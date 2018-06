Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"910d9367-44cb-4916-9f10-dbbdcc8cea47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányt ideológiák helyett a vagyongyűjtés jellemzi.","shortLead":"A kormányt ideológiák helyett a vagyongyűjtés jellemzi.","id":"20180614_Reformatus_puspok_biralta_a_Fidesz_korrupciojat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910d9367-44cb-4916-9f10-dbbdcc8cea47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf91e309-7229-41c1-8dfb-6ceea18eb4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Reformatus_puspok_biralta_a_Fidesz_korrupciojat","timestamp":"2018. június. 14. 07:03","title":"Református püspök bírálta a Fidesz korrupcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7c154a-6e0f-42dc-940e-d8199cc65b65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén megyében közel 30 ezer rászoruló gyereknek kértek szünidei étkeztetést. ","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén megyében közel 30 ezer rászoruló gyereknek kértek szünidei étkeztetést. ","id":"20180614_A_tavalyinal_kevesebb_raszorulo_gyerek_kap_iden_nyari_ingyen_etkeztetest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7c154a-6e0f-42dc-940e-d8199cc65b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa849f41-471b-4bac-961b-b3056cc27347","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_A_tavalyinal_kevesebb_raszorulo_gyerek_kap_iden_nyari_ingyen_etkeztetest","timestamp":"2018. június. 14. 15:43","title":"A tavalyinál kevesebb rászoruló gyerek kap idén nyáron ingyenes étkeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erdei Sándornak (szül.: 1983) terhes a nagy sajtóérdeklődés, majd csak később szeretne kampányolni, programot ismertetni, illetve magyarázni, hogyan jutott eszébe, hogy elindul Erdei \"Rokker Zsoltti\" Sándor (szül.: 1976) ellen.","shortLead":"Erdei Sándornak (szül.: 1983) terhes a nagy sajtóérdeklődés, majd csak később szeretne kampányolni, programot...","id":"20180613_Tovabbra_is_bujkal_a_nyilvanossag_elol_a_Rokker_Zsolttit_azonos_nevvel_kihivo_jelolt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3466301f-1116-4c2d-a87d-513df418f0e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Tovabbra_is_bujkal_a_nyilvanossag_elol_a_Rokker_Zsolttit_azonos_nevvel_kihivo_jelolt","timestamp":"2018. június. 13. 18:07","title":"Továbbra is bujkál a nyilvánosság elől a Rokker Zsolttit azonos névvel kihívó jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ecee1-93d4-451e-8582-29ee0bdde727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A repülősverseny szervezőinek csak a szokásos terülthasználati díj 10 százalékát kellett kifizetnie a rakpartok lezárásáért. ","shortLead":"A repülősverseny szervezőinek csak a szokásos terülthasználati díj 10 százalékát kellett kifizetnie a rakpartok...","id":"20180614_90_szazalekos_kedvezmenyt_kaptak_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoi_a_fovarostol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ecee1-93d4-451e-8582-29ee0bdde727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a199368-14df-4e53-aaf6-38db9baa56d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_90_szazalekos_kedvezmenyt_kaptak_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoi_a_fovarostol","timestamp":"2018. június. 14. 20:12","title":"90 százalékos kedvezményt kaptak a Red Bull Air Race szervezői a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6527818-b5ad-4548-902b-d9e304e28c27","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megyei önkormányzat nem támogatja, hogy a megye neve Nógrád-Hont megyére változzon. Az erről szóló határozatot – véleményezési jogukkal élve – csütörtökön hozták meg, és döntésükről tájékoztatják a Miniszterelnökséget.","shortLead":"A megyei önkormányzat nem támogatja, hogy a megye neve Nógrád-Hont megyére változzon. Az erről szóló határozatot –...","id":"20180614_nem_kernek_a_nograd_hontbol_a_nogradiak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6527818-b5ad-4548-902b-d9e304e28c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea0d502-29ae-443c-82e8-e934668e4101","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_nem_kernek_a_nograd_hontbol_a_nogradiak","timestamp":"2018. június. 14. 13:15","title":"Nem kérnek a Nógrád-Hontból a nógrádiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba20d1b2-0b65-4ec7-9ed1-1acac453f238","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az ős GTi hátulról indított, az előző Sport-modellek finom cselekkel meghódították a középpályát és a turbó erejét élvező teljesen új Sport most ívesen kapura rúgja a játékszert. Hazai vallatáson a lakossági sportkocsi friss generációja.","shortLead":"Az ős GTi hátulról indított, az előző Sport-modellek finom cselekkel meghódították a középpályát és a turbó erejét...","id":"20180613_suzuki_swift_sport_menetproba_tokoli_repter_autoteszt_japan_gti_sportauto_tuning_kipufogo_turbomotor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba20d1b2-0b65-4ec7-9ed1-1acac453f238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f213740d-7dda-4492-a29f-f95348b2a07d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_suzuki_swift_sport_menetproba_tokoli_repter_autoteszt_japan_gti_sportauto_tuning_kipufogo_turbomotor","timestamp":"2018. június. 13. 18:57","title":"Gólhelyzet: zárt pályán nyúztuk az új Suzuki Swift Sportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa99a26-eb9c-47dd-aa90-a033e992fb18","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sima kiütéssel indult a világbajnokság, Oroszország gond nélkül verte Szaúd-Arábiát. Szalah valószínűleg meggyógyult, Robbie Williams pedig beintett valakinek. A nyitónap összefoglalója.","shortLead":"Sima kiütéssel indult a világbajnokság, Oroszország gond nélkül verte Szaúd-Arábiát. Szalah valószínűleg meggyógyult...","id":"20180614_Harcot_vartunk_kiutest_lattunk_a_vb_nyitonapjan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afa99a26-eb9c-47dd-aa90-a033e992fb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5405b63a-5939-4dae-a3d3-0710064bec3b","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Harcot_vartunk_kiutest_lattunk_a_vb_nyitonapjan","timestamp":"2018. június. 14. 19:16","title":"Harcot vártunk, kiütést láttunk a vb nyitónapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd22474-dbf0-447f-bcb3-61d0984d87f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több magyar vonatkozású boldoggá avatási eljárás is folyamatban van a Szentszéknél, a bíboros ügyében csütörtökön döntés születhet.","shortLead":"Több magyar vonatkozású boldoggá avatási eljárás is folyamatban van a Szentszéknél, a bíboros ügyében csütörtökön...","id":"20180614_Donthetnek_Mindszenthy_biboros_boldogga_avatasarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd22474-dbf0-447f-bcb3-61d0984d87f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e24220-d725-408e-b6ee-a1839b204905","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Donthetnek_Mindszenthy_biboros_boldogga_avatasarol","timestamp":"2018. június. 14. 06:40","title":"Dönthetnek Mindszenty bíboros boldoggá avatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]