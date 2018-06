Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f30b82c5-8401-41cf-8c93-20518e07d773","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk azokat az autókat, melyeken az első néhány évben relatíve keveset lehet bukni.","shortLead":"Mutatjuk azokat az autókat, melyeken az első néhány évben relatíve keveset lehet bukni.","id":"20180619_ertektarto_autok_szemelyauto_porsche_dacia_skoda_mercedes_bmw_mini_opel_hyundai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f30b82c5-8401-41cf-8c93-20518e07d773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f7ccde-5db8-4f6b-9c7e-54323d11622c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_ertektarto_autok_szemelyauto_porsche_dacia_skoda_mercedes_bmw_mini_opel_hyundai","timestamp":"2018. június. 19. 06:41","title":"Toplista: Dacia és Porsche is található a leginkább értéktartó kocsik között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2a044a-89f9-47fd-b0fe-79ce7ad1a112","c_author":"Csányi Nikolett - Tóta W. Árpád","category":"kkv","description":"A Balaton körül rotyog az olaj, benne a lángos meg a hekk. Sorozatunk második részében egy balatonfenyvesi strandbüfében álltunk munkába. Minden kézre szükség van: a munkaerő innen is elment Nyugatra. A milliókat kereső szakács csak a mesében létezik, az óvodai menza gasztrohagyománya viszont még él a parton. ","shortLead":"A Balaton körül rotyog az olaj, benne a lángos meg a hekk. Sorozatunk második részében egy balatonfenyvesi...","id":"20180618_A_Nemzet_Napszamosa_Tota_W_konyhasnak_all_a_balatoni_bufeben__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab2a044a-89f9-47fd-b0fe-79ce7ad1a112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c12361-81a5-4945-a87e-4673481c6f8f","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_A_Nemzet_Napszamosa_Tota_W_konyhasnak_all_a_balatoni_bufeben__video","timestamp":"2018. június. 18. 11:00","title":"A Nemzet Napszámosa: Tóta W. konyhásnak áll a balatoni büfében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53059a86-7d25-4fd5-ae90-ac15f2804868","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Újabb nagy dobásra készülődve Mészáros Lőrinc érdekeltségei bevásárolták magukat az informatikai 4iG-be. Nyomott áron, a hozzájuk tartozó Opus Global részvényeivel fizették ki az eladókat.","shortLead":"Újabb nagy dobásra készülődve Mészáros Lőrinc érdekeltségei bevásárolták magukat az informatikai 4iG-be. Nyomott áron...","id":"201824__meszaros_lorinc__4ig__atelekom_nyomaban__gazos_informatikus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53059a86-7d25-4fd5-ae90-ac15f2804868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416a98e3-e5d1-4b8e-bd0e-f74bd7fcb8e2","keywords":null,"link":"/kkv/201824__meszaros_lorinc__4ig__atelekom_nyomaban__gazos_informatikus","timestamp":"2018. június. 17. 17:30","title":"Gázos informatikus: Mészárosék tettek egy visszautasíthatatlan ajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c29a43-0bca-4c1b-9dd0-eb2c5062e62b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit televíziós rendező, Michael Morris autója Los Angelesben vált a lángok martalékává.\r

","shortLead":"A brit televíziós rendező, Michael Morris autója Los Angelesben vált a lángok martalékává.\r

","id":"20180617_kigyulladt_a_teslaja_a_rendezo_alatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c29a43-0bca-4c1b-9dd0-eb2c5062e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765adcb8-55b9-4cbf-8019-1bf2cd3cb142","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_kigyulladt_a_teslaja_a_rendezo_alatt","timestamp":"2018. június. 17. 15:49","title":"Kigyulladt a Tesla az ismert rendező alatt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d49273d-aba1-4f15-882d-49c599863055","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svéd szövetségi kapitány egyik segítője bement megnézni a koreaiak zárt edzését. Szerintük ez kémkedés, válaszoltak is rá.","shortLead":"A svéd szövetségi kapitány egyik segítője bement megnézni a koreaiak zárt edzését. Szerintük ez kémkedés, válaszoltak...","id":"20180618_korea_trukkos_modszerrel_probalja_osszezavarni_a_kemkedo_svedeket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d49273d-aba1-4f15-882d-49c599863055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab9f80f-377c-4711-a26a-dcfb011033de","keywords":null,"link":"/sport/20180618_korea_trukkos_modszerrel_probalja_osszezavarni_a_kemkedo_svedeket","timestamp":"2018. június. 18. 09:27","title":"Korea trükkös módszerrel próbálja összezavarni a kémkedő svédeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9bc6e3-3fe1-4519-a45c-db120d040fb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már kitűzték a brit királyi család első meleg esküvőjének időpontját, Lord Ivar Mountbatten nyár végén veszi el James Coyle-t. Mountbattent a volt felesége kíséri oltárhoz. ","shortLead":"Már kitűzték a brit királyi család első meleg esküvőjének időpontját, Lord Ivar Mountbatten nyár végén veszi el James...","id":"20180617_Erzsebet_kiralyno_meleg_unokatestvere_ferjhez_megy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f9bc6e3-3fe1-4519-a45c-db120d040fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda8a6b1-3e5c-4635-881a-2e8d26e770bb","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Erzsebet_kiralyno_meleg_unokatestvere_ferjhez_megy","timestamp":"2018. június. 17. 14:29","title":"Erzsébet királynő meleg unokatestvére férjhez megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9255ea1-b853-4ff8-82bc-a6f58a70708b","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Hiába foglalta el a NER a kulturális intézményeket, mégsem sikerült jobboldali kultúrát teremteni. De Orbán most új rohamra indul.","shortLead":"Hiába foglalta el a NER a kulturális intézményeket, mégsem sikerült jobboldali kultúrát teremteni. De Orbán most új...","id":"20180617_Indul_az_ujabb_kulturharc","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9255ea1-b853-4ff8-82bc-a6f58a70708b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bdcc3f-9690-483f-9951-93881474c54e","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Indul_az_ujabb_kulturharc","timestamp":"2018. június. 17. 12:30","title":"Fejvadászok jobbról: indul az újabb kultúrharc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Meghaladta a másfél milliót a Change.org weboldalon hétfőre a tervezett orosz nyugdíjreform ellen tiltakozók száma, a reform a nők nyugdíjkorhatárát 55-ről fokozatosan 63 évre, a férfiakét pedig 60-ról 65 évre emelné fel.","shortLead":"Meghaladta a másfél milliót a Change.org weboldalon hétfőre a tervezett orosz nyugdíjreform ellen tiltakozók száma...","id":"20180618_Masfel_millios_tomeg_tiltakozik_Oroszorszagban_a_nyugdijkorhatar_felemelese_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e906a4a-40e3-4ad6-9ae0-a1f8a1ade1a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_Masfel_millios_tomeg_tiltakozik_Oroszorszagban_a_nyugdijkorhatar_felemelese_ellen","timestamp":"2018. június. 18. 15:39","title":"Másfél milliós tömeg tiltakozik Oroszországban a nyugdíjkorhatár felemelése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]