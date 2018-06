Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Felújítások pörgetik a barkácsáruházak forgalmát
Tavaly már csaknem 140 milliárd forintos forgalmat bonyolított le az előző évben még mintegy 125 milliárdosra becsült magyarországi barkácspiac, melynek négyötöde az OBI és a Praktiker kezében van.

Fekete-Győr keblére öleli Orbánt

Baleset történt a 21-es főúton, félpályán haladhat a forgalom
A 21-es számú főúton, Salgótarján belterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt.

Bejelentették a Jobbikból kivált Mi Hazánk mozgalom első akcióját
Lyukaszászló-adományozással szeretné elérni az antikommunista követelések politikai napirendre tűzését Pongrátz András, néhai Pongrátz Gergely szintén szabadságharcos testvére és Novák Előd korábbi jobbikos politikus. A zavarkeltő jelölt kormánypárti kötődését egyelőre nem sikerült tetten érni, de vajon miért nem akar mondani semmit magáról valaki, aki (elvileg) a szavazók támogatására számít? A Jobbik törvénymódosítással buktatná le a névazonossággal trükköző kormánypártokat. ","shortLead":"Hiába állt be a teljes ellenzék Miskolcon a júliusi időközi választáson induló, humorista Erdei Sándor mögé, a semmiből...","id":"20180618_Makacsul_hallgat_motivaciojarol_a_miskolci_kamujelolt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6e806f-576b-4697-9d19-36e246ec5fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d47ae46-7505-485f-a7d4-a5a5620f1977","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Makacsul_hallgat_motivaciojarol_a_miskolci_kamujelolt","timestamp":"2018. június. 18. 15:47","title":"Makacsul hallgat motivációjáról a miskolci kamujelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41acb2d-0933-452c-9292-7a3856d9ab19","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hiába a csökkenő munkanélküliség, a KSH legutóbbi adata szerint rohamtempóban növekszik a betöltetlen pozíciók száma. Tapasztalt és megbízható munkaerőt találni a legnagyobb kihívás.","shortLead":"Hiába a csökkenő munkanélküliség, a KSH legutóbbi adata szerint rohamtempóban növekszik a betöltetlen pozíciók száma...","id":"20180618_Lasszoval_kell_fogni_a_tapasztalt_es_megbizhato_munkaerot_a_kkvnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e41acb2d-0933-452c-9292-7a3856d9ab19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40859f54-ebf7-4810-b9e2-e92853313018","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180618_Lasszoval_kell_fogni_a_tapasztalt_es_megbizhato_munkaerot_a_kkvnal","timestamp":"2018. június. 18. 14:00","title":"Lasszóval kell fogni a tapasztalt és megbízható munkaerőt a kkv-knál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f96719-32a0-4bac-b030-65adcd1ad3db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A felpörgő építőipar egyre több jogvitát generál, és jelenleg a különböző bíróságok ítélkezési gyakorlatában nincs egységes szempontrendszer arra, hogy mikor tekinthető szükségesnek a szomszédok zavarása. Ezen változtathat most a Kúria állásfoglalása.","shortLead":"A felpörgő építőipar egyre több jogvitát generál, és jelenleg a különböző bíróságok ítélkezési gyakorlatában nincs...","id":"20180618_Ugato_kutya_zajos_epitkezes_villodzo_fenyreklam_miatt_pereskedne_A_Kuria_szerint_sokszor_hibas_a_biroi_gyakorlat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51f96719-32a0-4bac-b030-65adcd1ad3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee78950-5f6c-4b6e-aaa2-82a7bfa88945","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180618_Ugato_kutya_zajos_epitkezes_villodzo_fenyreklam_miatt_pereskedne_A_Kuria_szerint_sokszor_hibas_a_biroi_gyakorlat","timestamp":"2018. június. 18. 12:52","title":"Ugató kutya, zajos építkezés, villódzó fényreklám miatt pereskedne? A Kúria szerint sokszor hibás a bírói gyakorlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9255ea1-b853-4ff8-82bc-a6f58a70708b","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Hiába foglalta el a NER a kulturális intézményeket, mégsem sikerült jobboldali kultúrát teremteni. De Orbán most új rohamra indul.","shortLead":"Hiába foglalta el a NER a kulturális intézményeket, mégsem sikerült jobboldali kultúrát teremteni. De Orbán most új...","id":"20180617_Indul_az_ujabb_kulturharc","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9255ea1-b853-4ff8-82bc-a6f58a70708b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bdcc3f-9690-483f-9951-93881474c54e","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Indul_az_ujabb_kulturharc","timestamp":"2018. június. 17. 12:30","title":"Fejvadászok jobbról: indul az újabb kultúrharc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]