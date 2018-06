Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két esélyes is hatalmas pofont kapott a vb negyedik napján (egyik nagyobbat, mint a másik), ráadásként pedig megnéztünk egy szoros és nagyon küzdelmes \"második helyes\" meccset is. Reggel azt hittük, talán vasárnap látjuk a jövendő világbajnokot is. Most éppen nem vagyunk benne biztosak, de nincs ez még lefutva.","shortLead":"Két esélyes is hatalmas pofont kapott a vb negyedik napján (egyik nagyobbat, mint a másik), ráadásként pedig megnéztünk...","id":"20180617_Lattuk_a_legnagyobb_meglepetest_es_talan_a_vilagbajnokot_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ab7382-d24b-441e-854f-cb7645e85aea","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Lattuk_a_legnagyobb_meglepetest_es_talan_a_vilagbajnokot_is","timestamp":"2018. június. 17. 22:15","title":"Bukták és blamák: nem az esélyesek napja volt ez a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e232d3-78a0-483e-86c5-e2b8272a7823","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport felfedezett egy olyan baktériumot, amely képes létezni alacsony fényviszonyok és rideg körülmények között, ez a sajátossága segítheti az emberek jelenlétét a Marson.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport felfedezett egy olyan baktériumot, amely képes létezni alacsony fényviszonyok és rideg...","id":"20180616_levego_lelegzes_a_marson_chroococcidiopsis_cianobakterium","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e232d3-78a0-483e-86c5-e2b8272a7823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb06ee9f-d589-407b-b017-3a274a02bc4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_levego_lelegzes_a_marson_chroococcidiopsis_cianobakterium","timestamp":"2018. június. 16. 16:03","title":"Egy \"szívós\" baktérium teheti lehetővé, hogy az emberek levegőt vegyenek a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809fadb9-4b23-412c-bb98-9a2aece9cd74","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Nem mindig tudod megjósolni döntéseid következményeit, de bizonyos kérdések feltételével nagyobb megértést szerezhetsz arról, mi a jó a számodra. ","shortLead":"Nem mindig tudod megjósolni döntéseid következményeit, de bizonyos kérdések feltételével nagyobb megértést szerezhetsz...","id":"20180618_Ezt_a_negy_kerdest_tedd_fel_magadnak_ha_nagy_dontes_elott_allsz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=809fadb9-4b23-412c-bb98-9a2aece9cd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b870f27-0034-4f1f-abd7-c45172045648","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180618_Ezt_a_negy_kerdest_tedd_fel_magadnak_ha_nagy_dontes_elott_allsz","timestamp":"2018. június. 18. 09:31","title":"Ezt a négy kérdést tedd fel magadnak, ha nagy döntés előtt állsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Június harmadik vasárnapja az apák napja. Ebből az alkalomból megkértünk édesapákat, hogy meséljék el, milyen élmény volt számukra a gyerekük születése. Kifejezetten olyan férfiakat kerestünk meg, akik bent voltak a szülőszobában is. Hirtelen megjött önbizalomról, eufóriáról, meghitt beszélgetésekről, de a kételyeikről, a műtéti beavatkozás durva mozzanatairól, a rossz tapasztalataikról is őszintén beszéltek. ","shortLead":"Június harmadik vasárnapja az apák napja. Ebből az alkalomból megkértünk édesapákat, hogy meséljék el, milyen élmény...","id":"20180617_apas_szules_terhesseg_csaszarmetszes_apamesek_a_szuloszobabol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30de3f1-8f49-4ab1-80e9-b78ffb202078","keywords":null,"link":"/elet/20180617_apas_szules_terhesseg_csaszarmetszes_apamesek_a_szuloszobabol","timestamp":"2018. június. 17. 07:00","title":"„Bőgött a gyerek, meg én is a boldogságtól” – apamesék a szülőszobából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd998d7-cb8d-4397-81d0-61c3d9733d81","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Nem volt csalás vagy ámítás: tényleg megmutatta kedvenc zenéit rajongóinak a ma este az Arénában koncertező zenekar énekese. Ott voltunk. Le is fotóztuk.","shortLead":"Nem volt csalás vagy ámítás: tényleg megmutatta kedvenc zenéit rajongóinak a ma este az Arénában koncertező zenekar...","id":"20180617_Igy_DJzett_a_budapesti_ejszakaban_az_Arcade_Fire_frontembere_fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cd998d7-cb8d-4397-81d0-61c3d9733d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3558f4-2306-4c17-a4d2-8f4bbcee04d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Igy_DJzett_a_budapesti_ejszakaban_az_Arcade_Fire_frontembere_fotok","timestamp":"2018. június. 17. 09:23","title":"Így DJ-zett a budapesti éjszakában az Arcade Fire frontembere (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebb78bd-88e9-4723-b555-bb6fdfee39df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Súlyos balestet okozott az autós, aki alatt nem úgy viselkedett a Toyota, ahogy ő számított rá.","shortLead":"Súlyos balestet okozott az autós, aki alatt nem úgy viselkedett a Toyota, ahogy ő számított rá.","id":"20180618_toyota_baleset_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ebb78bd-88e9-4723-b555-bb6fdfee39df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a2ce25-1b9a-4834-9a30-6b8eb4c55acb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_toyota_baleset_autos_video","timestamp":"2018. június. 18. 04:01","title":"Tilosban, jobbról előzött a Toyota sofőrje, a lámpaoszlopon landolt a kocsi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ab94c3-0cfb-4d9f-8a40-556b3d0a77f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium diákjai éppen hazafelé tartottak a romániai osztálykirándulásukról, amikor a buszuknak nekicsapódott egy személyautó. A gyerekek nem sérültek meg, a balesetnek egy halálos áldozata van.","shortLead":"A kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium diákjai éppen hazafelé tartottak a romániai osztálykirándulásukról...","id":"20180617_Balesetezett_egy_kiskunhalasi_osztaly_kirandulo_busza_Romaniaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7ab94c3-0cfb-4d9f-8a40-556b3d0a77f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8dbf51d-8c6b-4abf-a351-462170967470","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180617_Balesetezett_egy_kiskunhalasi_osztaly_kirandulo_busza_Romaniaban","timestamp":"2018. június. 17. 19:47","title":"Balesetezett egy kiskunhalasi osztály kiránduló busza Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9371eec-6e44-4171-a297-b92dbfa1ea1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Naná, hogy a nagy eseményhez új külső dukál. Mutatjuk.","shortLead":"Naná, hogy a nagy eseményhez új külső dukál. Mutatjuk.","id":"20180617_Uj_frizuraval_inditja_a_vilagbajnoksagot_Neymar_foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9371eec-6e44-4171-a297-b92dbfa1ea1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5e0eaf-b52c-45ab-90af-6f3592feed5b","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Uj_frizuraval_inditja_a_vilagbajnoksagot_Neymar_foto","timestamp":"2018. június. 17. 10:30","title":"Új frizurával indítja a világbajnokságot Neymar (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]