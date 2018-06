Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lyukaszászló-adományozással szeretné elérni az antikommunista követelések politikai napirendre tűzését Pongrátz András, néhai Pongrátz Gergely szintén szabadságharcos testvére és Novák Előd korábbi jobbikos politikus.","shortLead":"Lyukaszászló-adományozással szeretné elérni az antikommunista követelések politikai napirendre tűzését Pongrátz András...","id":"20180617_jobbikbol_kivalt_mi_hazank_mozgalom_elso_akcioja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e81119-012a-44ec-8ba5-e3adefcf46f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_jobbikbol_kivalt_mi_hazank_mozgalom_elso_akcioja","timestamp":"2018. június. 17. 12:47","title":"Bejelentették a Jobbikból kivált Mi Hazánk mozgalom első akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8184e498-db19-412c-98ae-5503cc415550","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy éve Costa Rica sorra hozta a meglepetéseket, most egyelőre nem jött össze, bár nagyon szoros meccset játszottak a szerbekkel.","shortLead":"Négy éve Costa Rica sorra hozta a meglepetéseket, most egyelőre nem jött össze, bár nagyon szoros meccset játszottak...","id":"20180617_A_szerbek_tul_vannak_a_kotelezon_10ra_gyoztek_Costa_Rica_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8184e498-db19-412c-98ae-5503cc415550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0531e1-bb1c-4e49-a44c-0bf2dbab41f6","keywords":null,"link":"/sport/20180617_A_szerbek_tul_vannak_a_kotelezon_10ra_gyoztek_Costa_Rica_ellen","timestamp":"2018. június. 17. 15:42","title":"A szerbek túl vannak a kötelezőn: 1-0-ra győztek Costa Rica ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. 