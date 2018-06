Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6055a523-b825-49c7-aa49-15e97d1a9e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas a buli Smith-éknél.\r

\r

","shortLead":"Hatalmas a buli Smith-éknél.\r

\r

","id":"20180620_Will_Smith_felesege_is_kitancolta_magat_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6055a523-b825-49c7-aa49-15e97d1a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f630cd7-ea66-44ba-b58c-033b8491f854","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Will_Smith_felesege_is_kitancolta_magat_Budapesten","timestamp":"2018. június. 20. 08:41","title":"Will Smith felesége is kitáncolta magát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29778e2-8293-4088-bf2e-88932b5b2a6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 24 éves férfi egy lakóház kerítésének hajtott. A berettyóújfalui rendőrök befejezték a baleset körülményeinek vizsgálatát.","shortLead":"A 24 éves férfi egy lakóház kerítésének hajtott. A berettyóújfalui rendőrök befejezték a baleset körülményeinek...","id":"20180619_ittas_vezetes_reszeg_sofor_bmw_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b29778e2-8293-4088-bf2e-88932b5b2a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f493bed-8e89-467f-b39c-7229d9c7943d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_ittas_vezetes_reszeg_sofor_bmw_baleset","timestamp":"2018. június. 19. 08:21","title":"Részegen ült a volánhoz, a ház kerítésében állt meg a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de53a6d0-897f-48ca-ab1d-05d0bbaf098e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az új építésűek esetében gyakorlatilag fix árról beszélhetünk, már az is nagy teljesítménynek számít, ha a klímát bele lehet alkudni az árba. A legtöbbet a családi házaknál lehet alkudni, a legingoványosabb terepnek pedig a régi építésű lakások számítanak; itt csak akkor van esély érdemben faragni az árból, ha a hirdetésben szereplő összeg elszakadt a realitásoktól. ","shortLead":"Az új építésűek esetében gyakorlatilag fix árról beszélhetünk, már az is nagy teljesítménynek számít, ha a klímát bele...","id":"20180619_Hiaba_mondanak_be_a_vevok_20_szazalekot_nincs_alku_az_ingatlanpiacon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de53a6d0-897f-48ca-ab1d-05d0bbaf098e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c442fda-45bd-4c72-ba5e-d515f9773ddb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180619_Hiaba_mondanak_be_a_vevok_20_szazalekot_nincs_alku_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. június. 19. 09:38","title":"Hiába mondanak be a vevők 20 százalékot, nincs alku az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1870263-d367-4409-bc59-5fbd6658244b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a románok is kevésbé korruptnak érzik a saját országukat, mint a magyarok. Szlovákia is elhúzott tőlünk, Csehország tisztasága pedig már-már beláthatatlan távolságban van.","shortLead":"Már a románok is kevésbé korruptnak érzik a saját országukat, mint a magyarok. Szlovákia is elhúzott tőlünk, Csehország...","id":"20180619_Egyetlen_abra_amelybol_kiderul_mennyire_korrupt_hely_lett_Magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1870263-d367-4409-bc59-5fbd6658244b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a2dbac-8f7f-4c54-834e-bf073a3f1b0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Egyetlen_abra_amelybol_kiderul_mennyire_korrupt_hely_lett_Magyarorszag","timestamp":"2018. június. 19. 11:20","title":"Egyetlen ábra, amelyből kiderül, mennyire korrupt hely lett Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63285e4f-d435-48c4-9428-b642fa5143e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, amely képes a visszaverődő rádiójelekből megállapítani, hányan vannak és épp mit csinálnak az emberek egy zárt szobában.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, amely képes a visszaverődő rádiójelekből...","id":"20180619_mit_mesterseges_intelligencia_wifi_nyomkovetes_atlat_a_falon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63285e4f-d435-48c4-9428-b642fa5143e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd053404-6b4b-43d8-867c-dd5177d90b2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_mit_mesterseges_intelligencia_wifi_nyomkovetes_atlat_a_falon","timestamp":"2018. június. 19. 07:02","title":"Sci-fiből lett valóság: a mesterséges intelligencia már \"belát\" egy zárt szobába is, és megmondja, ki hogyan mozog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A rendőrségi lámpákhoz hasonló, kék-piros villogókkal felszerelt Opelt videóztak az M7-es autópályán néhány napja, amely a felvétel szerint igen furcsa manővereket végzett. A rendőrség később feldúlt közleményben cáfolta, hogy az ő gépkocsijukról lenne szó.","shortLead":"A rendőrségi lámpákhoz hasonló, kék-piros villogókkal felszerelt Opelt videóztak az M7-es autópályán néhány napja...","id":"20180619_civil_rendor_auto_m7_kamion_opel_zafira","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8087526-d8c8-4cc5-9439-1de7d0edda37","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180619_civil_rendor_auto_m7_kamion_opel_zafira","timestamp":"2018. június. 19. 15:28","title":"Kék lámpás civil autó az M7-esen: a rendőrség duzzogva cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860ab0ec-1d8e-4139-bace-3d90453547e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sajnos kiderült, hogy egészen másról van szó.","shortLead":"Sajnos kiderült, hogy egészen másról van szó.","id":"20180620_Megsem_potyognak_dragakovek_az_egbol_Hawaiin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=860ab0ec-1d8e-4139-bace-3d90453547e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260d64e8-a501-4c86-86fa-40bd84e05aea","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Megsem_potyognak_dragakovek_az_egbol_Hawaiin","timestamp":"2018. június. 20. 15:00","title":"Mégsem potyognak drágakövek az égből Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337017f2-d154-4686-bb8b-eb1bd738bb56","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"Az orosz szurkolók a jelek szerint mindent megbocsátottak az utóbbi években nem túl dicsőséges szbornajának: az ünneplő szurkolók ellepték Moszkva és Szentpétervár és a többi nagyváros utcáit, miután az orosz válogatott 3:1-re legyőzte Egyiptomot, és ezzel gyakorlatilag bejutott a labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszába. A külföldi elemzők is azt írják, ha egy csapat nyolc gólt lő két meccsen, mindenképpen jól játszik. ","shortLead":"Az orosz szurkolók a jelek szerint mindent megbocsátottak az utóbbi években nem túl dicsőséges szbornajának: az ünneplő...","id":"20180620_Az_oroszok_mar_a_mennyben_vannak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=337017f2-d154-4686-bb8b-eb1bd738bb56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d1379b-e028-48f7-b7b5-08587cf12888","keywords":null,"link":"/sport/20180620_Az_oroszok_mar_a_mennyben_vannak","timestamp":"2018. június. 20. 10:09","title":"Az oroszok már a mennyben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]