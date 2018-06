Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb50638e-3304-4298-94ab-7efc066cf2c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rablóból pandúr, jobb nem is lehetne.","shortLead":"Rablóból pandúr, jobb nem is lehetne.","id":"20180612_rendorauto_lett_a_maffiatol_lefoglalt_Ferraribol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb50638e-3304-4298-94ab-7efc066cf2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ce03ab-31cc-49e5-9e5a-6c94c14721f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_rendorauto_lett_a_maffiatol_lefoglalt_Ferraribol","timestamp":"2018. június. 13. 10:22","title":"Rendőrautó lett a maffiától lefoglalt Ferrariból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8281fd93-3e10-4231-b87e-9e7c467adc90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikus elnöknek nem, csak a választmány vezetőjének jelölteti magát a vasárnapi kongresszuson.","shortLead":"Az MSZP-s politikus elnöknek nem, csak a választmány vezetőjének jelölteti magát a vasárnapi kongresszuson.","id":"20180614_kunhalmi_agnes_nem_indul_az_mszp_elnoksegert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8281fd93-3e10-4231-b87e-9e7c467adc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cc4fd2-fafd-436f-95e2-fab8dac5b5b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_kunhalmi_agnes_nem_indul_az_mszp_elnoksegert","timestamp":"2018. június. 14. 10:41","title":"Döntött Kunhalmi: nem indul az elnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c2497f-b558-4669-b9cc-cbaa9b38ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz rendelték az MTA összköltségvetésének csaknem felét, több mint 25 milliárd forintot. Információink szerint a forrongó Akadémián rendkívüli elnökségi ülést hívtak össze péntekre, s felvetődött egy rendkívüli közgyűlés ötlete is.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz rendelték az MTA összköltségvetésének csaknem felét, több mint 25...","id":"20180614_Allamosithatjak_az_MTA_kutatointezeteit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8c2497f-b558-4669-b9cc-cbaa9b38ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295972f6-1b31-4aa7-a9e3-d1daceb4953a","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Allamosithatjak_az_MTA_kutatointezeteit","timestamp":"2018. június. 14. 13:20","title":"Államosíthatják az MTA kutatóintézeteit, 25 milliárdot kap Palkovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gregoriánnal kezdődik, de gyorsan kotkodácsolásba vált Dj Sápy alkotása.","shortLead":"Gregoriánnal kezdődik, de gyorsan kotkodácsolásba vált Dj Sápy alkotása.","id":"20180613_remix_keszult_a_ketfarku_mtvas_szereplesebol_kotkodacs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c2b10b-72a5-455a-bf46-7033a4f618cf","keywords":null,"link":"/elet/20180613_remix_keszult_a_ketfarku_mtvas_szereplesebol_kotkodacs","timestamp":"2018. június. 13. 14:59","title":"Remix készült a Kétfarkú MTVA-s szerepléséből. Kotkodács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a606bf27-c671-4c0c-be63-6a9331784436","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összeütközött egy sínekre hajtó autóval a felcsúti kisvasút. A szerelvényen utazóknak nem esett baja, a kocsiban ülő személy azonban megsérült.","shortLead":"Összeütközött egy sínekre hajtó autóval a felcsúti kisvasút. A szerelvényen utazóknak nem esett baja, a kocsiban ülő...","id":"20180612_Utkozott_a_felcsuti_kisvasut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a606bf27-c671-4c0c-be63-6a9331784436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6d326d-c693-481e-8ffa-f9b4e8cbb015","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_Utkozott_a_felcsuti_kisvasut","timestamp":"2018. június. 12. 17:43","title":"Ütközött a felcsúti kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9076ca-41b0-42a5-9097-199d41d48b54","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tamperében, Athénban és Tallinnban játssza idegenbeli mérkőzéseit a magyar labdarúgó-válogatott az első alkalommal kiírt, szeptemberben rajtoló Nemzetek Ligája C osztályában.","shortLead":"Tamperében, Athénban és Tallinnban játssza idegenbeli mérkőzéseit a magyar labdarúgó-válogatott az első alkalommal...","id":"20180613_osszeallt_a_magyar_focivalogatott_oszi_programja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f9076ca-41b0-42a5-9097-199d41d48b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1d6a81-1c15-4f1e-ad2b-38a81392f12f","keywords":null,"link":"/sport/20180613_osszeallt_a_magyar_focivalogatott_oszi_programja","timestamp":"2018. június. 13. 14:22","title":"Összeállt a magyar fociválogatott őszi programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba68183-437a-4ae5-a51e-f79a72f5f934","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A régi és jól menő, intézményekben használt szappanadagolóiról szinte mindenki által ismert Merida Kft. tulajdonosának másik cége, a Rado Central Kft. nyerte el a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) tenderét. ","shortLead":"A régi és jól menő, intézményekben használt szappanadagolóiról szinte mindenki által ismert Merida Kft. tulajdonosának...","id":"20180614_A_szappanadagoloirol_ismert_vallalkozo_fog_110_millioert_labdafogohalokat_szallitani_az_MLSZnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ba68183-437a-4ae5-a51e-f79a72f5f934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9464d47c-51db-4772-99b2-3cedaeb55f16","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180614_A_szappanadagoloirol_ismert_vallalkozo_fog_110_millioert_labdafogohalokat_szallitani_az_MLSZnek","timestamp":"2018. június. 14. 14:29","title":"A szappanadagolóiról ismert vállalkozó fog 110 millióért labdafogó hálókat szállítani az MLSZ-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2172f61c-4d2e-4f3c-bcc0-094ee7703b90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekekre vigyáznának Óbudán, csak nagyon rosszul kezdtek el erről beszélni. ","shortLead":"A gyerekekre vigyáznának Óbudán, csak nagyon rosszul kezdtek el erről beszélni. ","id":"20180613_obuda_gyerek_kozterulet_felugyelet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2172f61c-4d2e-4f3c-bcc0-094ee7703b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db29215-40bd-4100-aef9-dbf2b5929526","keywords":null,"link":"/elet/20180613_obuda_gyerek_kozterulet_felugyelet","timestamp":"2018. június. 13. 18:28","title":"Minden gyereket fülön csípnek az óbudai közteresek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]