írják a Tisza-tavi sporthorgász című...","id":"20180612_harcsaszornyet_fogtak_ki_a_tisza_tobol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54ea6fa2-e451-4469-9c02-1c4e4bb5c228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8152e072-cec3-4c69-876b-c3f3fc55b054","keywords":null,"link":"/elet/20180612_harcsaszornyet_fogtak_ki_a_tisza_tobol","timestamp":"2018. június. 12. 13:49","title":"Harcsaszörnyet fogtak ki a Tisza-tóból – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban sem Máltán, sem Olaszországban nem engedték partra szállni a tengerből kimentett embereket. ","shortLead":"Korábban sem Máltán, sem Olaszországban nem engedték partra szállni a tengerből kimentett embereket. ","id":"20180611_A_spanyol_kormanyfo_megengedte_hogy_kikosson_a_629_menekultet_szallito_hajo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d5b350-ea21-488c-84da-070fbb947f0e","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_A_spanyol_kormanyfo_megengedte_hogy_kikosson_a_629_menekultet_szallito_hajo","timestamp":"2018. június. 11. 15:17","title":"A spanyol kormányfő megengedte, hogy kikössön a 629 menekültet szállító hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5beac343-92da-47fe-9394-bdbd1d2dcf38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gazdasági tanácsokkal látja el a volt pártpénztárnok és cége a Magyar Szocialista Pártot.","shortLead":"Gazdasági tanácsokkal látja el a volt pártpénztárnok és cége a Magyar Szocialista Pártot.","id":"20180611_Hatmillioert_ad_tanacsot_az_MSZPnek_Puch_Laszlo_cege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5beac343-92da-47fe-9394-bdbd1d2dcf38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc5b282-d884-45a9-8cd1-56e364333b34","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Hatmillioert_ad_tanacsot_az_MSZPnek_Puch_Laszlo_cege","timestamp":"2018. június. 11. 14:18","title":"Hatmillióért ad tanácsot az MSZP-nek Puch László cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]