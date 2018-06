Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c977408-b0eb-42a0-a3e6-0aa8c6cc017f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A németek Mexikóval, a brazilok Svájccal csapnak össze, bármelyik lehet a nap meccse, tehát szavazzon ön is mindkettőre.","shortLead":"A németek Mexikóval, a brazilok Svájccal csapnak össze, bármelyik lehet a nap meccse, tehát szavazzon ön is mindkettőre.","id":"20180617_Ki_nyeri_a_nap_meccset_Tippeljen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c977408-b0eb-42a0-a3e6-0aa8c6cc017f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cab8f3-b5fb-4e8e-baf9-6a9b545bd92e","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Ki_nyeri_a_nap_meccset_Tippeljen","timestamp":"2018. június. 17. 10:02","title":"Két nagy meccs is lesz ma, de ki jön ki jobban ezekből? Tippeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ember meghalt és hárman megsérültek, miután egy teherautó belehajtott egy kisebb, fesztiválozó csoportba Hollandiában.","shortLead":"Egy ember meghalt és hárman megsérültek, miután egy teherautó belehajtott egy kisebb, fesztiválozó csoportba...","id":"20180618_Teherauto_gazolt_egy_holland_popfesztival_kozeleben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bab3fdb-b2a5-40b8-a450-c4dd77642bc3","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Teherauto_gazolt_egy_holland_popfesztival_kozeleben","timestamp":"2018. június. 18. 10:18","title":"Teherautó gázolt egy holland popfesztivál közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee8cdf9-09e0-433b-b68d-eb7767c81c05","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"elet","description":"Végignéztük a vb összes mezét, hogy olvasóinknak ne kelljen. A kép lesújtó, bár egy-két gyöngyszemet találtunk a nagy pirosságban. Önnek melyik tetszik? Szavazzon!","shortLead":"Végignéztük a vb összes mezét, hogy olvasóinknak ne kelljen. A kép lesújtó, bár egy-két gyöngyszemet találtunk a nagy...","id":"20180616_mezek_fifa_vilagbajnoksag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eee8cdf9-09e0-433b-b68d-eb7767c81c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f611c8-ed76-4191-b31a-d88f30613c1c","keywords":null,"link":"/elet/20180616_mezek_fifa_vilagbajnoksag","timestamp":"2018. június. 16. 20:00","title":"Pizsamafelsők, csúnya pulcsik és nejlonotthonkák: jól megnéztük a foci-vb mezeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ab94c3-0cfb-4d9f-8a40-556b3d0a77f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium diákjai éppen hazafelé tartottak a romániai osztálykirándulásukról, amikor a buszuknak nekicsapódott egy személyautó. A gyerekek nem sérültek meg, a balesetnek egy halálos áldozata van.","shortLead":"A kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium diákjai éppen hazafelé tartottak a romániai osztálykirándulásukról...","id":"20180617_Balesetezett_egy_kiskunhalasi_osztaly_kirandulo_busza_Romaniaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7ab94c3-0cfb-4d9f-8a40-556b3d0a77f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8dbf51d-8c6b-4abf-a351-462170967470","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180617_Balesetezett_egy_kiskunhalasi_osztaly_kirandulo_busza_Romaniaban","timestamp":"2018. június. 17. 19:47","title":"Balesetezett egy kiskunhalasi osztály kiránduló busza Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd738b4f-7033-4188-bf0e-47281d9b441d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem elsöprő többség támogatta. Mesterházy Attila volt kabinetfőnöke a helyettese.","shortLead":"Nem elsöprő többség támogatta. Mesterházy Attila volt kabinetfőnöke a helyettese.","id":"20180617_Megvan_az_MSZP_uj_elnoke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd738b4f-7033-4188-bf0e-47281d9b441d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14bfdc9-13cf-4089-ac83-e4c11a054e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_Megvan_az_MSZP_uj_elnoke","timestamp":"2018. június. 17. 14:14","title":"Tóth Bertalan az MSZP új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a433eae4-d5bb-44d9-9f1c-cb0d8337fb58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trabant együttes énekesnője, Méhes Marietta több film színésznője néhány év alatt írta be magát a magyar underground történetébe.\r

\r

","shortLead":"A Trabant együttes énekesnője, Méhes Marietta több film színésznője néhány év alatt írta be magát a magyar underground...","id":"20180617_A_80as_evek_fulledt_hangulatat_megeneklo_diva_ma_60_eves","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a433eae4-d5bb-44d9-9f1c-cb0d8337fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a843a043-c660-437d-97ca-b7642dad4bb2","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_A_80as_evek_fulledt_hangulatat_megeneklo_diva_ma_60_eves","timestamp":"2018. június. 17. 17:26","title":"Ma 60 éves a 80-as évek fülledt hangulatát felejthetetlenül megéneklő díva ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő csak kertészkedni ment, de már soha nem tért vissza, mert a kígyó felfalta.","shortLead":"A nő csak kertészkedni ment, de már soha nem tért vissza, mert a kígyó felfalta.","id":"20180617_Embert_talaltak_egy_hatalmas_piton_hasaban_Indoneziaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92735040-b10e-46f9-8111-11b15e29b922","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Embert_talaltak_egy_hatalmas_piton_hasaban_Indoneziaban","timestamp":"2018. június. 17. 07:05","title":"Embert találtak egy hatalmas piton hasában Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656b5a6c-4707-4e27-87d2-ca8c9ee9730a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Egyesült Államokban találtak rá arra az elfelejtett Porschéra, ami négy évtizeden át várta, hogy megtalálják.","shortLead":"Az Egyesült Államokban találtak rá arra az elfelejtett Porschéra, ami négy évtizeden át várta, hogy megtalálják.","id":"20180617_porsche_356B_super_90_garazs_elrejtett_auto_veteranauto_klasszikus_auto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=656b5a6c-4707-4e27-87d2-ca8c9ee9730a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfd965b-424c-4ca3-ac82-50887288db09","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_porsche_356B_super_90_garazs_elrejtett_auto_veteranauto_klasszikus_auto","timestamp":"2018. június. 17. 19:56","title":"40 évig porosodott a garázsban a világ egyik legszebb Porschéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]