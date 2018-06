Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edd79330-91cd-485d-ab6e-1cc3237128fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a rendőrség tavaly bebizonyította, képes élő erővel is biztosítani a békés felvonulást.","shortLead":"Pedig a rendőrség tavaly bebizonyította, képes élő erővel is biztosítani a békés felvonulást.","id":"20180614_Elkeszult_a_Pride_kisfilmje_de_a_rendorseg_iden_ujra_kordonok_koze_szorithatja_a_vonulokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edd79330-91cd-485d-ab6e-1cc3237128fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189a7cd3-6971-4397-a3d0-297a0e536aa5","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Elkeszult_a_Pride_kisfilmje_de_a_rendorseg_iden_ujra_kordonok_koze_szorithatja_a_vonulokat","timestamp":"2018. június. 14. 07:24","title":"Elkészült a Pride kisfilmje, de a rendőrség idén újra kordonok közé szoríthatja a vonulókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga Mihály által beígért, 10 éve várt béremelést. ","shortLead":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga...","id":"20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd5ada7-a289-460f-b27b-b94f381e4b8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","timestamp":"2018. június. 14. 14:53","title":"Hiába örülnek a köztisztviselők, nem számíthat mindenki béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A múltkor néhány száz méterre ücsörögtek egymástól, arra várva, hogy odamenjen a másik. Most tényleg megtörtént a találkozó, de nem tudni, miről egyeztettek, mert Lázár azt mondta, szeretné megtartani maguknak a beszélgetést.","shortLead":"A múltkor néhány száz méterre ücsörögtek egymástól, arra várva, hogy odamenjen a másik. Most tényleg megtörtént...","id":"20180614_Lazar_titkolozik_egy_orat_beszelgetett_MarkiZay_Peterrel_de_nem_mondja_meg_mirol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cc9326-4533-45a6-a29e-30b40500003e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Lazar_titkolozik_egy_orat_beszelgetett_MarkiZay_Peterrel_de_nem_mondja_meg_mirol","timestamp":"2018. június. 14. 09:52","title":"Lázár titkolózik, egy órát beszélgetett Márki-Zay Péterrel, de nem mondja meg, miről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3991e51c-3219-4cda-b154-b00a9e397119","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"A tortaügy természetesen nem a melegek jogairól szól, hanem arról, hogyan veszik át a nyilvánosság tereit a balos illiberális demokraták. Szabad vélemény.","shortLead":"A tortaügy természetesen nem a melegek jogairól szól, hanem arról, hogyan veszik át a nyilvánosság tereit a balos...","id":"20180613_Seres_Pekek_melegek_kettos_mercek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3991e51c-3219-4cda-b154-b00a9e397119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9443f948-0095-46a0-9414-d92f131d8bbe","keywords":null,"link":"/velemeny/20180613_Seres_Pekek_melegek_kettos_mercek","timestamp":"2018. június. 13. 09:20","title":"Seres: Pékek, melegek, kettős mércék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77236da0-1e42-4d1f-b280-fca9c9ccbb84","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Véget ért kedden a túszejtés Párizsban, a rendőrök előállították a túszejtőt, az akcióban senki nem sérült meg - közölte a prefektúra.","shortLead":"Véget ért kedden a túszejtés Párizsban, a rendőrök előállították a túszejtőt, az akcióban senki nem sérült meg...","id":"20180612_Tuszdrama_zajlik_Parizsban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77236da0-1e42-4d1f-b280-fca9c9ccbb84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c7de74-dc70-41d6-a9c1-f29abf480c78","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Tuszdrama_zajlik_Parizsban","timestamp":"2018. június. 12. 18:24","title":"Elfogták a párizsi túszejtőt, senki sem sérült meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kutatás szerint fájdalomcsillapítók és savlekötők betegtájékoztatóinak 37 százalékában szerepelt a depresszió mint lehetséges mellékhatás. Minél többféle ilyen gyógyszert szed valaki, annál nagyobb lehet a kialakulásra az esély.","shortLead":"Egy kutatás szerint fájdalomcsillapítók és savlekötők betegtájékoztatóinak 37 százalékában szerepelt a depresszió mint...","id":"20180613_Sok_gyogyszert_fogyaszt_Nem_kene","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475261d6-bef8-4e86-a276-a4ed1a7e6638","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_Sok_gyogyszert_fogyaszt_Nem_kene","timestamp":"2018. június. 13. 17:14","title":"Több gyógyszer is felelős lehet a depresszió kialakulásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78da0d0d-c656-4ac6-babd-b3bdc3df7cd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnök publicisztikában állt ki a nyomtatott hetilapként megszűnt Heti Válasz mellett.","shortLead":"A volt köztársasági elnök publicisztikában állt ki a nyomtatott hetilapként megszűnt Heti Válasz mellett.","id":"20180613_Solyom_Laszlo_a_Heti_Valaszban_nem_volt_felelemkeltes_gyuloletszitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78da0d0d-c656-4ac6-babd-b3bdc3df7cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ac40c3-8717-478e-841b-da3056e27d45","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Solyom_Laszlo_a_Heti_Valaszban_nem_volt_felelemkeltes_gyuloletszitas","timestamp":"2018. június. 13. 14:12","title":"Sólyom László: A Heti Válaszban nem volt félelemkeltés, gyűlöletszítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó adhat otthont a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak. ","shortLead":"Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó adhat otthont a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak. ","id":"20180613_Kivalasztottak_a_2026os_focivb_rendezoit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788fb950-a31a-4bd4-97dd-b504b2ea825f","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Kivalasztottak_a_2026os_focivb_rendezoit","timestamp":"2018. június. 13. 13:02","title":"Kiválasztották a 2026-os foci-vb rendezőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]