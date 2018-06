Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180614_Orulet_Orban_is_Rokker_Zsolttit_tamogatja_Miskolcon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cb1366-f216-4449-97e8-3acd0508a806","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Orulet_Orban_is_Rokker_Zsolttit_tamogatja_Miskolcon","timestamp":"2018. június. 14. 12:34","title":"Őrület! Orbán is Rokker Zsolttit támogatja Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d8cead-c910-4761-9aa9-f2f1d55a4ce1","c_author":"MTI / Hernádi Levente","category":"gazdasag","description":"A kiskörei Tisza-híd mindössze egy nyomtávú, azt használják az autók és a vonatok, váltakozó irányban, jelzőlámpás irányítással. A 130 éves hídon mindent felújítanak a csatlakozó utakkal együtt, de bővítés nem lesz. ","shortLead":"A kiskörei Tisza-híd mindössze egy nyomtávú, azt használják az autók és a vonatok, váltakozó irányban, jelzőlámpás...","id":"20180615_felujitjak_az_orszag_egyik_leglepukkantabb_hidjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2d8cead-c910-4761-9aa9-f2f1d55a4ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3886017f-ea33-451b-b34e-0ed242ad8298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_felujitjak_az_orszag_egyik_leglepukkantabb_hidjat","timestamp":"2018. június. 15. 10:57","title":"Felújítják az ország egyik leglepukkantabb hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a11245-aad7-4b5e-b483-794b10365a11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A friss Magyar Közlönyben megjelent az emberi erőforrások miniszterének rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről. ","shortLead":"A friss Magyar Közlönyben megjelent az emberi erőforrások miniszterének rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről. ","id":"20180614_nem_valtozik_a_vakacio_kezdete_2019ben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6a11245-aad7-4b5e-b483-794b10365a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2c8a74-256f-42ed-9189-106e0e1f5ee4","keywords":null,"link":"/elet/20180614_nem_valtozik_a_vakacio_kezdete_2019ben","timestamp":"2018. június. 14. 12:12","title":"Itt a rendelet: nem változik a vakáció kezdete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Ewan McGregorral folytatódik a Ragyogás című kulthorror.","shortLead":"Ewan McGregorral folytatódik a Ragyogás című kulthorror.","id":"20180614_Visszater_a_vaszonra_Stephen_King_elatkozott_szallodaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefe7598-d290-42ac-a1eb-89e67462ffbf","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Visszater_a_vaszonra_Stephen_King_elatkozott_szallodaja","timestamp":"2018. június. 14. 14:09","title":"Visszatér a vászonra Stephen King elátkozott szállodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd6d133-511e-4818-90e0-06179d871021","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kiscsillag frontembere a Facebookon jelentette be a hírt: megszületett Földes Eszterrel közös gyermeke. ","shortLead":"A Kiscsillag frontembere a Facebookon jelentette be a hírt: megszületett Földes Eszterrel közös gyermeke. ","id":"20180613_Megszuletett_Lovasi_Andras_kisfia__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edd6d133-511e-4818-90e0-06179d871021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c57f9b-be91-4d4f-b3e9-fd59678c014e","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Megszuletett_Lovasi_Andras_kisfia__foto","timestamp":"2018. június. 13. 21:45","title":"Megszületett Lovasi András kisfia – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56671ceb-7842-47d5-8434-d792d7585735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fékezéssel büntette az autóst, holott ő maga gyorsabban hajtott a megengedettnél.","shortLead":"Fékezéssel büntette az autóst, holott ő maga gyorsabban hajtott a megengedettnél.","id":"20180615_audi_buntetofekezes_m0_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56671ceb-7842-47d5-8434-d792d7585735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb25f9c-dd7c-47eb-be37-a20615f5e338","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_audi_buntetofekezes_m0_video","timestamp":"2018. június. 15. 15:21","title":"Videóra vették az audist, aki az M0-son fékezett be egy autó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8dcffc-4c77-41f7-ad32-6f76892361f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a kétnapos akció során a bűnözői csoport 12 tagját fogták el.","shortLead":"A rendőrök a kétnapos akció során a bűnözői csoport 12 tagját fogták el.","id":"20180614_Drogbandat_szamoltak_fel_Pesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f8dcffc-4c77-41f7-ad32-6f76892361f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99d0538-dcf1-461a-b8b9-1d7a73012026","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Drogbandat_szamoltak_fel_Pesten","timestamp":"2018. június. 14. 05:19","title":"Drogbandát számoltak fel Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6263239-9602-4868-ba74-eba3429db0a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hölgy nemrégiben megváltoztatta olasz sportkocsijának külcsínjét, és elégedett a végeredménnyel.","shortLead":"A hölgy nemrégiben megváltoztatta olasz sportkocsijának külcsínjét, és elégedett a végeredménnyel.","id":"20180614_vajna_timea_lamborghini_huracan_spyder_kabrio_olasz_sportkocsi_matt_autofolia_andy_vajna","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6263239-9602-4868-ba74-eba3429db0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac16e1e-f171-4fb1-871a-8499ffef3330","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_vajna_timea_lamborghini_huracan_spyder_kabrio_olasz_sportkocsi_matt_autofolia_andy_vajna","timestamp":"2018. június. 14. 06:41","title":"Vajna Tímea szerint sokkal szebb lett a Lamborghinije, de mit gondol a közvélemény?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]