Több,mint 12 milliárd dolláros vagyonával Roman Abramovics végzett az első helyen a leggazdagabb izraeliek listáján. A felmérést az ellenzéki Haaretz üzleti lapja, a The Marker állítja össze, az amerikai Forbes példáját követve.

Az idei lista már elkészült, amikor kiderült, a frissen alijázó új izraeli polgártárs mindenkit megelőzött. Roman Abramovics, aki 52 éve a nagy Szovjetunióban, a Komi Autonóm Köztársaságban született, hirtelen rádöbbent arra: Izrael az ő hazája! Persze Moszkvában, a Chabad központban továbbra is ő a zsinagóga legfőbb támogatója, és egy pillanatra sem szakította meg a kapcsolatát az orosz elittel. Hogy került be oda zsidó árva gyerekként? Máig rejtély. Az ifjú Roman Abramovics mindenesetre olyan befolyásos oligarcha lett Jelcin elnöksége idején, hogy az ezredfordulón már beleszólhatott abba, ki legyen a nagybeteg államfő utóda. Roman Abramovics egy bizonyos Vlagyimir Putyinra szavazott, és nem bánta meg ezt a döntést. Látta viszont, hogy egyik-másik oligarcha társa akár börtönbe is kerülhet, mint a hajdani Jukosz-vezérr, Hodorkovszkij. Ezért Abramovics inkább Londonba helyezte át a székhelyét. Gyorsan megvette a Chelsea csapatát, és ezzel bevásárolta magát a helyi elitbe. A Chelsea díszpáholyban az üzleti élet kiválóságai éppúgy megfordultak, mint politikusok vagy épp a királyi család tagjai.

Tavasszal a Chelsea megnyerte az Angol Kupát, de Abramovics nem volt ott a díszpáholyban. Okkal. Lejárt a vízuma és a brit hatóságok nem siettek meghosszabbítani azt, mert Szkripal ezredest és a lányát félholtan találták meg egy padon London közelében. Szkripal, a GRU (katonai hírszerzés) személyzeti főnöke volt, aki elárulta társait 100 ezer dollárért. Angliában élte a nyugdíjas áruló napjait, de ideggáz-támadás érte. Az angol kormány szerint Putyin adta ki a parancsot az áruló likvidálására. Szankciók következtek, melyek érintették Roman Abramovicsot is, aki Nagy Britannia 13-ik leggazdagabb embere volt. Rögtön közölte, nem adja el a Chelsea csapatát, de egyelőre nem is építi meg az új egymilliárd fontos stadiont. Azután új útlevél után nézett, hiszen orosz útlevele sem biztosított bejutást Amerikába. Washingtonban ugyanis összeállították a listát azokról az oligarchákról, akik Putyin kérésére támogatták Trump választási kampányát.

Ezen állítólag eredetileg rajta volt Abramovics is. Végül valamilyen úton-módon lekerült róla, de érezte, hogy nem szívesen látott vendég Amerikában. Na de egy izraeli útlevél, az más. Roman Abramovics Izraelbe látogatott, ahol a repülőtéren átnyújtották neki a zsidó állam útlevelét. A jelenetet a televízió is közvetítette, hiszen Putyin kedvenc oligarchája mindig szívesen látott vendég Izraelben. Benjamin Netanjahu miniszterelnök minden évben legalább kétszer tárgyal személyesen is Putyinnal. Legutóbb Szocsiban elérte, Oroszország egyelőre nem szállít S 300-as rakétavédelmi rendszert Szíriának, melyet rendszeresen támad az izraeli légierő.

Roman Abramovics nem szándékozik letelepedni Izraelben, pedig a leggazdagabb 500 izraeli listáján számos olyan sorstársa van, aki még a nagy Szovjetunióban született. Izrael hadügyminisztere, Lieberman is szovjet állampolgár volt valamikor. Természetesen az orosz zsidók nagy része távolról sem olyan gazdag, mint Roman Abramovics. 2011-ben sok ezren vonultak az utcára Izraelben, hogy tiltakozzanak a növekvő társadalmi egyenlőtlenség ellen. A Gini-mutató, mely ezt az egyenlőtlenséget méri, egyre inkább azt mutatja, hogy a dollármilliárdos kaszthoz képest az átlagpolgár lemarad. Mindez abszolút nem zavarja Netanjahu kormányát, amely Trumpot tekinti mintának. Az izraeli dollármilliárdosok (106-an vannak a The Marker felmérése szerint) épp adócsökkentésért lobbiznak. Arra hivatkoznak, hogyha Izraelben nem csökken a társasági adó, akkor sok cég emigrál az Egyesült Államokba, ahol Trump adóreformja miatt előnyösebb lett a helyzet.

A dollármilliárdosok pénze nincs veszélyben, de az életük a közel-keleti válságok miatt igen. Épp ezért Roman Abramovics, Izrael leggazdagabb polgára vissza akar költözni Londonba, ahol a Kensington-palota közelében luxuspalota várja. A brit hatóságok nem mondtak nemet Putyin kedvenc oligarchájának, de húzzák az időt. A hétvégén Trump már felvetette: hívják vissza Putyint a nagyhatalmak csúcstalálkozójára, legyen a G7 újra G8! Úgyhogy aligha kétséges, hogy Roman Abramovics, Putyin kedvenc oligarchája és Izrael leggazdagabb embere hamarosan ismét kedvenc helyén, a Chelsea díszpáholyában fogadhatja a helyi elit kiválóságait Londonban.