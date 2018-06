Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Tokamak Energy szakemberei a szokásosnál jóval kisebb rekatort építettek, aminek belsejében a Nap magjánál is magasabb hőmérsékletet állítottak elő.","shortLead":"A brit Tokamak Energy szakemberei a szokásosnál jóval kisebb rekatort építettek, aminek belsejében a Nap magjánál is...","id":"20180613_tokamak_energy_fuzios_eromu_tiszta_energia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791842c7-5c86-47ed-8abd-eb689842ea64","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_tokamak_energy_fuzios_eromu_tiszta_energia","timestamp":"2018. június. 13. 08:03","title":"15 000 000 Celsius-fokot mértek a fúziós erőmű belsejében, ami 2030-ra adhat energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e265dab8-a48d-4780-b0fb-74464b61585b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis az IQ-szint csökkenését állapították meg norvég kutatók az elmúlt bő négy évtized eredményeit tekintve. A korábbi IQ-növekedést az egészségügy és oktatás fejlődésével magyarázták a kutatók, a mostani romlást a környezetszennyezésnek, illetve a kevesebb olvasásnak és több számítógépes játéknak tudják be.","shortLead":"Legalábbis az IQ-szint csökkenését állapították meg norvég kutatók az elmúlt bő négy évtized eredményeit tekintve...","id":"20180613_A_70es_evekig_okosabbak_lettek_azota_butulnak_az_emberek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e265dab8-a48d-4780-b0fb-74464b61585b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010b542c-06f4-4529-b066-a001dc6adafa","keywords":null,"link":"/elet/20180613_A_70es_evekig_okosabbak_lettek_azota_butulnak_az_emberek","timestamp":"2018. június. 13. 16:53","title":"A '70-es évekig okosabbak lettek, azóta butulnak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"A NER tipikus megoldása az általa gerjesztett problémákra, hogy egyrészt letagadja, másrészt betiltja őket. Vélemény.","shortLead":"A NER tipikus megoldása az általa gerjesztett problémákra, hogy egyrészt letagadja, másrészt betiltja őket. Vélemény.","id":"20180613_Balavany_Most_epp_a_hajlektalanokat_gyuloli_a_kormany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7ada4a-145b-4a76-acdb-7739d478d8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Balavany_Most_epp_a_hajlektalanokat_gyuloli_a_kormany","timestamp":"2018. június. 13. 14:27","title":"Balavány: Most épp a hajléktalanokat gyűlöli a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca83b10-d427-449b-a797-94d453e6361c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába tűrik jól a hőséget és a szárazságot az Afrikában honos majomkenyérfák, a klímaváltozást így is megsínylik. Az elmúlt 12 évben hirtelen pusztultak el a legmagasabb és a legöregebb majomkenyérfák a kontinensen. ","shortLead":"Hiába tűrik jól a hőséget és a szárazságot az Afrikában honos majomkenyérfák, a klímaváltozást így is megsínylik...","id":"20180612_Tobb_ezer_eves_fak_pusztulnak_ki_hirtelen_a_klimavaltozas_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ca83b10-d427-449b-a797-94d453e6361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec02bb0d-506a-4e25-9729-77ec18b348df","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Tobb_ezer_eves_fak_pusztulnak_ki_hirtelen_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2018. június. 12. 14:47","title":"Több ezer éves fák pusztultak ki hirtelen a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666f2859-dc00-4fa9-87a3-e7d5b29bacbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180613_Es_elkeszult_vegre_Kasler_miniszter_portreja_Van_Goghkent_es_az_alkoto_meg_is_magyarazza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666f2859-dc00-4fa9-87a3-e7d5b29bacbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266bf813-09ae-4c9a-b2eb-a2b4fb2bc5aa","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Es_elkeszult_vegre_Kasler_miniszter_portreja_Van_Goghkent_es_az_alkoto_meg_is_magyarazza","timestamp":"2018. június. 13. 13:06","title":"És elkészült végre Kásler miniszter portréja Van Gogh-ként, és az alkotó meg is magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48dd088-3528-421b-ba72-be3f95fa83a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zuhogó eső és a hideg kissé megtöri a nyár lendületét, de maradjunk optimisták! ","shortLead":"A zuhogó eső és a hideg kissé megtöri a nyár lendületét, de maradjunk optimisták! ","id":"20180525_Dalok_az_esorol_az_esohoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f48dd088-3528-421b-ba72-be3f95fa83a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fee87b-e089-45aa-81b7-0ad5ac4a23fa","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Dalok_az_esorol_az_esohoz","timestamp":"2018. június. 14. 10:00","title":"Dalok egy nagy zuhéhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f41dac-a515-4dbb-8f3c-a03875273cd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemcsak a stadionok környékén lesz érdemes óvatosnak lennie annak, aki kiutazik az oroszországi világbajnokságra.","shortLead":"Nemcsak a stadionok környékén lesz érdemes óvatosnak lennie annak, aki kiutazik az oroszországi világbajnokságra.","id":"20180613_oroszorszagi_vilagbajnoksag_foci_vb_kozlekedes_autozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86f41dac-a515-4dbb-8f3c-a03875273cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e195b3d-fea6-4492-a0fa-d88ed6b78857","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_oroszorszagi_vilagbajnoksag_foci_vb_kozlekedes_autozas","timestamp":"2018. június. 13. 04:01","title":"Videó: Erre is figyelnie kell annak, aki kiutazik az orosz foci-vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26793e7-4326-4808-9bc3-4dd8dfe2b4fa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ellenállásra szólított fel az idei Budapest Pride ellen.","shortLead":"A szélsőjobboldali Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ellenállásra szólított fel az idei Budapest Pride ellen.","id":"20180612_A_szelsojobbos_tuntetoket_kell_kordonnal_biztositani_nem_a_Pride_felvonulast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e26793e7-4326-4808-9bc3-4dd8dfe2b4fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62d6554-b7c2-4638-a70f-33eabdb80390","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_A_szelsojobbos_tuntetoket_kell_kordonnal_biztositani_nem_a_Pride_felvonulast","timestamp":"2018. június. 12. 15:28","title":"„A szélsőjobbos tüntetőket kell kordonnal biztosítani, nem a Pride felvonulást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]