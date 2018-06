Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mintegy millióan lehetnek a nem fizető adósok listáján, 2013 óta pedig 48 ezer lakást buktak el a hitelesek. ","shortLead":"Mintegy millióan lehetnek a nem fizető adósok listáján, 2013 óta pedig 48 ezer lakást buktak el a hitelesek. ","id":"20180615_A_bankokat_nem_a_lakossagot_meg_mindig_sujtjak_a_problemas_jelzaloghitelek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80429a8b-9f0a-494b-95a8-71fb4b769b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_A_bankokat_nem_a_lakossagot_meg_mindig_sujtjak_a_problemas_jelzaloghitelek","timestamp":"2018. június. 15. 15:10","title":"A bankokat nem, a lakosságot még mindig sújtják a problémás jelzáloghitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A múltkor néhány száz méterre ücsörögtek egymástól, arra várva, hogy odamenjen a másik. Most tényleg megtörtént a találkozó, de nem tudni, miről egyeztettek, mert Lázár azt mondta, szeretné megtartani maguknak a beszélgetést.","shortLead":"A múltkor néhány száz méterre ücsörögtek egymástól, arra várva, hogy odamenjen a másik. Most tényleg megtörtént...","id":"20180614_Lazar_titkolozik_egy_orat_beszelgetett_MarkiZay_Peterrel_de_nem_mondja_meg_mirol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cc9326-4533-45a6-a29e-30b40500003e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Lazar_titkolozik_egy_orat_beszelgetett_MarkiZay_Peterrel_de_nem_mondja_meg_mirol","timestamp":"2018. június. 14. 09:52","title":"Lázár titkolózik, egy órát beszélgetett Márki-Zay Péterrel, de nem mondja meg, miről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e3c312-de39-4462-b138-6d7537f21792","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy most kiadott útinaplójában többek között a kínaiakra és az egyiptomiakra is tesz megjegyzéseket. ","shortLead":"Egy most kiadott útinaplójában többek között a kínaiakra és az egyiptomiakra is tesz megjegyzéseket. ","id":"20180614_Kiderult_hogy_Einsteinnek_is_voltak_rasszista_nezetei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3e3c312-de39-4462-b138-6d7537f21792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdc6a98-5703-4695-9289-18cd1744c2ba","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Kiderult_hogy_Einsteinnek_is_voltak_rasszista_nezetei","timestamp":"2018. június. 14. 21:05","title":"Kiderült, hogy Einsteinnek is voltak rasszista nézetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d39bc7-54b7-450e-baa4-84212bd94ea5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lenyúlnák a rókát az egér elől.","shortLead":"Lenyúlnák a rókát az egér elől.","id":"20180614_Ez_a_ceg_keszul_lenyomni_a_Disneyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d39bc7-54b7-450e-baa4-84212bd94ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff0a548-7ff2-4cb7-9395-97a0464375cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Ez_a_ceg_keszul_lenyomni_a_Disneyt","timestamp":"2018. június. 14. 10:17","title":"Ez a cég készül lenyomni a Disneyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavaly kirúgott FBI-igazgató hibázott a Clinton-ügyben, de állítólag nem volt elfogult. Két magas rangú FBI-tisztségviselőt is hibáztatnak, valamint Loretta Lynch volt igazságügyi minisztert is, aki egy reptér kifutóján egyeztetett Bill Clintonnal. ","shortLead":"A tavaly kirúgott FBI-igazgató hibázott a Clinton-ügyben, de állítólag nem volt elfogult. Két magas rangú...","id":"20180614_a_szuletesnapos_trump_megkapta_ajandekat_az_igazsagugytol_az_fbi_clinton_vizsgalatarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf91ad0-01a6-4b6b-9627-275d4b71c7a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_a_szuletesnapos_trump_megkapta_ajandekat_az_igazsagugytol_az_fbi_clinton_vizsgalatarol","timestamp":"2018. június. 14. 21:51","title":"A születésnapos Trump megkapta ajándékát az igazságügytől az FBI Clinton-vizsgálatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Öt budapesti WC férfi oldalába tettek pelenkázókat. ","shortLead":"Öt budapesti WC férfi oldalába tettek pelenkázókat. ","id":"20180615_Ez_uj_nehany_ferfivecebe_is_tettek_pelenkazot_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d325b1-93c3-4c92-b7b9-469185806043","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Ez_uj_nehany_ferfivecebe_is_tettek_pelenkazot_Budapesten","timestamp":"2018. június. 15. 16:07","title":"Ez új: néhány férfivécébe is tettek pelenkázót Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elég sok szabálytalanságot találtak az Európai Bizottság auditorai Magyarországon, Brüsszel 100-150 milliárd forintot is visszatarthat. Most már azt is tudjuk, melyek voltak a bajos beruházások.","shortLead":"Elég sok szabálytalanságot találtak az Európai Bizottság auditorai Magyarországon, Brüsszel 100-150 milliárd forintot...","id":"20180614_Itt_a_lista_ezek_miatt_kerheti_vissza_milliardokat_az_EU","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea389f8a-ee20-4062-95f0-cd64c2e50df8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Itt_a_lista_ezek_miatt_kerheti_vissza_milliardokat_az_EU","timestamp":"2018. június. 14. 08:34","title":"Itt a lista: ezek miatt kérhet vissza milliárdokat az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fdf4444-2c90-467f-a5ed-f2c0583982b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dominic Joseph Fontana szerdán halt meg álmában. A 87 éves dobos Elvis eredeti zenekarának az utolsó élő tagja volt.","shortLead":"Dominic Joseph Fontana szerdán halt meg álmában. A 87 éves dobos Elvis eredeti zenekarának az utolsó élő tagja volt.","id":"20180614_Meghalt_Elvis_dobosa_DJ_Fontana","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fdf4444-2c90-467f-a5ed-f2c0583982b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3baf32d7-7894-4c0d-bf1d-1c0ad02f2501","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Meghalt_Elvis_dobosa_DJ_Fontana","timestamp":"2018. június. 14. 16:46","title":"Meghalt Elvis dobosa, D.J. Fontana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]