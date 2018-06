Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d26086e1-90a2-4ba7-a97c-e5d203c454cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megye több pontján is felhőtölcsérek alakultak ki csütörtök késő délelőtt az Időkép szerint. ","shortLead":"A megye több pontján is felhőtölcsérek alakultak ki csütörtök késő délelőtt az Időkép szerint. ","id":"20180614_Tobb_tuba_is_kialakult_Csongrad_megyeben__fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d26086e1-90a2-4ba7-a97c-e5d203c454cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7988738-3385-438e-a39a-6aa88cbf9a68","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Tobb_tuba_is_kialakult_Csongrad_megyeben__fotok","timestamp":"2018. június. 14. 13:24","title":"Több tuba is kialakult Csongrád megyében - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német autógyártó-csoportnak a kirobbant dízelbotrány miatt 1 milliárd eurót kell kifizetnie. A Volkswagen elismerte, hogy 482 ezer dízeljármű kipufogó-mérőműszerét machinálta meg.","shortLead":"A német autógyártó-csoportnak a kirobbant dízelbotrány miatt 1 milliárd eurót kell kifizetnie. A Volkswagen elismerte...","id":"20180613_Egymilliard_eurora_birsagoltak_a_Volkswagencsoportot_Nemetorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bace1b8-e20c-44b8-84b9-1794bbe7c00f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_Egymilliard_eurora_birsagoltak_a_Volkswagencsoportot_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 13. 19:59","title":"Dízelbotrány: több mint 300 milliárd forintra büntették a Volkswagent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78da0d0d-c656-4ac6-babd-b3bdc3df7cd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnök publicisztikában állt ki a nyomtatott hetilapként megszűnt Heti Válasz mellett.","shortLead":"A volt köztársasági elnök publicisztikában állt ki a nyomtatott hetilapként megszűnt Heti Válasz mellett.","id":"20180613_Solyom_Laszlo_a_Heti_Valaszban_nem_volt_felelemkeltes_gyuloletszitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78da0d0d-c656-4ac6-babd-b3bdc3df7cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ac40c3-8717-478e-841b-da3056e27d45","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Solyom_Laszlo_a_Heti_Valaszban_nem_volt_felelemkeltes_gyuloletszitas","timestamp":"2018. június. 13. 14:12","title":"Sólyom László: A Heti Válaszban nem volt félelemkeltés, gyűlöletszítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab6c3f8-8849-47f8-a7a5-daf8002d15ed","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha ettől nem ragadja el a vb-hangulat, akkor semmitől.","shortLead":"Ha ettől nem ragadja el a vb-hangulat, akkor semmitől.","id":"20180613_igy_hangolnak_a_vebere_a_mindenre_elszant_neymarek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ab6c3f8-8849-47f8-a7a5-daf8002d15ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79848562-7a98-4214-bafb-291dc7c92a9a","keywords":null,"link":"/sport/20180613_igy_hangolnak_a_vebere_a_mindenre_elszant_neymarek","timestamp":"2018. június. 13. 15:27","title":"Így hangolnak a vébére a mindenre elszánt Neymarék - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA elnöksége rendkívüli ülést tart, a téma az MTA költségvetésének felének a Palkovics László miniszterhez csatornázása lesz. Az Innovációs Minisztérium pedig már el is árulta, más szempontokat is figyelembe fog venni a kutatásoknál, mint a tudományosakat. \r

","shortLead":"Az MTA elnöksége rendkívüli ülést tart, a téma az MTA költségvetésének felének a Palkovics László miniszterhez...","id":"20180614_Hivatalos_rendkivuli_elnoksegi_ules_jon_az_MTAban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1270f6c-520e-40c3-b496-fa85ed9dc598","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Hivatalos_rendkivuli_elnoksegi_ules_jon_az_MTAban","timestamp":"2018. június. 14. 15:41","title":"Lesz miről beszélni az MTA-ban: Palkovicsék más szempontok alapján osztják majd a pénzt a kutatásoknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dbfba6-b96c-4c96-8aaf-11beb3322f98","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Sokáig készült, de minek? Az utolsó Donként is emlegetett New York-i keresztapa történetének mozifilmes feldolgozása még rossz se tud lenni. Mintha olyan emberek készítették volna, akiknek semmi közük a filmkészítéshez. Kritika. ","shortLead":"Sokáig készült, de minek? Az utolsó Donként is emlegetett New York-i keresztapa történetének mozifilmes feldolgozása...","id":"20180614_John_Travolta_Gotti_kritika","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2dbfba6-b96c-4c96-8aaf-11beb3322f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258baf0f-f7a6-45c3-aa9d-937351fb8490","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_John_Travolta_Gotti_kritika","timestamp":"2018. június. 14. 20:00","title":"Travolta új gengszterfilmje viccnek is rossz, pedig nagyon is komolyan gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7301527a-8e3e-41d5-9a5c-50a82c60cc11","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elnémította a NASA marsjáróját, az Opportunityt egy gigantikus porvihar, amely a Napot is eltakarja a vörös bolygón.","shortLead":"Elnémította a NASA marsjáróját, az Opportunityt egy gigantikus porvihar, amely a Napot is eltakarja a vörös bolygón.","id":"20180613_nasa_marsjaro_opportunity_mars_voros_bolygo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7301527a-8e3e-41d5-9a5c-50a82c60cc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74058e68-5a1e-4fd5-b5d8-167eae61d766","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_nasa_marsjaro_opportunity_mars_voros_bolygo","timestamp":"2018. június. 13. 18:20","title":"Bajba került a NASA marsjárója egy porvihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy hónapja, hogy aktivizálta magát a Kilauea, de továbbra sem tűnik olyannak a helyzet, hogy a vulkánkitörés rövid időn belül abbamaradna. Amerikai geológusok közben folyamatosan méréseket végeznek, néhány döbbenetes eredményt pedig meg is osztottak.","shortLead":"Több mint egy hónapja, hogy aktivizálta magát a Kilauea, de továbbra sem tűnik olyannak a helyzet, hogy a vulkánkitörés...","id":"20180613_vulkan_kitores_kilaeua_lava_hawaii","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ad1f5f-e63a-4ade-9668-049c46c7e1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_vulkan_kitores_kilaeua_lava_hawaii","timestamp":"2018. június. 13. 19:03","title":"113 500 000 köbméter lávát lövellt ki öt hét alatt a Hawaii szigetén tomboló vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]