[{"available":true,"c_guid":"cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654","c_author":"","category":"sport","description":"Az egyiptomi edző elárulta, játszhat-e legnagyobb sztárja az első csoportmeccsen vagy sem. ","shortLead":"Az egyiptomi edző elárulta, játszhat-e legnagyobb sztárja az első csoportmeccsen vagy sem. ","id":"20180614_Eldolt_Szalah_sorsa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1de244-ea67-40a8-8b42-23d8ddf9986f","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Eldolt_Szalah_sorsa","timestamp":"2018. június. 14. 14:48","title":"Eldőlt Szalah sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi üdítőgyártók azt vállalták, hogy 2020-ra felére csökkentik az alkoholmentes italok cukor- és kalóriatartalmát.","shortLead":"A magyarországi üdítőgyártók azt vállalták, hogy 2020-ra felére csökkentik az alkoholmentes italok cukor- és...","id":"20180614_Itt_a_nagy_igeret_meg_kevesebb_cukor_lesz_az_uditokben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdd2c4a-2649-4cc9-b559-ec0c408541b1","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Itt_a_nagy_igeret_meg_kevesebb_cukor_lesz_az_uditokben","timestamp":"2018. június. 14. 10:30","title":"Itt a nagy ígéret: még kevesebb cukor lesz az üdítőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835921b3-5a6c-4cf2-9d47-449a6d920b7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ez nem szurkolás, hanem egyszerű matematika: kiszámolták, melyik válogatottnak mennyi esélye van a világbajnokságon.","shortLead":"Ez nem szurkolás, hanem egyszerű matematika: kiszámolták, melyik válogatottnak mennyi esélye van a világbajnokságon.","id":"20180614_Az_elemzok_akik_eloszor_megmondtak_hogy_Trump_elnok_lehet_tippeltek_a_vbre_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=835921b3-5a6c-4cf2-9d47-449a6d920b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c2fa3c-fa54-43bf-a25d-ebc5d73687d9","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Az_elemzok_akik_eloszor_megmondtak_hogy_Trump_elnok_lehet_tippeltek_a_vbre_is","timestamp":"2018. június. 14. 11:34","title":"Az elemzők, akik először megmondták, hogy Trump elnök lehet, tippeltek a vb-re is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d24e041-4bab-4dea-8857-ef6e2211b1c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos maszkokkal és effektekkel bővíti a Messengert a csütörtökön rajtoló labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódóan a Facebook. ","shortLead":"Látványos maszkokkal és effektekkel bővíti a Messengert a csütörtökön rajtoló labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódóan...","id":"20180613_facebook_messenger_kamera_effekt_foci_vb_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d24e041-4bab-4dea-8857-ef6e2211b1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa27faf-15d6-46fb-b4d6-26bfa337d270","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_facebook_messenger_kamera_effekt_foci_vb_2018","timestamp":"2018. június. 13. 17:03","title":"Készült egy kis meglepetéssel a Facebook a focivébére, nyissa csak meg a Messengert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde84c2-2534-4872-8272-a1a4ffc7c3d4","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201824_kisfoci","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecde84c2-2534-4872-8272-a1a4ffc7c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25443b4c-08ae-46ff-a11f-c0298874da06","keywords":null,"link":"/itthon/201824_kisfoci","timestamp":"2018. június. 14. 10:15","title":"Dobszay János: Kisfoci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1090f2-ac10-45ee-80db-4bc04fe74f13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon komoly problémát jelentenek az erdőtüzek Portugáliában, a kecske pedig közismerten jól pusztítja a gyúlékony aljnövényzetet.","shortLead":"Nagyon komoly problémát jelentenek az erdőtüzek Portugáliában, a kecske pedig közismerten jól pusztítja a gyúlékony...","id":"20180613_Kecskeket_vetnek_be_a_portugalok_az_erdotuzek_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf1090f2-ac10-45ee-80db-4bc04fe74f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be33228e-5669-4cff-89fb-9080ce58a3cd","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Kecskeket_vetnek_be_a_portugalok_az_erdotuzek_ellen","timestamp":"2018. június. 13. 21:01","title":"Kecskéket vetnek be a portugálok az erdőtüzek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ef1dc0-aa09-4072-aa22-96d094e88d39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki iPhone-tokot vesz, a pénzéért valami hasznot funkciót is szeretne, ezzel pedig rögtön kettőt kap: második kijelzőt és ütésállóságot.","shortLead":"Ha valaki iPhone-tokot vesz, a pénzéért valami hasznot funkciót is szeretne, ezzel pedig rögtön kettőt kap: második...","id":"20180613_inkcase_iphone_tok_utesallo_masodik_kijelzo_e_ink","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ef1dc0-aa09-4072-aa22-96d094e88d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c054607-bcde-48a6-99c3-6f2e3fb0bfd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_inkcase_iphone_tok_utesallo_masodik_kijelzo_e_ink","timestamp":"2018. június. 13. 20:03","title":"Ilyet az Apple is csinálhatna: mutatjuk a talán legjobb iPhone-tokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9a5db5-d7d6-42da-b579-7658c43f66fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180614_Titokban_bemutatott_egy_uj_dalt_Paul_McCartney_jon_az_uj_album_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c9a5db5-d7d6-42da-b579-7658c43f66fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d18cc7-2027-4e00-b36d-68f6ae5bd1e2","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Titokban_bemutatott_egy_uj_dalt_Paul_McCartney_jon_az_uj_album_is","timestamp":"2018. június. 14. 10:55","title":"Titokban bemutatott egy új dalt Paul McCartney, jön az új album is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]