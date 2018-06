A piacok egész nap azt várták, mit fog lépni az MNB, előrehozzák-e az alapkamat 2019-re várt emelését, hogy ezzel megpróbálják erősíteni a forintot. A Monetáris Tanács végül úgy döntött: nem változtatnak a kamatkondíciókon, marad a 0,9 százalékos, rekordalacsony alapkamat.

A forint napi középárfolyama az euróval szemben már tegnap történelmi mélypontra került. Ma kora reggel óta 324-324,6 forintot kellett adni egy euróért, innen várjuk, mit reagál a piac az MNB lépésére. Közvetlenül a kamatdöntés előtt erősödni kezdett a forint, az MNB bejelentését 323,8-os árfolyamnál vártuk. A döntés után azonnal gyengülni kezdett az árfolyam: egy perccel a bejelentés után már 324,4 forint volt egy euró. Később egy kicsit megnyugodtak a devizakereskedők, de így is 324 forintot kell adni egy euróért.

Legalább ennyire fontos lesz azonban figyelni a kamatdöntés mellé kiadott indoklásra is, ezt délután 3-kor fogja közzétenni a Monetáris Tanács. Gyakran ugyanis nincs is szükség a kamatemelésre ahhoz, hogy erősödjön a forint, elég lehet az is, ha az MNB ebben a kommentárban jelzi, hogy közbeléphet, ha szükség lenne rá.

Az MNB végül azt írta: az előző kamatdöntés óta eltelt időszakban a nemzetközi pénzügyi piaci hangulat „erősen változó volt”. Szerintük azonban a helyzetnek külső okai vannak: a kockázatvállalási hajlandóságot a globálisan meghatározó jegybankok monetáris politikájával kapcsolatos várakozások, az európai belpolitikai események, illetve a nemzetközi kereskedelempolitikával kapcsolatos fejlemények befolyásolták.

A Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs cél fenntartható eléréséhez a laza monetáris kondíciók fenntartása szükséges

– írták.

Arról, hogy miért gyenge a forint, itt olvashatnak bővebben, de összegyűjtöttük azt is, milyen hatásokkal járna, ha az MNB alapkamatot emelne. Az import áruk vásárlói, az autósok, és azok, akik még nem váltottak eurót a nyugati nyaralásra, azért szurkolhattak, hogy legyen kamatemelés, ez azonban sokak hitelének törlesztőrészletét is megemelné.