[{"available":true,"c_guid":"e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ország mégis több fővel képviseltetheti magát. ","shortLead":"Több ország mégis több fővel képviseltetheti magát. ","id":"20180613_Errol_is_a_Brexit_tehet_kisebb_lesz_az_EP","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2964297a-62fb-4136-9674-e025e23c96d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Errol_is_a_Brexit_tehet_kisebb_lesz_az_EP","timestamp":"2018. június. 13. 17:28","title":"Erről is a Brexit tehet: kisebb lesz az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c4136d-de26-4b9b-926e-1e9f83a00e5c","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A stílusosan Gyalog Galoppnak keresztelt cég gyalog és tömegközlekedéssel garantálja az expressz szállítási időket.","shortLead":"A stílusosan Gyalog Galoppnak keresztelt cég gyalog és tömegközlekedéssel garantálja az expressz szállítási időket.","id":"20180615_Gyalogos_futarszolgalat_indult_Budapesten__On_rendelne_ilyet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68c4136d-de26-4b9b-926e-1e9f83a00e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f47900-8399-465c-934d-00cd5cd06e36","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180615_Gyalogos_futarszolgalat_indult_Budapesten__On_rendelne_ilyet","timestamp":"2018. június. 15. 10:54","title":"Gyalogos futárszolgálat indult Budapesten – Ön rendelne ilyet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e46804-38f0-4eab-b6b3-3afeebdf1a07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka a jelek szerint továbbra sem hagy fel a sportos típusok fejlesztésével és forgalmazásával.","shortLead":"A svéd márka a jelek szerint továbbra sem hagy fel a sportos típusok fejlesztésével és forgalmazásával.","id":"20180614_volvo_s60_polestar_sved_auto_geely_sportauto_tuning_v60_xc60_plugin_hibrid_zold_rendszam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e46804-38f0-4eab-b6b3-3afeebdf1a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028eb49e-6f18-47d1-82c1-799e0ebdbf8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_volvo_s60_polestar_sved_auto_geely_sportauto_tuning_v60_xc60_plugin_hibrid_zold_rendszam","timestamp":"2018. június. 14. 11:22","title":"Izgalmas zöld rendszámos: 415 lóerővel támad az új Volvo S60 Polestar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f2db89-2dd1-4288-b2ba-09b29b6eddac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nekünk nem is, a magyar görögdinnyének jót tett a napok óta tartó esős, meleg időjárás. ","shortLead":"Ha nekünk nem is, a magyar görögdinnyének jót tett a napok óta tartó esős, meleg időjárás. ","id":"20180614_Iden_hamarabb_ehetunk_gorogdinnyet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0f2db89-2dd1-4288-b2ba-09b29b6eddac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f217d77-256a-4d6a-b60c-691acfa382dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Iden_hamarabb_ehetunk_gorogdinnyet","timestamp":"2018. június. 14. 07:44","title":"Idén hamarabb ehetünk görögdinnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c242f2ea-1214-4864-93ac-9411a3191c49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 digitális asszisztensében lévő hibát kihasználva hozzá lehet férni a még lezárt számítógépekhez is.","shortLead":"A Windows 10 digitális asszisztensében lévő hibát kihasználva hozzá lehet férni a még lezárt számítógépekhez is.","id":"20180614_microsoft_windows_10_cortana_hiba_serulekenyseg_hacker_biztonsagi_frissites","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c242f2ea-1214-4864-93ac-9411a3191c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f9c8b2-5e95-4349-9e10-df3136ec41ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_microsoft_windows_10_cortana_hiba_serulekenyseg_hacker_biztonsagi_frissites","timestamp":"2018. június. 14. 09:03","title":"Ha Windows 10-et használ, más is beléphet a gépébe, hiába zárja le – de már telepítheti a frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6527818-b5ad-4548-902b-d9e304e28c27","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megyei önkormányzat nem támogatja, hogy a megye neve Nógrád-Hont megyére változzon. Az erről szóló határozatot – véleményezési jogukkal élve – csütörtökön hozták meg, és döntésükről tájékoztatják a Miniszterelnökséget.","shortLead":"A megyei önkormányzat nem támogatja, hogy a megye neve Nógrád-Hont megyére változzon. Az erről szóló határozatot –...","id":"20180614_nem_kernek_a_nograd_hontbol_a_nogradiak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6527818-b5ad-4548-902b-d9e304e28c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea0d502-29ae-443c-82e8-e934668e4101","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_nem_kernek_a_nograd_hontbol_a_nogradiak","timestamp":"2018. június. 14. 13:15","title":"Nem kérnek a Nógrád-Hontból a nógrádiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b19ffc4-a535-48f4-a1af-42665316ae33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb menetéhez érkezett az Apple kontra hatóságok viadal: most épp a cupertinóiak visznek be egy ütést.","shortLead":"Újabb menetéhez érkezett az Apple kontra hatóságok viadal: most épp a cupertinóiak visznek be egy ütést.","id":"20180614_apple_ios_beallitasaok_hatosagi_hozzaferes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b19ffc4-a535-48f4-a1af-42665316ae33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745817b5-d791-42f7-b12d-31c2811a4ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_apple_ios_beallitasaok_hatosagi_hozzaferes","timestamp":"2018. június. 14. 17:03","title":"Ismét ad egy pofont az Apple az igazságszolgáltatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52cb345-2099-4e4e-a847-1f0ee7750bf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oroszországi foci-vb megnyitóján emelte középső ujját a kamera felé. Az üzenet egyértelmű, ám az kérdés, kinek szólt.","shortLead":"Az oroszországi foci-vb megnyitóján emelte középső ujját a kamera felé. Az üzenet egyértelmű, ám az kérdés, kinek szólt.","id":"20180614_szazmillioknak_mutatott_be_robbie_williams","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c52cb345-2099-4e4e-a847-1f0ee7750bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07264525-4dff-40c8-a4e3-dc9c8477afe0","keywords":null,"link":"/elet/20180614_szazmillioknak_mutatott_be_robbie_williams","timestamp":"2018. június. 14. 18:13","title":"Százmillióknak mutatott be Robbie Williams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]