[{"available":true,"c_guid":"0049eab6-59e9-43b6-a726-ef2b95f1f0c4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Óvatos léptekkel haladva, az internetről ellesett fogások segítségével építi egy pár a különleges csirkefarmját, ahol francia fajtákat tenyészt. Az ukrán határ közelében valódi baromfiidillt találtunk, két nagyon elszánt pályaelhagyóval.","shortLead":"Óvatos léptekkel haladva, az internetről ellesett fogások segítségével építi egy pár a különleges csirkefarmját, ahol...","id":"20180618_alemitta_csirke_baromfi_minosegi_elelmiszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0049eab6-59e9-43b6-a726-ef2b95f1f0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697c66eb-0836-410d-9ed8-7b690bd37390","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_alemitta_csirke_baromfi_minosegi_elelmiszer","timestamp":"2018. június. 18. 06:30","title":"Valaki megmutatná már a magyaroknak, milyen az igazán finom csirkehús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0b0bf5-19c5-4470-8461-80e6d809ff42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern luxusmárkájának SUV csúcsmodellje most sem éppen gyenge, de hamarosan érkezik belőle egy sportosabb változat. ","shortLead":"A Volkswagen konszern luxusmárkájának SUV csúcsmodellje most sem éppen gyenge, de hamarosan érkezik belőle...","id":"20180618_bentley_bentayga_speed_rollsroyce_cullinan_luxusauto_divatterepjaro_suv_sportauto_w12_tuning","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd0b0bf5-19c5-4470-8461-80e6d809ff42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af577d7-82a5-4d77-bb2e-a03113c3dd84","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_bentley_bentayga_speed_rollsroyce_cullinan_luxusauto_divatterepjaro_suv_sportauto_w12_tuning","timestamp":"2018. június. 18. 08:21","title":"600 lóerőnél sokkal erősebb divatterepjárót készít a Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab15841-0efe-4e56-acdd-5aa4fff9e7f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg Budapesten 113 havi, azaz közel 10 évi átlagfizetésre van szükség egy 50 négyzetméteres lakás megvásárláshoz, Győr-Moson-Sopron megyében 84 havi nettó megyei átlagbérért is megvásárolható egy ugyanekkora ingatlan. A budapesti átlagfizetésből hamarabb összejöhet egy agglomerációs ingatlan, és akadnak olyan megyék is, ahol az ottani 3 éves átlagbérért már 100 négyzetméteres ház kapható.","shortLead":"Míg Budapesten 113 havi, azaz közel 10 évi átlagfizetésre van szükség egy 50 négyzetméteres lakás megvásárláshoz...","id":"20180619_Hiaba_Budapesten_a_legmagasabb_a_fizetes_itt_kell_a_legtobbet_dolgozni_a_lakasert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bab15841-0efe-4e56-acdd-5aa4fff9e7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57bfccc-9ae5-48ef-8504-2b805e55d370","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180619_Hiaba_Budapesten_a_legmagasabb_a_fizetes_itt_kell_a_legtobbet_dolgozni_a_lakasert","timestamp":"2018. június. 19. 09:54","title":"Hiába Budapesten a legmagasabb a fizetés, itt kell a legtöbbet dolgozni a lakásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95073548-6429-4b81-a840-32f44fb373cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"15-20 perc alatt le lehet égni. ","shortLead":"15-20 perc alatt le lehet égni. ","id":"20180618_Legyen_ovatos_kedden_nagyon_eros_lesz_az_UVsugarzas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95073548-6429-4b81-a840-32f44fb373cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f135ca0c-7286-4d08-a4a7-d802cc38b66b","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Legyen_ovatos_kedden_nagyon_eros_lesz_az_UVsugarzas","timestamp":"2018. június. 18. 21:00","title":"Legyen óvatos, kedden nagyon erős lesz az UV-sugárzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a Mesterházy Attila által posztolt előnytelen képre az MSZP új elnöke. ","shortLead":"Reagált a Mesterházy Attila által posztolt előnytelen képre az MSZP új elnöke. ","id":"20180619_Toth_Bertalan_remeli_hogy_Mesterhazy_csak_felrenyomta_a_telefonjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5106e3-7958-4e7c-ac2f-4c325819cfab","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Toth_Bertalan_remeli_hogy_Mesterhazy_csak_felrenyomta_a_telefonjat","timestamp":"2018. június. 19. 08:50","title":"Tóth Bertalan reméli, hogy Mesterházy csak félrenyomta a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b82829-76f3-425a-b9f0-017a2f3a6797","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Allah akbart\" kiabált, miközben előrántotta papírvágó kését. A támadásban ketten megsérültek. ","shortLead":"\"Allah akbart\" kiabált, miközben előrántotta papírvágó kését. A támadásban ketten megsérültek. ","id":"20180617_Sniccerrel_tamadt_egy_muszlim_no_egy_franciaorszagi_szupermarket_bevasarloira","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94b82829-76f3-425a-b9f0-017a2f3a6797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15778f76-529b-48a0-b99c-abcbf129ed7a","keywords":null,"link":"/vilag/20180617_Sniccerrel_tamadt_egy_muszlim_no_egy_franciaorszagi_szupermarket_bevasarloira","timestamp":"2018. június. 17. 15:14","title":"Sniccerrel támadt egy muszlim nő egy franciaországi szupermarket bevásárlóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b82c5-8401-41cf-8c93-20518e07d773","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk azokat az autókat, melyeken az első néhány évben relatíve keveset lehet bukni.","shortLead":"Mutatjuk azokat az autókat, melyeken az első néhány évben relatíve keveset lehet bukni.","id":"20180619_ertektarto_autok_szemelyauto_porsche_dacia_skoda_mercedes_bmw_mini_opel_hyundai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f30b82c5-8401-41cf-8c93-20518e07d773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f7ccde-5db8-4f6b-9c7e-54323d11622c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_ertektarto_autok_szemelyauto_porsche_dacia_skoda_mercedes_bmw_mini_opel_hyundai","timestamp":"2018. június. 19. 06:41","title":"Toplista: Dacia és Porsche is található a leginkább értéktartó kocsik között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Torlódásra számítsanak! ","shortLead":"Torlódásra számítsanak! ","id":"20180619_Baleset_volt_a_11es_uton_Szentendren_lezartak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5fe9bf-27ae-4517-a380-78ffef9eb424","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_Baleset_volt_a_11es_uton_Szentendren_lezartak","timestamp":"2018. június. 19. 07:44","title":"Baleset volt a 11-es úton Szentendrén, lezárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]