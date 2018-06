Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"870af6b8-09c1-4fbf-8039-302b3f8a9875","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokáig hallgatott, de most mindent bepótolt.","shortLead":"Sokáig hallgatott, de most mindent bepótolt.","id":"20180619_Meghan_Markle_apja_visszatert_es_rogton_kinos_helyzetbe_hozta_a_lanyat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=870af6b8-09c1-4fbf-8039-302b3f8a9875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0235da9-dd7e-4f47-ae42-2f48b9d8981e","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Meghan_Markle_apja_visszatert_es_rogton_kinos_helyzetbe_hozta_a_lanyat","timestamp":"2018. június. 19. 09:14","title":"Meghan Markle apja visszatért, és rögtön kínos helyzetbe hozta a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte a 68 milliót az otthonukból elűzöttek száma 2017-ben. Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa azt szeretné, hogy szűnjön meg a határon az úgynevezett „tranzitzóna”, amelyekben szerinte gyakorlatilag fogva tartják a háború és üldöztetés elől menekülő embereket.","shortLead":"Átlépte a 68 milliót az otthonukból elűzöttek száma 2017-ben. Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa azt...","id":"20180619_ENSZ_menekultek_menekult_menekultvalsag_tranzitzona_befogadas_Magyarorszag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93be2af-361c-4a9f-99f9-be044ded8406","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_ENSZ_menekultek_menekult_menekultvalsag_tranzitzona_befogadas_Magyarorszag","timestamp":"2018. június. 19. 13:14","title":"Az ENSZ felszólította Magyarországot, hogy növelje a menedékkérők esélyeit, hogy beléphessenek az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb777f9-9582-4335-b437-524b587a492f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A meccset végül eldöntő esetet a pályán nem látta büntetőnek Joel Aguilar játékvezető, de a moszkvai központból szóltak: ez bizony tizenegyes. Svédországnak a 65. percig kellett várnia, hogy végre be tudják venni Cho kapuját. A skandinávok előtte mindent kihagytak. Szemben Koreával, amelynek lehetőségei sem voltak. A tegnap, ebben a csoportban meglepetésre vereséget szenvedő német világbajnokok nem most fognak megijedni.","shortLead":"A meccset végül eldöntő esetet a pályán nem látta büntetőnek Joel Aguilar játékvezető, de a moszkvai központból...","id":"20180618_Bunteto_meccsen_a_videobiro_jovoltabol_vertek_a_svedek_DelKoreat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcb777f9-9582-4335-b437-524b587a492f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e11229-2449-48b5-b477-b1fb2862174b","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Bunteto_meccsen_a_videobiro_jovoltabol_vertek_a_svedek_DelKoreat","timestamp":"2018. június. 18. 15:52","title":"Büntető meccsen, a videóbíró jóvoltából verték a svédek Dél-Koreát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f75fd5-9418-49fa-a8ff-b6efbc571191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Déli szomszédunk megelégelte a turisták tízezreinek potyázását, és elkezdte határon túl is bevasalni a büntetéseket. Az sincs biztonságban, aki öt évnél régebben követte el a vétséget, az elévülést ott ugyanis más szabályok szerint számítják, mint Magyarországon. ","shortLead":"Déli szomszédunk megelégelte a turisták tízezreinek potyázását, és elkezdte határon túl is bevasalni a büntetéseket...","id":"20180620_kulfoldi_nyaralas_parkolas_parkolasi_birsag_horvatorszag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f75fd5-9418-49fa-a8ff-b6efbc571191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f1a240-d199-46b3-8901-1b12cb8c49e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_kulfoldi_nyaralas_parkolas_parkolasi_birsag_horvatorszag","timestamp":"2018. június. 20. 06:30","title":"Óvatosan parkoljon Horvátországban, évek múlva is megbüntethetik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pillanat izgalmával magyarázta az Intel egyik képviselője, hogy az egyébként valóban szenzációs 28 magos processzoruk demójánál elfelejtettek megemlíteni egy igen fontos részletet.","shortLead":"A pillanat izgalmával magyarázta az Intel egyik képviselője, hogy az egyébként valóban szenzációs 28 magos processzoruk...","id":"20180619_intel_28_magos_processzor_demojan_nem_beszeltek_a_tulhuzasrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d6f35b-2fa2-43fa-86af-245cd08a2d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_intel_28_magos_processzor_demojan_nem_beszeltek_a_tulhuzasrol","timestamp":"2018. június. 19. 17:03","title":"Egyetlen szót felejtettek el, de ez elég volt, hogy kínossá váljon az Intel új processzorának demója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53135d9e-83bd-4897-96d5-65db86e1efe6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Stop Soros csomag helyett az adótörvénnyel fogadják el a migrációt segítő szervezeteket sújtó különadót.","shortLead":"A Stop Soros csomag helyett az adótörvénnyel fogadják el a migrációt segítő szervezeteket sújtó különadót.","id":"20180619_orban_migracio_Stop_Soros_kulonado","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53135d9e-83bd-4897-96d5-65db86e1efe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080ff0ee-a872-40d8-a075-f264aeea8e62","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_orban_migracio_Stop_Soros_kulonado","timestamp":"2018. június. 19. 14:50","title":"Orbán nem hátrál, csak késleltette a csapást: jön a migrációt segítő szervezetek különadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jobban zavarjuk mi a vadon élő állatokat, mint ahogy ők bennünket, erre jutott egy, az egész világra kiterjedő kutatás. Az állatok kerülik a turistákat, a mezőgazdasági gépeket, ezért inkább éjszaka élnek.","shortLead":"Jobban zavarjuk mi a vadon élő állatokat, mint ahogy ők bennünket, erre jutott egy, az egész világra kiterjedő kutatás...","id":"20180618_Lehet_hogy_a_koborlo_macko_jobban_felt_tolunk_mint_mi_tole","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc0d140-6415-4d10-bdf0-a2040435f387","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_Lehet_hogy_a_koborlo_macko_jobban_felt_tolunk_mint_mi_tole","timestamp":"2018. június. 18. 16:28","title":"Lehet, hogy a kóborló mackó jobban félt tőlünk, mint mi tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104ab5f9-3061-4495-8363-b9a0646a999f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ami nem sikerült a világbajnokság esélyes csapatainak, azt hozta a favoritok tágabb köréhez sorolt Belgium: végelszámolásban magabiztosan, 3:0-ra verték a vb-újonc Panamát. Azért az első félidő De Bruyne-éknek sem sikerült fényesen. Ám Mertens mesteri akciója megtörte a jeget, és Lukaku két szépen felépített támadásból biztosította a győzelmet.","shortLead":"Ami nem sikerült a világbajnokság esélyes csapatainak, azt hozta a favoritok tágabb köréhez sorolt Belgium...","id":"20180618_A_belgak_nem_hibaztak_magabiztosan_vertek_Panamat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=104ab5f9-3061-4495-8363-b9a0646a999f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b73f25b-2f27-46c3-8386-2e7f44e1b78b","keywords":null,"link":"/sport/20180618_A_belgak_nem_hibaztak_magabiztosan_vertek_Panamat","timestamp":"2018. június. 18. 18:58","title":"A belgák nem hibáztak, magabiztosan verték Panamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]