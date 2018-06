Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10b51383-9cad-4942-9dbf-8e412919b4fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szép és drága a BMW 5-ös, de elég nagy bukó, ha valaki bevállalja. ","shortLead":"Szép és drága a BMW 5-ös, de elég nagy bukó, ha valaki bevállalja. ","id":"20180616_Ezeknel_az_autoknal_a_legnagyobb_az_ertekvesztes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10b51383-9cad-4942-9dbf-8e412919b4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cdc788-9c36-4c6f-8e88-16ce50b1aa1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_Ezeknel_az_autoknal_a_legnagyobb_az_ertekvesztes","timestamp":"2018. június. 16. 17:30","title":"Ezek az autók tartják a legrosszabbul az árukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc3d404-2e7c-4315-9603-04ca9221758c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Erdei kisvasút ütközött személyautóval Szobnál vasárnap délután, áll a forgalom a vonalon. ","shortLead":"Erdei kisvasút ütközött személyautóval Szobnál vasárnap délután, áll a forgalom a vonalon. ","id":"20180617_Autoval_karambolozott_az_erdei_kisvasut_Szobnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bc3d404-2e7c-4315-9603-04ca9221758c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc1bafb-7df2-43a0-9abf-16b1b27407e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_Autoval_karambolozott_az_erdei_kisvasut_Szobnal","timestamp":"2018. június. 17. 17:08","title":"Autóval karambolozott az erdei kisvasút Szobnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A trentoni 24 órás művészeti fesztiválon vasárnap hajnalban kitört lövöldözésben 20 ember megsérült, köztük egy kiskorú is. Az egyik gyanúsítottat elfogták, a másikat a helyszínen lelőtték.","shortLead":"A trentoni 24 órás művészeti fesztiválon vasárnap hajnalban kitört lövöldözésben 20 ember megsérült, köztük egy kiskorú...","id":"20180617_Lovoldozes_volt_egy_muveszeti_fesztivalon_New_Jerseyben__sok_a_serult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec6824c-4840-493a-b217-1ae2d4672bec","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Lovoldozes_volt_egy_muveszeti_fesztivalon_New_Jerseyben__sok_a_serult","timestamp":"2018. június. 17. 15:54","title":"Lövöldözés volt egy művészeti fesztiválon, New Jersey-ben - sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beköltözteti a mesterséges intelligenciát népszerű levelezőrendszerébe a Google. Az újdonságnak hála a Gmail csak azokról az e-mailekről küld majd értesítést a jövőben, amelyekről úgy ítéli meg, valóban fontosak és tudni akarunk.","shortLead":"Beköltözteti a mesterséges intelligenciát népszerű levelezőrendszerébe a Google. Az újdonságnak hála a Gmail csak...","id":"20180618_gmail_email_ertesites_mesterseges_intelligencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110fdaaa-a821-4765-b32e-808f6b79eea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_gmail_email_ertesites_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 18. 12:03","title":"Változás a Gmailben: csak a tényleg fontos levelekről jön majd értesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzintézet siket és nagyothalló ügyfeleknek is könnyítést ígér. ","shortLead":"A pénzintézet siket és nagyothalló ügyfeleknek is könnyítést ígér. ","id":"20180618_Beszeloautomatakkal_segiti_az_OTP_a_vakok_es_gyengenlatok_bankolasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40059aac-9cb4-4eeb-9a64-adb9db70021a","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Beszeloautomatakkal_segiti_az_OTP_a_vakok_es_gyengenlatok_bankolasat","timestamp":"2018. június. 18. 10:28","title":"Beszélőautomatákkal segíti az OTP a vakok és gyengénlátók bankolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f6126f-7fe9-4f1a-8d36-f8f5d75ff653","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Évek óta összegyűlnek az egyik csehországi erdőben a legkeményebb A hobbit-rajongók, hogy a regény híres csatáját megelevenítsék. ","shortLead":"Évek óta összegyűlnek az egyik csehországi erdőben a legkeményebb A hobbit-rajongók, hogy a regény híres csatáját...","id":"20180617_Tobb_szaz_hobbitfanatikus_csatazott_egy_cseh_erdoben__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2f6126f-7fe9-4f1a-8d36-f8f5d75ff653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e867db-0b82-4ce1-8928-6449dfc92e34","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Tobb_szaz_hobbitfanatikus_csatazott_egy_cseh_erdoben__fotok","timestamp":"2018. június. 17. 17:34","title":"Több száz hobbitfanatikus csatázott egy cseh erdőben - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","shortLead":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","id":"201824_fesztivalrol_fesztivalra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96c8e14-df13-491d-be5f-5631ad7ecc7b","keywords":null,"link":"/kultura/201824_fesztivalrol_fesztivalra","timestamp":"2018. június. 17. 16:00","title":"Fesztiválról fesztiválra: mutatjuk, mit tehet idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi, de a lakosság segítségét is kérik.","shortLead":"A rendőrség keresi, de a lakosság segítségét is kérik.","id":"20180616_fogolyszokes_zambo_sandor_mateszalka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d6089c-f6a0-4724-926e-a8cd5b75e702","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_fogolyszokes_zambo_sandor_mateszalka","timestamp":"2018. június. 16. 21:40","title":"Megszökött egy mátészalkai rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]