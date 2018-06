Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sem jogilag, sem biztonsági szempontból nincs arra mód, hogy a futballstadionokban pirotechnikai eszközöket használhassanak a szurkolók – derült ki a Magyar Labdarúgó-szövetség háttérbeszélgetésén.","shortLead":"Sem jogilag, sem biztonsági szempontból nincs arra mód, hogy a futballstadionokban pirotechnikai eszközöket...","id":"20180618_pirotechnika_veszelyes_mlsz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e0bb01-6338-4155-a448-95a5412eb55c","keywords":null,"link":"/sport/20180618_pirotechnika_veszelyes_mlsz","timestamp":"2018. június. 18. 08:30","title":"Orbán kedvenc stadionkelléke ellen érvel az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80abf648-9b02-485a-ba1a-28e608dabdcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középiskola igazgatója az Indexnek letagadta, hogy elküldte volna a gyerekeket, pedig az ügyről tud a polgármester is. A szülők háborognak.

","shortLead":"A középiskola igazgatója az Indexnek letagadta, hogy elküldte volna a gyerekeket, pedig az ügyről tud a polgármester...","id":"20180619_fuvezes_balatonfuredi_kozepiskola","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80abf648-9b02-485a-ba1a-28e608dabdcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3ac0a1-1d49-41d2-bee4-eb8759aed43c","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_fuvezes_balatonfuredi_kozepiskola","timestamp":"2018. június. 19. 07:50","title":"Füvezésért több tucat diákot rúgnának ki egy balatonfüredi iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b93f12-dfd6-4988-a026-d3946919cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután kiderült, hogy Orbán helyettese, a KDNP elnöke Kanadában is járt kétszer vadászaton, Bayer Zsolt az Echo TV-n kifaggatta arról, mi a helyzet most ezekkel a vadászatokkal.","shortLead":"Miután kiderült, hogy Orbán helyettese, a KDNP elnöke Kanadában is járt kétszer vadászaton, Bayer Zsolt az Echo TV-n...","id":"20180618_Semjen_Senkinek_semmi_koze_a_vadaszataimhoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b93f12-dfd6-4988-a026-d3946919cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91efaed3-9dd7-485b-afa2-210cc11afba4","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Semjen_Senkinek_semmi_koze_a_vadaszataimhoz","timestamp":"2018. június. 18. 09:31","title":"Semjén: Senkinek semmi köze a vadászataimhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","shortLead":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","id":"201824_fesztivalrol_fesztivalra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96c8e14-df13-491d-be5f-5631ad7ecc7b","keywords":null,"link":"/kultura/201824_fesztivalrol_fesztivalra","timestamp":"2018. június. 17. 16:00","title":"Fesztiválról fesztiválra: mutatjuk, mit tehet idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d349d-3365-42fe-8ace-e2c03c518501","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Elsöprő erejű, okos, szellemes, vicces és táncos, a zenekar legjobb dalait prezentáló koncertet adott tegnap este a Papp László Budapest Sportarénában az utolsó másfél évtized egyik legfontosabb indie-zenekara, a kanadai-amerikai Arcade Fire. Ott voltunk.","shortLead":"Elsöprő erejű, okos, szellemes, vicces és táncos, a zenekar legjobb dalait prezentáló koncertet adott tegnap este...","id":"20180618_Vidam_vasarnap_ilyen_volt_az_Arcade_Fire_Budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b10d349d-3365-42fe-8ace-e2c03c518501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdd76e3-e8cf-4df5-9438-08ebd9674eba","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Vidam_vasarnap_ilyen_volt_az_Arcade_Fire_Budapesten","timestamp":"2018. június. 18. 11:46","title":"Vidám vasárnap – ilyen volt az Arcade Fire Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d0b406-57dd-4f21-b3a8-1658e00beaf8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trónok harca egyik főbb szereplője is feltűnik az új trailerben.","shortLead":"A Trónok harca egyik főbb szereplője is feltűnik az új trailerben.","id":"20180619_Nem_csitul_az_uj_Predator_verszomja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2d0b406-57dd-4f21-b3a8-1658e00beaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d44dd3-0722-48a4-8c91-1dcefbe8e999","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Nem_csitul_az_uj_Predator_verszomja","timestamp":"2018. június. 19. 12:20","title":"Nem csitul az új Predator vérszomja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c73c4f4-559b-43ec-bdc3-24c9df59dbbf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők az Országgyűlés mai ülésnapján szólhatnak hozzá utoljára a szerdai zárószavazás előtt a kormánynak az alaptörvény hetedik módosításáról szóló javaslatához, valamint a Stop Soros csomag néven ismert indítványához. ","shortLead":"A képviselők az Országgyűlés mai ülésnapján szólhatnak hozzá utoljára a szerdai zárószavazás előtt a kormánynak...","id":"20180618_alkotmanymodositas_stop_soros_utolso_vitanap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c73c4f4-559b-43ec-bdc3-24c9df59dbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07a62d1-6597-4e0c-a523-21b7cbf6321c","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_alkotmanymodositas_stop_soros_utolso_vitanap","timestamp":"2018. június. 18. 08:18","title":"Ma vitáznak utoljára az alkotmánymódosításról és a Stop Sorosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116bef9e-6fad-462f-9ced-90ebb1a28cee","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Meghökkentő nyelvi furcsaságok hámozhatóak ki a most megjelenő, minden eddiginél részletesebb magyar nyelvtan angol betűtengeréből. ","shortLead":"Meghökkentő nyelvi furcsaságok hámozhatóak ki a most megjelenő, minden eddiginél részletesebb magyar nyelvtan angol...","id":"201820__a_legnagyobb_magyar_nyelvtan__mintamondatok__hatnek__narancsmagkikophetnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=116bef9e-6fad-462f-9ced-90ebb1a28cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b179b9f-a5c8-440d-a251-73299f2fe12e","keywords":null,"link":"/kultura/201820__a_legnagyobb_magyar_nyelvtan__mintamondatok__hatnek__narancsmagkikophetnek","timestamp":"2018. június. 17. 20:00","title":"Narancsmagkiköphetnék, avagy helyesen beszél ön magyarul?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]