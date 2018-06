Durván megugorhat egyes miniszterek havi illetménye – szúrta ki az Index a jövő évi költségvetési terv egyik apróbetűs részén.

A miniszterek fizetéséről mostanáig a központi államigazgatási szervekről szóló törvény rendelkezett, ez alapján a mindenkori köztisztviselői illetmény 15,6-szorosát vihették haza. 2018-ban ez 602 940 forint volt, amihez még járt 50 százaléknyi kiegészítés és 65 százaléknyi pótlék. Így összesen 1 296 321 forint jön ki.

A Varga Mihály által most benyújtott törvényjavaslat azonban felülírná a jelenlegi szabályokat, és amely így a korábbiaktól eltérő illetményt állapíthat meg számukra.

A vonatkozó jogszabálytervezet alapján egy miniszter akár akkora fizetést is kaphat, mint az alá tartozó legnagyobb állami vállalat dolgozója. A lap emlékeztet, az elmúlt években több állami cég vezetőinek is meredeken emelkedett a bére, így a Magyar Posta, a MÁV, az MVM és a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója is 5 millió forintos fizetést kap. Ha tehát a törvény életbe lép, a cégekért felelős miniszterek is ugyanennyit kaphatnak majd.

A törvényjavaslat viszont kiköti, hogy ha így állapítják meg egy kormánytag fizetését, akkor pótlék vagy egyéb kiegészítés már nem adható neki.