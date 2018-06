Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem akarják megállítani Brüsszelt a magyarok, sőt, az elmúlt pár évben még nőtt is a bizalmuk.","shortLead":"Nem akarják megállítani Brüsszelt a magyarok, sőt, az elmúlt pár évben még nőtt is a bizalmuk.","id":"20180619_Sokkal_jobban_megbiznak_a_magyarok_az_EUban_mint_a_legtobb_europai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa12931f-ea92-412d-a99c-af27394918cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Sokkal_jobban_megbiznak_a_magyarok_az_EUban_mint_a_legtobb_europai","timestamp":"2018. június. 19. 11:53","title":"Sokkal jobban megbíznak a magyarok az EU-ban, mint a legtöbb európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1567afdb-8bc6-4899-b9b8-63a70670fca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Trükközni akart a feltűnési viszketegséggel megáldott motoros, de igen csúnya vége lett a dolognak.","shortLead":"Trükközni akart a feltűnési viszketegséggel megáldott motoros, de igen csúnya vége lett a dolognak.","id":"20180619_instant_karma_india_motoros_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1567afdb-8bc6-4899-b9b8-63a70670fca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6185e678-3f1c-421c-990f-084fdaa209fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_instant_karma_india_motoros_baleset","timestamp":"2018. június. 19. 04:01","title":"Instant karma: Azt gondolta a motoros, jó ötlet a motorkerékpár mellett futni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08c2853-e0f6-4dd9-bc48-ef1e120ee8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Datally nevű alkalmazása eddig is sok megabájtot segíthetett megspórolni az androidos felhasználóknak, mostantól pedig még hasznosabb lett az app.","shortLead":"A Google Datally nevű alkalmazása eddig is sok megabájtot segíthetett megspórolni az androidos felhasználóknak...","id":"20180620_google_datally_androidos_alkalmazas_mobilinternet_sporolas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a08c2853-e0f6-4dd9-bc48-ef1e120ee8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42e2a8d-c243-400c-9da2-dcbef70a7b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_google_datally_androidos_alkalmazas_mobilinternet_sporolas","timestamp":"2018. június. 20. 08:03","title":"Gyorsan fogy a mobilnete? Töltse le ezt az alkalmazást, sokat spórolhat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Miközben Trump elnök kereskedelmi háborút folytat szinte az egész világgal, de elsősorban Kínával, a Google bejelentette: 550 millió dollárral bevásárolták magukat a JD.com-ba. Ez a második legnagyobb internetes kereskedelmi hálózat a Mennyei Birodalomban. ","shortLead":"Miközben Trump elnök kereskedelmi háborút folytat szinte az egész világgal, de elsősorban Kínával, a Google...","id":"20180619_Pavaskodhat_Trump_a_valasztoknak_a_Google_vigan_uzletel_Kinaval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe52d09-b59a-4c80-97d3-c42cf727fba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Pavaskodhat_Trump_a_valasztoknak_a_Google_vigan_uzletel_Kinaval","timestamp":"2018. június. 19. 07:00","title":"Páváskodhat Trump a választóinak, a Google vígan üzletel Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7012e897-30ac-4d2c-a42e-d620a1df34fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kedd estére, a csoportkör második menetének első meccse után megtudtuk, ki az első továbbjutó. Ez pedig nem más, mint a házigazda, Oroszország, amely 3-1-re győzte le Egyiptomot. Korábban a H-csoport két meccséből az egyiken Japán legyőzte Kolumbiát, Lengyelországnak pedig kötelező lett volna ugyan a siker Szenegál ellen, de nem jött össze.","shortLead":"Kedd estére, a csoportkör második menetének első meccse után megtudtuk, ki az első továbbjutó. Ez pedig nem más, mint...","id":"20180619_Ma_az_utolso_csapatokat_is_lathatjuk_aztan_jonnek_az_oroszok_es_jon_Salah__az_6_nap_percrol_percre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7012e897-30ac-4d2c-a42e-d620a1df34fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67612ce0-ae7b-4fc9-a3e0-b271da19e812","keywords":null,"link":"/sport/20180619_Ma_az_utolso_csapatokat_is_lathatjuk_aztan_jonnek_az_oroszok_es_jon_Salah__az_6_nap_percrol_percre","timestamp":"2018. június. 19. 09:40","title":"Megvan az első továbbjutó, nagy felfordulás volt a H-csoportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede21f60-36c1-44c4-a281-2252db31bed0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Négy-négy díjat vihettek haza, de a Galaxis őrzőinek sztárja, Chris Pratt se szomorkodhatott.","shortLead":"Négy-négy díjat vihettek haza, de a Galaxis őrzőinek sztárja, Chris Pratt se szomorkodhatott.","id":"20180619_Tarolt_a_Fekete_Parduc_es_a_Stranger_Things_az_MTV_dijatadojan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ede21f60-36c1-44c4-a281-2252db31bed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ebc742-fb1e-4194-897a-6deee0c5c040","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Tarolt_a_Fekete_Parduc_es_a_Stranger_Things_az_MTV_dijatadojan","timestamp":"2018. június. 19. 11:33","title":"Tarolt a Fekete Párduc és a Stranger Things az MTV díjátadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8b0eb3-911d-413f-b3fb-a2e904bf01f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem is reggelizett, de már lehordott több mindenkit Szanyi Tibor, frissen megválasztott MSZP-alelnök az ATV élő adásában. Köztük saját szövetségesüket, a Párbeszédet is, amely szerinte csak \"lelkileg\" jelentett segítséget az áprilisi választáson, tényleges támogatottsága nincs is. Ő viszont „rendbe teszi a gondolkodást baloldali igényeséggel”.\r

\r

","shortLead":"Még nem is reggelizett, de már lehordott több mindenkit Szanyi Tibor, frissen megválasztott MSZP-alelnök az ATV élő...","id":"20180620_Lattunk_mar_partok_elen_hulyeket__Szanyi_kapitany_ehgyomorral_elszabadult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e8b0eb3-911d-413f-b3fb-a2e904bf01f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdda5fdb-2bbe-481a-a9ee-e27f77cec780","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Lattunk_mar_partok_elen_hulyeket__Szanyi_kapitany_ehgyomorral_elszabadult","timestamp":"2018. június. 20. 10:03","title":"„Láttunk már pártok élén hülyéket” – Szanyi kapitány éhgyomorral elszabadult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel készítője azt állítja, hogy egy civil rendőrautó lelassít 70-72 km/h sebességre kamionosok előtt, hogy az előző kamionokat kivegye a forgalomból. Mondjuk, a felvételen ez pont nem látszik.","shortLead":"A felvétel készítője azt állítja, hogy egy civil rendőrautó lelassít 70-72 km/h sebességre kamionosok előtt...","id":"20180619_civil_rendorauto_m7_kamion_szabalytalan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61077732-625a-46b8-a13c-434c2b73fa98","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_civil_rendorauto_m7_kamion_szabalytalan","timestamp":"2018. június. 19. 09:01","title":"Egy kamionos szerint a videóján szabálytalanságot provokálnak a rendőrök az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]