[{"available":true,"c_guid":"1ef58d5f-cc94-4142-8dfe-eaaa8e949561","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Netflix megrendelésére készül a film. ","shortLead":"A Netflix megrendelésére készül a film. ","id":"20180619_Keszul_egy_film_az_Euroviziorol_Will_Ferrell_lesz_a_foszereplo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ef58d5f-cc94-4142-8dfe-eaaa8e949561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fc2f95-8bc9-461e-9079-2adf884e33a7","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Keszul_egy_film_az_Euroviziorol_Will_Ferrell_lesz_a_foszereplo","timestamp":"2018. június. 19. 13:02","title":"Készül egy film az Eurovízióról, Will Ferrell lesz a főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9574801b-2922-405d-994d-44e395903e93","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elég nagy keveredés van a közbeszédben a finnugorizmus, őstörténet, genetika tárgykörében. Maga az emberminiszter is keveri a genetikát a nyelvtörténettel. Az akadémia most újra tisztázza a dolgot.\r

","shortLead":"Elég nagy keveredés van a közbeszédben a finnugorizmus, őstörténet, genetika tárgykörében. Maga az emberminiszter is...","id":"20180619_MTA_Nem_mi_vagyunk_finnugor_eredetuek_hanem_a_nyelvunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9574801b-2922-405d-994d-44e395903e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08dbc44-9cd7-4fcf-b181-a855775e73cf","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_MTA_Nem_mi_vagyunk_finnugor_eredetuek_hanem_a_nyelvunk","timestamp":"2018. június. 19. 10:58","title":"MTA: Nem mi vagyunk finnugor eredetűek, hanem a nyelvünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6e806f-576b-4697-9d19-36e246ec5fd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába állt be a teljes ellenzék Miskolcon a júliusi időközi választáson induló, humorista Erdei Sándor mögé, a semmiből felbukkant névrokona jelentős mennyiségű voksot vihet el tőle a választók összezavarásával. A zavarkeltő jelölt kormánypárti kötődését egyelőre nem sikerült tetten érni, de vajon miért nem akar mondani semmit magáról valaki, aki (elvileg) a szavazók támogatására számít? A Jobbik törvénymódosítással buktatná le a névazonossággal trükköző kormánypártokat. ","shortLead":"Hiába állt be a teljes ellenzék Miskolcon a júliusi időközi választáson induló, humorista Erdei Sándor mögé, a semmiből...","id":"20180618_Makacsul_hallgat_motivaciojarol_a_miskolci_kamujelolt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6e806f-576b-4697-9d19-36e246ec5fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d47ae46-7505-485f-a7d4-a5a5620f1977","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Makacsul_hallgat_motivaciojarol_a_miskolci_kamujelolt","timestamp":"2018. június. 18. 15:47","title":"Makacsul hallgat motivációjáról a miskolci kamujelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly már csaknem 140 milliárd forintos forgalmat bonyolított le az előző évben még mintegy 125 milliárdosra becsült magyarországi barkácspiac, melynek négyötöde az OBI és a Praktiker kezében van.","shortLead":"Tavaly már csaknem 140 milliárd forintos forgalmat bonyolított le az előző évben még mintegy 125 milliárdosra becsült...","id":"20180619_felujitasok_porgetik_a_barkacsaruhazak_forgalmat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035b6c51-20db-4c09-8656-fae082f3a4d4","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_felujitasok_porgetik_a_barkacsaruhazak_forgalmat","timestamp":"2018. június. 19. 05:40","title":"Felújítások pörgetik a barkácsáruházak forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c951cb1-145b-4d87-9894-ca2eb063457f","c_author":"","category":"sport","description":"Tegnap felreppent a hír, hogy George Leekenst menesztik a magyar válogatott éléről. Olasz források szerint Marco Rossi ma tárgyal a Magyar Labdarúgó-szövetséggel. ","shortLead":"Tegnap felreppent a hír, hogy George Leekenst menesztik a magyar válogatott éléről. Olasz források szerint Marco Rossi...","id":"20180619_A_Honved_volt_edzoje_veheti_at_Leekens_helyet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c951cb1-145b-4d87-9894-ca2eb063457f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbbf460-6353-4dcf-a531-2caac9b84177","keywords":null,"link":"/sport/20180619_A_Honved_volt_edzoje_veheti_at_Leekens_helyet","timestamp":"2018. június. 19. 12:15","title":"Már tárgyalnak Leekens lehetséges utódjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A rendőrségi lámpákhoz hasonló, kék-piros villogókkal felszerelt Opelt videóztak az M7-es autópályán néhány napja, amely a felvétel szerint igen furcsa manővereket végzett. A rendőrség később feldúlt közleményben cáfolta, hogy az ő gépkocsijukról lenne szó.","shortLead":"A rendőrségi lámpákhoz hasonló, kék-piros villogókkal felszerelt Opelt videóztak az M7-es autópályán néhány napja...","id":"20180619_civil_rendor_auto_m7_kamion_opel_zafira","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8087526-d8c8-4cc5-9439-1de7d0edda37","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180619_civil_rendor_auto_m7_kamion_opel_zafira","timestamp":"2018. június. 19. 15:28","title":"Kék lámpás civil autó az M7-esen: a rendőrség duzzogva cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e8531e-1657-43fe-8ba9-349e41fb7b74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alaposan megemelkedtek az oroszországi labdarúgó világbajnokság biztosítási díjai a terrorcselekmények, illetve a focihuligánok által jelentett kockázatok miatt. A veszélyek nagyobbak, mint a biztonsági szempontból ugyancsak problémásnak tartott 2014-es brazíliai vb idején.","shortLead":"Alaposan megemelkedtek az oroszországi labdarúgó világbajnokság biztosítási díjai a terrorcselekmények, illetve...","id":"20180618_A_foci_vb_biztositoi_terrorakcioktol_es_rendbontastol_tartanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78e8531e-1657-43fe-8ba9-349e41fb7b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91defd6-ee7c-4daa-a745-3e79d4162358","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_A_foci_vb_biztositoi_terrorakcioktol_es_rendbontastol_tartanak","timestamp":"2018. június. 18. 17:26","title":"A foci-vb biztosítói terrorakcióktól és rendbontástól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők csaknem negyedének mindössze 50-100 ezer forintja van erre – nem személyenként, hanem nyaralásonként. Ennyit ér most a forint a magyarok kedvenc nyaralóhelyein.","shortLead":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők...","id":"20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef28bdc-f8f5-4489-9932-599decfbd8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","timestamp":"2018. június. 19. 14:10","title":"Mélyponton a forint, de van olyan nyaralóhely, ahol így is sokat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]