Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kitalálja, melyik ország a második azoknak a listáján, akik ugyan nem jutottak ki a vb-re, mégis rengeteg, az ottani bajnokságban játszó focista lesz ott a világbajnokságon? ","shortLead":"Kitalálja, melyik ország a második azoknak a listáján, akik ugyan nem jutottak ki a vb-re, mégis rengeteg, az ottani...","id":"20180614_Nem_jutottak_ki_a_vbre_megis_ott_vannak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0b0648-8764-4df2-be35-8f18cb189cf3","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Nem_jutottak_ki_a_vbre_megis_ott_vannak","timestamp":"2018. június. 14. 15:42","title":"Nem jutottak ki a vb-re, mégis ott vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf028817-6c1e-49d6-a8b8-0f1b110b1d3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Még csütörtökön is folytatódik a munka. ","shortLead":"Még csütörtökön is folytatódik a munka. ","id":"20180613_Egyketezer_fogyasztonal_meg_mindig_nincs_aram_a_keddi_vihar_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf028817-6c1e-49d6-a8b8-0f1b110b1d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca35ea84-b9e2-4ccc-aca7-23e2a851a178","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Egyketezer_fogyasztonal_meg_mindig_nincs_aram_a_keddi_vihar_utan","timestamp":"2018. június. 13. 21:07","title":"Egy-kétezer fogyasztónál még mindig nincs áram a keddi vihar után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A főállamügyész szerint Trumpék alapítvány nem jogszerűen működik, például azért, mert részt vett az elnökválasztási kampányban. Trump a per miatt többek között a \"mocskos New York-i demokratákat\" okolta.","shortLead":"A főállamügyész szerint Trumpék alapítvány nem jogszerűen működik, például azért, mert részt vett az elnökválasztási...","id":"20180614_new_york_allam_foallamugyesze_beperelte_donald_trumpot_es_gyermekeit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedd96ae-55cc-47bf-ab8f-8c46b8a0eaaf","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_new_york_allam_foallamugyesze_beperelte_donald_trumpot_es_gyermekeit","timestamp":"2018. június. 14. 18:58","title":"New York állam főállamügyésze beperelte Donald Trumpot és gyermekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297d0d3c-dee4-4ddd-9550-040c0e4ef5a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felkészülés ideje az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra épp egybe esett a böjtöléssel. Volt olyan ország, ahol a játékosok felmentést kaptak a vallási előírás alól, mások viszont keményen tartották magukat az éhezéshez. Így aztán lesz némi plusz erőfeszítés a játékukban.","shortLead":"A felkészülés ideje az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra épp egybe esett a böjtöléssel. Volt olyan ország, ahol...","id":"20180614_A_muszlim_focistak_a_ramadan_miatt_nehezebben_tudnak_majd_labdaba_rugni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=297d0d3c-dee4-4ddd-9550-040c0e4ef5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1c1868-b2b5-41f6-9c82-34a250ba03c1","keywords":null,"link":"/elet/20180614_A_muszlim_focistak_a_ramadan_miatt_nehezebben_tudnak_majd_labdaba_rugni","timestamp":"2018. június. 14. 14:10","title":"A muszlim focisták a ramadán miatt nehezebben tudnak majd labdába rúgni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed992-9aef-49b7-a427-0227e688b2a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy telenovellákat és egy humoros műsorokat adó online csatornát indítanak. ","shortLead":"Egy telenovellákat és egy humoros műsorokat adó online csatornát indítanak. ","id":"20180614_Uj_online_csatornak_indit_az_RTL","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=206ed992-9aef-49b7-a427-0227e688b2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ab6b03-a4ca-401e-9d6f-e47aedae64e6","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Uj_online_csatornak_indit_az_RTL","timestamp":"2018. június. 14. 19:20","title":"Új online csatornákat indít az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 34 éves budapesti férfi a vád szerint fegyveresen rabolt ki egy budapesti bankot, majd a rendőrök előli menekülés közben elsodorta egy szabályosan közlekedő gépkocsi. Elsőfokon 11 év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság.","shortLead":"A 34 éves budapesti férfi a vád szerint fegyveresen rabolt ki egy budapesti bankot, majd a rendőrök előli menekülés...","id":"20180615_11_evet_kapott_a_budapesti_bankrablo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f44611b-c2a8-475b-bb67-57f097bf0572","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_11_evet_kapott_a_budapesti_bankrablo","timestamp":"2018. június. 15. 09:29","title":"11 évet kapott a budapesti bankrabló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed51659c-829a-4d90-9768-f65d548439a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy annyira mégsem bolondulnak a fociért.","shortLead":"Kiderült, hogy annyira mégsem bolondulnak a fociért.","id":"20180615_Egy_meglepetessel_mar_szolgaltak_a_brazilok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed51659c-829a-4d90-9768-f65d548439a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f86f341-6434-40a5-9b17-28704adb56a6","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Egy_meglepetessel_mar_szolgaltak_a_brazilok","timestamp":"2018. június. 15. 11:35","title":"Egy meglepetéssel már szolgáltak a brazilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b4d9e4-7ed8-4c12-9b89-01a8f337569f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nap kétszer érték ittas vezetésen az esztergomi rendőrök az 50 éves férfit.","shortLead":"Egy nap kétszer érték ittas vezetésen az esztergomi rendőrök az 50 éves férfit.","id":"20180614_esztergom_ittas_vezetes_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b4d9e4-7ed8-4c12-9b89-01a8f337569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c8028f-f7e1-4894-a461-84e3c76cdde5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_esztergom_ittas_vezetes_baleset","timestamp":"2018. június. 14. 08:16","title":"Azt hitte az esztergomi férfi, egy nap csak egyszer kapják el ittas vezetés miatt – tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]