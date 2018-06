Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"738a630d-36cf-465b-9cdd-6b5899f88d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz azért még zápor, zivatar a hétvégén.","shortLead":"Lesz azért még zápor, zivatar a hétvégén.","id":"20180616_Lassan_visszater_a_nyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=738a630d-36cf-465b-9cdd-6b5899f88d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd662c8-5c1c-49a1-859e-992251937277","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Lassan_visszater_a_nyar","timestamp":"2018. június. 16. 11:20","title":"Lassan visszatér a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup) nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup...","id":"20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e8594a-b1fa-4215-b575-c57604b8d462","keywords":null,"link":"/sport/20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","timestamp":"2018. június. 17. 08:41","title":"Két gólt vágott Sallói a Kansas Cityben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d9bea96-9372-42a3-bf3e-9d93b239602a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oracle nyilvánosan elérhetővé tette Internet Intelligence Map nevű szolgáltatását, amelynek segítségével a felhasználók egyszerű, grafikus módon követhetik az internet állapotát és betekintést nyerhetnek olyan események hatásába, mint a természeti katasztrófák vagy az államilag elrendelt beavatkozások.","shortLead":"Az Oracle nyilvánosan elérhetővé tette Internet Intelligence Map nevű szolgáltatását, amelynek segítségével...","id":"20180616_oracle_internet_intelligence_map_internet_esemeny_terkep","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d9bea96-9372-42a3-bf3e-9d93b239602a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b1c2f7-da19-4cef-9724-f165a83a83c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_oracle_internet_intelligence_map_internet_esemeny_terkep","timestamp":"2018. június. 16. 08:03","title":"Addig jó, míg Magyarország fölött nincs piros pont: közzétették az internet térképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a379cd-589a-456b-8db1-48364ef30e71","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb patkó- vagy U-alakú üveghídját adták át szombaton a közép-kínai Honan tartományban.","shortLead":"A világ legnagyobb patkó- vagy U-alakú üveghídját adták át szombaton a közép-kínai Honan tartományban.","id":"20180617_a_vilag_legnagyobb_u_alaku_uveghidja_kina","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29a379cd-589a-456b-8db1-48364ef30e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7d7f66-4d26-4e9b-b812-9fe7493b07c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_a_vilag_legnagyobb_u_alaku_uveghidja_kina","timestamp":"2018. június. 17. 10:03","title":"A világ legnagyobb U-alakú üveghídja épült fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7286552f-1b5e-47e0-8140-eefc251546da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök szondáztatták, majd el is vették a jogosítványát.","shortLead":"A rendőrök szondáztatták, majd el is vették a jogosítványát.","id":"20180616_Ittas_vezetes_miatt_kapcsoltak_le_a_Viszkist","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7286552f-1b5e-47e0-8140-eefc251546da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b02443-60c3-413e-8ea1-ced84fc82897","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Ittas_vezetes_miatt_kapcsoltak_le_a_Viszkist","timestamp":"2018. június. 16. 07:25","title":"Ittas vezetés miatt kapcsolták le a Viszkist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ebf0069-ef45-41d8-8b65-6d82811aba7c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tovább folytatódik a rotációs rendszer a dél-amerikai csapatnál. ","shortLead":"Tovább folytatódik a rotációs rendszer a dél-amerikai csapatnál. ","id":"20180617_Megvan_ki_lesz_a_brazilok_csapatkapitanya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ebf0069-ef45-41d8-8b65-6d82811aba7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c3f8c3-2f54-42c5-8d3e-9306a93fa24c","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Megvan_ki_lesz_a_brazilok_csapatkapitanya","timestamp":"2018. június. 17. 10:11","title":"Megvan, ki lesz ma a brazilok csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b0a15-9044-4d2f-8d0e-b99736d684e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, mennyi erdőt vágnak ki az M7-est Keszthellyel összekötő út miatt. ","shortLead":"Kiderült, mennyi erdőt vágnak ki az M7-est Keszthellyel összekötő út miatt. ","id":"20180615_20_hektaron_irtjak_ki_az_erdoket_a_Balatonnal_az_M76os_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b0a15-9044-4d2f-8d0e-b99736d684e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a704837-ad97-43d4-a674-5bfa2c699fe7","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_20_hektaron_irtjak_ki_az_erdoket_a_Balatonnal_az_M76os_miatt","timestamp":"2018. június. 15. 21:03","title":"20 hektáron irtják ki az erdőket a Balatonnál az M76-os miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc7fcda-4fc6-4f48-9e16-efab990a39a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A svájci olasz kanton fővárosa is új vasútvillamosokat vett. A Stadler pedig szédületes látványvideót készített hozzá.","shortLead":"A svájci olasz kanton fővárosa is új vasútvillamosokat vett. A Stadler pedig szédületes látványvideót készített hozzá.","id":"20180615_Onnek_is_villamosozni_lesz_kedve_ha_megnezi_ezt_a_videot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fc7fcda-4fc6-4f48-9e16-efab990a39a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12ba932-29f7-4e14-9755-9f266a5f6bf8","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Onnek_is_villamosozni_lesz_kedve_ha_megnezi_ezt_a_videot","timestamp":"2018. június. 15. 20:23","title":"Önnek is villamosozni lesz kedve, ha megnézi ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]