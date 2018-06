Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8617da70-4e66-4ffc-ad21-6f62c034fa09","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ennek ellenére a csapat és a stáb biztonságban földet ért.

","shortLead":"Ennek ellenére a csapat és a stáb biztonságban földet ért.

","id":"20180619_kigyulladt_a_szaudi_valogatott_repulogepe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8617da70-4e66-4ffc-ad21-6f62c034fa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ba2db8-243e-4610-a21d-ee13bd18eaee","keywords":null,"link":"/sport/20180619_kigyulladt_a_szaudi_valogatott_repulogepe","timestamp":"2018. június. 19. 07:19","title":"Kigyulladt a szaúdi válogatott repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3af17f-c53d-465b-8b4e-d816a868ebba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt Kovács Patrícia, a sorozat egyik főszereplője tette egyértelművé.","shortLead":"Ezt Kovács Patrícia, a sorozat egyik főszereplője tette egyértelművé.","id":"20180619_Hamarosan_forgatjak_a_Korhataros_szerelem_masodik_evadat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b3af17f-c53d-465b-8b4e-d816a868ebba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa46df41-6430-47e8-a637-fc34619ae3af","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Hamarosan_forgatjak_a_Korhataros_szerelem_masodik_evadat","timestamp":"2018. június. 19. 13:08","title":"Hamarosan forgatják a Korhatáros szerelem második évadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411e0db8-e43a-4d21-b71d-d9c188992f5c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Tarol a két határmenti diszkont, a határ melletti üzletek parkolójában mégsem örülnek a megnőtt érdeklődésnek, mert szerintük a sajtó figyelme árhat az üzletnek. Ha bedől, nem miattunk. Egy ügyészségi eljárás folyik már másfél éve, amelyben az üzleteket is működtető vállalkozók is érintettek, a bíróság majd dönt az ügyükben.","shortLead":"Tarol a két határmenti diszkont, a határ melletti üzletek parkolójában mégsem örülnek a megnőtt érdeklődésnek, mert...","id":"20180619_Tenyleg_mindenki_boldog_a_hatarbiznisztol_Tompan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411e0db8-e43a-4d21-b71d-d9c188992f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9622811-716b-4341-ac80-c9f94afe8c78","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_Tenyleg_mindenki_boldog_a_hatarbiznisztol_Tompan","timestamp":"2018. június. 19. 20:00","title":"Tompán a kisnyugdíjas és a milliárdos is ugyanazon az üzleten kaszál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitalálja, hogy a nem képviselő miniszterek közül ki jár Volkswagen Borával? És kinek van 19. századi tabernákuluma?","shortLead":"Kitalálja, hogy a nem képviselő miniszterek közül ki jár Volkswagen Borával? És kinek van 19. századi tabernákuluma?","id":"20180619_A_vagyonminiszternek_erdoje_az_Emmi_vezetojenek_mutoberendezese_Pinter_Sandornak_hatvanmillionyi_minusza_van","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650f24ba-5fd5-4c59-9c6f-1d6d293b517c","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_A_vagyonminiszternek_erdoje_az_Emmi_vezetojenek_mutoberendezese_Pinter_Sandornak_hatvanmillionyi_minusza_van","timestamp":"2018. június. 19. 11:26","title":"A vagyonminiszternek erdője, az Emmi vezetőjének műtőberendezése, Pintér Sándornak hatvanmilliónyi mínusza van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a56650-a039-4bfd-81b1-4487b3d9b0be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Heather Locklearhoz egy „egészségügyi vészhelyzet” miatt hívták ki a mentőket, pszichiátriai vizsgálat vár rá.","shortLead":"Heather Locklearhoz egy „egészségügyi vészhelyzet” miatt hívták ki a mentőket, pszichiátriai vizsgálat vár rá.","id":"20180619_Korhazba_kellett_vinni_a_Melrose_Place_szinesznojet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1a56650-a039-4bfd-81b1-4487b3d9b0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05293091-2d97-43d4-b345-af9a5003efa3","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Korhazba_kellett_vinni_a_Melrose_Place_szinesznojet","timestamp":"2018. június. 19. 11:24","title":"Kórházba kellett vinni a Melrose Place színésznőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e124972-caf5-46ca-8231-ffd774be8520","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két egyesület kért használaton kívüli önkormányzati lakásokat, hogy azokat felújítsa és hajléktalanoknak adja ki, de a képviselő-testületen végül nem ment át a javaslat. ","shortLead":"Két egyesület kért használaton kívüli önkormányzati lakásokat, hogy azokat felújítsa és hajléktalanoknak adja ki, de...","id":"20180620_Az_MSZP_es_a_Fidesz_kozosen_gancsolta_el_a_hajlektalanokat_segito_javaslatot_Zugloban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e124972-caf5-46ca-8231-ffd774be8520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4a253a-ba9f-4b7c-b593-6e7cfc5d21ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Az_MSZP_es_a_Fidesz_kozosen_gancsolta_el_a_hajlektalanokat_segito_javaslatot_Zugloban","timestamp":"2018. június. 20. 11:02","title":"Az MSZP és a Fidesz közösen gáncsolta el a hajléktalanokat segítő javaslatot Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem csökken az szja, és az ígért radikális egyszerűsítést sem nagyon látjuk – a Pénzügyminisztérium benyújtotta az új adótörvényeket a Parlamentnek.","shortLead":"Egyelőre nem csökken az szja, és az ígért radikális egyszerűsítést sem nagyon látjuk – a Pénzügyminisztérium...","id":"20180619_Olcsobb_tej_dragabb_csokolade_leepulo_cafeteria__itt_vannak_az_uj_adotorvenyek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cce4292-8df6-4547-a2a8-8acc702a5675","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Olcsobb_tej_dragabb_csokolade_leepulo_cafeteria__itt_vannak_az_uj_adotorvenyek","timestamp":"2018. június. 19. 14:33","title":"Olcsóbb tej, drágább csokoládé, leépülő cafeteria - itt vannak az új adótörvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda55791-d234-4fb7-b3fa-f6b2699724fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mert még mindig vannak emberek, akik jó ötletnek találják a veszélyes állatokkal való fotózkodást.","shortLead":"Mert még mindig vannak emberek, akik jó ötletnek találják a veszélyes állatokkal való fotózkodást.","id":"20180620_Megunta_a_piton_a_szelfizest_fojtogatni_kezdte_a_termeszetvedelmi_ort","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda55791-d234-4fb7-b3fa-f6b2699724fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1374284-829d-4bcd-aacf-5704e562a7dc","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Megunta_a_piton_a_szelfizest_fojtogatni_kezdte_a_termeszetvedelmi_ort","timestamp":"2018. június. 20. 07:20","title":"Megunta a piton a szelfizést, fojtogatni kezdte a természetvédelmi őrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]