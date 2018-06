Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c0552bf-6b07-43ca-a8f9-8b4d1e2d080a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Poénnak sem volt rossz, de még eredményes is volt annak a keceli fiatalnak az akciója, aki sajátos netes videóval tiltakozott az utak tűrhetetlen állapota miatt.","shortLead":"Poénnak sem volt rossz, de még eredményes is volt annak a keceli fiatalnak az akciója, aki sajátos netes videóval...","id":"20180613_Megorult_a_net_a_tocsaatuszo_fiatalert_rogton_kijavitottak_az_utat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c0552bf-6b07-43ca-a8f9-8b4d1e2d080a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb98ad6-6380-4f18-a567-704495a91114","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Megorult_a_net_a_tocsaatuszo_fiatalert_rogton_kijavitottak_az_utat","timestamp":"2018. június. 13. 10:24","title":"Megőrült a net a tócsaátúszó videóért, rögtön kijavították az utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A labdarúgó-világbajnokságon Donald Trump amerikai elnök is szívesen látott vendég, más államok vezetőihez hasonlóan.","shortLead":"A labdarúgó-világbajnokságon Donald Trump amerikai elnök is szívesen látott vendég, más államok vezetőihez hasonlóan.","id":"20180613_focidiplomacia_trumpot_is_szivesen_latja_putyin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4094c0d-578c-49f5-8d08-a6f800152149","keywords":null,"link":"/vilag/20180613_focidiplomacia_trumpot_is_szivesen_latja_putyin","timestamp":"2018. június. 13. 13:52","title":"Focidiplomácia: Trumpot is szívesen látja Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda5fc9f-a5a5-4424-a13b-220a68b456c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottat 25-25 év fegyházbüntetésre ítélték első fokon embercsempészet és emberölés miatt.","shortLead":"Az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottat 25-25 év fegyházbüntetésre ítélték első fokon embercsempészet...","id":"20180614_itelethirdetes_halalkamionos_embercsempeszek_elsofok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bda5fc9f-a5a5-4424-a13b-220a68b456c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2336afc2-16c7-4144-8383-d7a782edd7fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_itelethirdetes_halalkamionos_embercsempeszek_elsofok","timestamp":"2018. június. 14. 14:50","title":"100 év fegyház a halálkamionos embercsempészeknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0991e9ae-739f-406b-af2c-f49d204baf69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180612_Ma_65_eves_az_egyik_legfontosabb_magyar_zeneszerzogitaros_akit_szinte_elfeledtek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0991e9ae-739f-406b-af2c-f49d204baf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e22b3cf-4652-4af9-84f2-9c541a2ba36e","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Ma_65_eves_az_egyik_legfontosabb_magyar_zeneszerzogitaros_akit_szinte_elfeledtek","timestamp":"2018. június. 12. 22:30","title":"Ma 65 éves az egyik legfontosabb magyar zeneszerző-gitáros, akit szinte elfeledtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daee6598-fa3f-4a9c-bb9e-a4bab569204f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi azt a férfit, aki dulakodni kezdett egy másikkal hétfő este egy budaörsi áruházban.","shortLead":"A rendőrség keresi azt a férfit, aki dulakodni kezdett egy másikkal hétfő este egy budaörsi áruházban.","id":"20180612_egymasba_kapaszkodott_ket_izmos_ferfi_a_tescoban_de_ebben_nem_volt_romantika","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daee6598-fa3f-4a9c-bb9e-a4bab569204f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62a7062-63e4-4abd-af58-10d14cc14680","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_egymasba_kapaszkodott_ket_izmos_ferfi_a_tescoban_de_ebben_nem_volt_romantika","timestamp":"2018. június. 12. 19:08","title":"Egymásba kapaszkodott két izmos férfi a Tescóban, de ebben nem volt romantika – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cad911-33de-4f70-9826-0ab00a1f4960","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kreml-közeli vállalkozók nyernek nagyot a világbajnokság megrendezésén, ezért pedig az sem nagy ár, hogy olyan helyeken épülnek stadionok, ahol a vb után nehéz lesz azokat fenntartani.","shortLead":"Kreml-közeli vállalkozók nyernek nagyot a világbajnokság megrendezésén, ezért pedig az sem nagy ár, hogy olyan helyeken...","id":"20180613_Kispalyasok_a_magyar_focioligarchak_Putyin_baratai_mellett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5cad911-33de-4f70-9826-0ab00a1f4960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd324bbb-2760-48fc-8160-83c2ee8cafbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Kispalyasok_a_magyar_focioligarchak_Putyin_baratai_mellett","timestamp":"2018. június. 13. 12:23","title":"Kispályások a magyar focioligarchák Putyin barátai mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180614_Orulet_Orban_is_Rokker_Zsolttit_tamogatja_Miskolcon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cb1366-f216-4449-97e8-3acd0508a806","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Orulet_Orban_is_Rokker_Zsolttit_tamogatja_Miskolcon","timestamp":"2018. június. 14. 12:34","title":"Őrület! Orbán is Rokker Zsolttit támogatja Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák határ közelében engedték szabadon az országjáró medvét. ","shortLead":"A szlovák határ közelében engedték szabadon az országjáró medvét. ","id":"20180614_Szabadon_engedtek_a_Sandorfalvan_befogott_medvet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fb1e05-bb63-4047-a865-c4e759063e1d","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Szabadon_engedtek_a_Sandorfalvan_befogott_medvet","timestamp":"2018. június. 14. 11:00","title":"Szabadon engedték a Sándorfalván befogott medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]