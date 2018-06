Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4082bad-4752-4636-891a-61d27a7c7ab5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol szurkolók sosem visszafogottságukról voltak híresek. Most sem hűvösen, kimérten várják csapatuk nyitómeccsét.","shortLead":"Az angol szurkolók sosem visszafogottságukról voltak híresek. Most sem hűvösen, kimérten várják csapatuk nyitómeccsét.","id":"20180617_Igy_buliznak_az_angol_szurkolok_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4082bad-4752-4636-891a-61d27a7c7ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ac91a6-a31e-44ab-b4bd-f636242778f4","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Igy_buliznak_az_angol_szurkolok_video","timestamp":"2018. június. 17. 11:55","title":"Így buliznak az angol szurkolók (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd998d7-cb8d-4397-81d0-61c3d9733d81","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Nem volt csalás vagy ámítás: tényleg megmutatta kedvenc zenéit rajongóinak a ma este az Arénában koncertező zenekar énekese. Ott voltunk. Le is fotóztuk.","shortLead":"Nem volt csalás vagy ámítás: tényleg megmutatta kedvenc zenéit rajongóinak a ma este az Arénában koncertező zenekar...","id":"20180617_Igy_DJzett_a_budapesti_ejszakaban_az_Arcade_Fire_frontembere_fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cd998d7-cb8d-4397-81d0-61c3d9733d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3558f4-2306-4c17-a4d2-8f4bbcee04d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Igy_DJzett_a_budapesti_ejszakaban_az_Arcade_Fire_frontembere_fotok","timestamp":"2018. június. 17. 09:23","title":"Így DJ-zett a budapesti éjszakában az Arcade Fire frontembere (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d674a31-16cb-4764-94ae-873e4e8c3f09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugrálás, tapsolás, autó tetején táncolás. Természetesen felvétel is készült.","shortLead":"Ugrálás, tapsolás, autó tetején táncolás. Természetesen felvétel is készült.","id":"20180617_Moszkvai_vbutcabal_mexikoi_modra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d674a31-16cb-4764-94ae-873e4e8c3f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa7bfb3-8a40-4198-8707-7e412ff5f2f3","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Moszkvai_vbutcabal_mexikoi_modra","timestamp":"2018. június. 17. 12:23","title":"Ilyen az, amikor egy mexikói slágerre indul be a moszkva foci-vb-utcabál (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a159c2-b4a2-484f-b380-75c18567d580","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Brazília egy teljesen sima meccset hagyott izgalmassá válni: vezettek Svájc ellen és nyerhettek volna nagyon. De elbaltáztak minden helyzetet vagy helyzetszerű szituációt.","shortLead":"Brazília egy teljesen sima meccset hagyott izgalmassá válni: vezettek Svájc ellen és nyerhettek volna nagyon. De...","id":"20180617_Brazilia_elpuskazta_elso_nagy_eselyet_11et_jatszott_Svajccal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2a159c2-b4a2-484f-b380-75c18567d580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a1d993-97fc-4f68-be55-69e5cc5e939c","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Brazilia_elpuskazta_elso_nagy_eselyet_11et_jatszott_Svajccal","timestamp":"2018. június. 17. 21:55","title":"Brazília elpuskázta első nagy esélyét: 1-1-et játszott Svájccal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e437fb-3269-49f1-8070-6b9d2a09a98c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Főkert leállította a munkálatokat és tárgyalásra hívja az újlipótvárosi lakókat.","shortLead":"A Főkert leállította a munkálatokat és tárgyalásra hívja az újlipótvárosi lakókat.","id":"20180616_Eselyt_kapnak_a_Pozsonyi_uti_fak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34e437fb-3269-49f1-8070-6b9d2a09a98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793cc9f6-3bd2-4fa2-b5b9-484001240ee0","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Eselyt_kapnak_a_Pozsonyi_uti_fak","timestamp":"2018. június. 16. 09:19","title":"Esélyt kapnak a Pozsonyi úti fák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e232d3-78a0-483e-86c5-e2b8272a7823","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport felfedezett egy olyan baktériumot, amely képes létezni alacsony fényviszonyok és rideg körülmények között, ez a sajátossága segítheti az emberek jelenlétét a Marson.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport felfedezett egy olyan baktériumot, amely képes létezni alacsony fényviszonyok és rideg...","id":"20180616_levego_lelegzes_a_marson_chroococcidiopsis_cianobakterium","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e232d3-78a0-483e-86c5-e2b8272a7823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb06ee9f-d589-407b-b017-3a274a02bc4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_levego_lelegzes_a_marson_chroococcidiopsis_cianobakterium","timestamp":"2018. június. 16. 16:03","title":"Egy \"szívós\" baktérium teheti lehetővé, hogy az emberek levegőt vegyenek a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen hasznos funkciót tesztelt hónapokon át az Instagram: jelzést küldtek az érintett felhasználóknak, ha valaki képernyőkép készítésével megpróbálja lementeni a Storiesnál megosztott fotóikat vagy rövid videóikat. A funkciót végül mégsem vezetik be.","shortLead":"Igen hasznos funkciót tesztelt hónapokon át az Instagram: jelzést küldtek az érintett felhasználóknak, ha valaki...","id":"20180616_instagram_stories_fotok_videok_kepernyomentes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7700e7-6521-483b-bb53-ddbbd3e6cb96","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_instagram_stories_fotok_videok_kepernyomentes","timestamp":"2018. június. 16. 12:03","title":"Visszakozott az Instagram: mégsem küldik el nekünk azok listáját, akik lementik a fotóinkat a Történetek közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan gyanútlanul telepítenek Chrome-bővítményeket különböző weboldalakról, nem is gondolva arra, mekkora veszélybe sodorhatják a gépüket. A Google-nél úgy gondolták, a jövőben maguk védik meg a felhasználókat az ilyen meggondolatlanságoktól.","shortLead":"Sokan gyanútlanul telepítenek Chrome-bővítményeket különböző weboldalakról, nem is gondolva arra, mekkora veszélybe...","id":"20180617_chrome_bovitmenyeket_letoltese_kulso_forrasbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136b0b23-38e1-4696-bb84-414c85adbb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_chrome_bovitmenyeket_letoltese_kulso_forrasbol","timestamp":"2018. június. 17. 08:03","title":"Örülhet, ha Chrome böngészőt használ: megelégelte a Google, hogy sok a kártékony Chrome-bővítmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]