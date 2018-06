Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d587618e-3da5-4767-a91f-eb64cd31375d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ivanka Trump és Jared Kushner több mint 80 millió dollárral lett gazdagabb az elmúlt pénzügyi évben – közölte a Fehér Ház. Jó érzékkel pontosan akkor tették közzé Trump elnök és családja vagyonnyilatkozatát, amikor az amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó elvonta a figyelmet arról, hogy a Fehér Házban egy pillanatra sem feledkeznek meg a bizniszről.","shortLead":"Ivanka Trump és Jared Kushner több mint 80 millió dollárral lett gazdagabb az elmúlt pénzügyi évben – közölte a Fehér...","id":"20180613_Megeri_az_elnok_lanyanak_es_vejenek_lenni_Amerikaban_anyagilag_mindenkepp","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d587618e-3da5-4767-a91f-eb64cd31375d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82644f1a-a343-436c-a4d2-5f07c320bb7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Megeri_az_elnok_lanyanak_es_vejenek_lenni_Amerikaban_anyagilag_mindenkepp","timestamp":"2018. június. 13. 13:55","title":"Megéri az elnök lányának és vejének lenni Amerikában, anyagilag mindenképp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kihalás fenyeget minden ötödik vadon élő emlősfajt Nagy-Britanniában – számolt be egy új kutatásról a BBC.","shortLead":"Kihalás fenyeget minden ötödik vadon élő emlősfajt Nagy-Britanniában – számolt be egy új kutatásról a BBC.","id":"20180614_veszelyeztetett_vadon_elo_emlosfajok_kihalas_veszelye_voros_lista","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfd3448-365d-4577-94b3-77e1e6a62a32","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_veszelyeztetett_vadon_elo_emlosfajok_kihalas_veszelye_voros_lista","timestamp":"2018. június. 14. 12:03","title":"Ez szomorú: a kihalás felé sodródik a sün, a denevér, a mókus, a vadmacska és a patkány is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió politikusai 17 év után először nyúlnának hozzá a jelenlegi hatályos szerzői jogi törvényhez, de olyan szerencsétlenül, hogy az a szabad internet végét jelentheti.","shortLead":"Az Európai Unió politikusai 17 év után először nyúlnának hozzá a jelenlegi hatályos szerzői jogi törvényhez, de olyan...","id":"20180614_europai_unio_szerzoi_jogi_torveny_eu_cenzura_nyilt_level_tiltakozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cf63ad-0245-4fa6-b855-9ac8da28f67c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_europai_unio_szerzoi_jogi_torveny_eu_cenzura_nyilt_level_tiltakozas","timestamp":"2018. június. 14. 08:03","title":"Megkongatta a vészharangot az internet atyja: ha bevezetik az új EU-s szabályt, az lenullázhatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jövő évre vonatkozó költségvetési tervezetben szúrta ki az Mfor, hogy a kormányzati feladatok mellett a Miniszterelnöki Kormányiroda hatásköre lett a szerencsejáték-felügyelet is.","shortLead":"A jövő évre vonatkozó költségvetési tervezetben szúrta ki az Mfor, hogy a kormányzati feladatok mellett...","id":"20180615_Orbanhoz_vandorolt_a_szerencsejatekok_felugyelete","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0929eaeb-4a85-49e2-ab18-0acd0cb309f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Orbanhoz_vandorolt_a_szerencsejatekok_felugyelete","timestamp":"2018. június. 15. 06:00","title":"Orbánhoz vándorolt a szerencsejátékok felügyelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4b2bb7-f253-477a-8ccb-3bbe17191a86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 35 éves kiskunhalasi sofőr még vasárnap törte össze autóját, de kiderült, nem ez volt az egyetlen probléma vele.","shortLead":"A 35 éves kiskunhalasi sofőr még vasárnap törte össze autóját, de kiderült, nem ez volt az egyetlen probléma vele.","id":"20180613_lada_baleset_kiskunhalas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d4b2bb7-f253-477a-8ccb-3bbe17191a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84c4f51-e1b4-4106-b772-123ef94d2f53","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_lada_baleset_kiskunhalas","timestamp":"2018. június. 13. 14:21","title":"Balesethez mentek ki a kiskunhalasi rendőrök, de ilyen fogásra még ők sem számítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f2db89-2dd1-4288-b2ba-09b29b6eddac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nekünk nem is, a magyar görögdinnyének jót tett a napok óta tartó esős, meleg időjárás. ","shortLead":"Ha nekünk nem is, a magyar görögdinnyének jót tett a napok óta tartó esős, meleg időjárás. ","id":"20180614_Iden_hamarabb_ehetunk_gorogdinnyet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0f2db89-2dd1-4288-b2ba-09b29b6eddac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f217d77-256a-4d6a-b60c-691acfa382dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Iden_hamarabb_ehetunk_gorogdinnyet","timestamp":"2018. június. 14. 07:44","title":"Idén hamarabb ehetünk görögdinnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc év után első fokon felmentéssel zárult az a büntetőügy, amelyben a Postapalota eladása miatt hűtlen kezeléssel vádolták a Magyar Posta korábbi vezetőit. Tóth Erzsébet bíró finoman odamondogatott a vád állam nevében eljáró képviselőinek is.","shortLead":"Nyolc év után első fokon felmentéssel zárult az a büntetőügy, amelyben a Postapalota eladása miatt hűtlen kezeléssel...","id":"20180614_Politikai_felhangokrol_beszelt_Gyurcsany_miniszterenek_felmentesekor_a_biro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1b32fa-34d2-4420-88f4-3a79bea3700a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Politikai_felhangokrol_beszelt_Gyurcsany_miniszterenek_felmentesekor_a_biro","timestamp":"2018. június. 14. 14:02","title":"Politikai felhangokról beszélt Gyurcsány miniszterének felmentésekor a bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835921b3-5a6c-4cf2-9d47-449a6d920b7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ez nem szurkolás, hanem egyszerű matematika: kiszámolták, melyik válogatottnak mennyi esélye van a világbajnokságon.","shortLead":"Ez nem szurkolás, hanem egyszerű matematika: kiszámolták, melyik válogatottnak mennyi esélye van a világbajnokságon.","id":"20180614_Az_elemzok_akik_eloszor_megmondtak_hogy_Trump_elnok_lehet_tippeltek_a_vbre_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=835921b3-5a6c-4cf2-9d47-449a6d920b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c2fa3c-fa54-43bf-a25d-ebc5d73687d9","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Az_elemzok_akik_eloszor_megmondtak_hogy_Trump_elnok_lehet_tippeltek_a_vbre_is","timestamp":"2018. június. 14. 11:34","title":"Az elemzők, akik először megmondták, hogy Trump elnök lehet, tippeltek a vb-re is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]