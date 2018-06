Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a433eae4-d5bb-44d9-9f1c-cb0d8337fb58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trabant együttes énekesnője, Méhes Marietta több film színésznője néhány év alatt írta be magát a magyar underground történetébe.\r

\r

","shortLead":"A Trabant együttes énekesnője, Méhes Marietta több film színésznője néhány év alatt írta be magát a magyar underground...","id":"20180617_A_80as_evek_fulledt_hangulatat_megeneklo_diva_ma_60_eves","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a433eae4-d5bb-44d9-9f1c-cb0d8337fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a843a043-c660-437d-97ca-b7642dad4bb2","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_A_80as_evek_fulledt_hangulatat_megeneklo_diva_ma_60_eves","timestamp":"2018. június. 17. 17:26","title":"Ma 60 éves a 80-as évek fülledt hangulatát felejthetetlenül megéneklő díva ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f73bf08-3095-48bd-8548-4b5daa4f79d5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Valaki több mint 21 ezer eurót adott a császárné selyemszatén cipőjéért, de nagyon szép árat fizettek a napernyőjéért is. ","shortLead":"Valaki több mint 21 ezer eurót adott a császárné selyemszatén cipőjéért, de nagyon szép árat fizettek a napernyőjéért...","id":"20180618_elkepeszto_aron_keltek_el_sissi_es_a_csaszar_cipoi_becsben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f73bf08-3095-48bd-8548-4b5daa4f79d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5040cf5-2e4a-44d4-8e07-976c1e40e361","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_elkepeszto_aron_keltek_el_sissi_es_a_csaszar_cipoi_becsben","timestamp":"2018. június. 18. 18:22","title":"Elképesztő áron keltek el Sissi és a császár cipői Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb, ahol sokak szerint bírói hátszéllel, de a negyedik helyen végzett a csapat. Bár az utóbbi évtizedek legstabilabb ázsiai vébé résztvevőjévé váltak, idén hatalmas meglepetés lenne már a csoportból továbbjutás is. Van azonban egy sztárjuk, akiben bízhatnak.","shortLead":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb...","id":"20180618_szon_hung_min_del_korea","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a68223-0c85-4853-95c6-dbd6df4f225f","keywords":null,"link":"/sport/20180618_szon_hung_min_del_korea","timestamp":"2018. június. 18. 13:40","title":"Dél-Korea gyémántja: Szon Hung-min","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9827ab-5307-47f9-b5d0-279f906a93f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állampolgárok segítségét kéri a rendőrség annak az ismeretlen férfinak az azonosításához, aki a nagykörúti villamoson elővette a nemi szervét.

","shortLead":"Az állampolgárok segítségét kéri a rendőrség annak az ismeretlen férfinak az azonosításához, aki a nagykörúti...","id":"20180619_felvette_a_szemeremsertot_a_villamos_kameraja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba9827ab-5307-47f9-b5d0-279f906a93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c40f60c-b617-4117-bae1-b3cadf0529ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_felvette_a_szemeremsertot_a_villamos_kameraja","timestamp":"2018. június. 19. 06:36","title":"Felvette a szeméremsértőt a villamos kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f7a79c-4043-496b-9689-c271411e43d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakran előfordul, hogy egyetlen MP3 fájlba sűrítenek több számot is. Az alábbi programmal pofonegyszerűen kinyerhetjük ezeket.","shortLead":"Gyakran előfordul, hogy egyetlen MP3 fájlba sűrítenek több számot is. Az alábbi programmal pofonegyszerűen kinyerhetjük...","id":"20180618_mp3directcut_mp3_fajlok_darabolasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9f7a79c-4043-496b-9689-c271411e43d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28884596-3602-4222-9247-2d49d802fdad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_mp3directcut_mp3_fajlok_darabolasa","timestamp":"2018. június. 18. 20:03","title":"Ez a program végre megoldja a hosszú MP3 fájlok nagy problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b82c5-8401-41cf-8c93-20518e07d773","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk azokat az autókat, melyeken az első néhány évben relatíve keveset lehet bukni.","shortLead":"Mutatjuk azokat az autókat, melyeken az első néhány évben relatíve keveset lehet bukni.","id":"20180619_ertektarto_autok_szemelyauto_porsche_dacia_skoda_mercedes_bmw_mini_opel_hyundai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f30b82c5-8401-41cf-8c93-20518e07d773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f7ccde-5db8-4f6b-9c7e-54323d11622c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_ertektarto_autok_szemelyauto_porsche_dacia_skoda_mercedes_bmw_mini_opel_hyundai","timestamp":"2018. június. 19. 06:41","title":"Toplista: Dacia és Porsche is található a leginkább értéktartó kocsik között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5598c679-5c2a-4a3c-8f06-7d402ad851e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök a Helmut Kohl egykori német kancellár halálának rendezett tanácskozáson beszélt erről. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök a Helmut Kohl egykori német kancellár halálának rendezett tanácskozáson beszélt erről. ","id":"20180618_Orban_bevandorlasellenes_partformaciot_hozna_letre_a_jovo_evi_EPvalasztasra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5598c679-5c2a-4a3c-8f06-7d402ad851e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1349dc-ddca-4c2a-a1f8-72a51ace4a25","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Orban_bevandorlasellenes_partformaciot_hozna_letre_a_jovo_evi_EPvalasztasra","timestamp":"2018. június. 18. 21:25","title":"Orbán bevándorlásellenes pártformációt hozna létre a jövő évi EP-választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Bors korábban is cikkezett már a magyar szövetségi kapitány esetleges menesztéséről, most azonban kész tényként írják: Leekens megy. ","shortLead":"A Bors korábban is cikkezett már a magyar szövetségi kapitány esetleges menesztéséről, most azonban kész tényként...","id":"20180618_Andy_Vajna_lapja_most_mar_arrol_ir_hogy_Leekenst_lapatra_teszi_az_MLSZ","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ce7807-c1dd-4c42-acec-cf22cd7c24ab","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Andy_Vajna_lapja_most_mar_arrol_ir_hogy_Leekenst_lapatra_teszi_az_MLSZ","timestamp":"2018. június. 18. 19:21","title":"Andy Vajna lapja most már arról ír, hogy Leekenst lapátra teszi az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]