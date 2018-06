Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fb43346-1677-48b8-974f-c5d03459bd19","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz Marco Rossi a belga Georges Leekenst váltja a magyar labdarúgó-válogatott kispadján. ","shortLead":"Az olasz Marco Rossi a belga Georges Leekenst váltja a magyar labdarúgó-válogatott kispadján. ","id":"20180620_marco_rossi_szovetsegi_kapitany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fb43346-1677-48b8-974f-c5d03459bd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdcf5bd3-6ce3-40df-a37b-02c0b2a2018a","keywords":null,"link":"/sport/20180620_marco_rossi_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. június. 20. 15:56","title":"Megszólalt az új szövetségi kapitány: \"Ez életem egyik legjobb napja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly már csaknem 140 milliárd forintos forgalmat bonyolított le az előző évben még mintegy 125 milliárdosra becsült magyarországi barkácspiac, melynek négyötöde az OBI és a Praktiker kezében van.","shortLead":"Tavaly már csaknem 140 milliárd forintos forgalmat bonyolított le az előző évben még mintegy 125 milliárdosra becsült...","id":"20180619_felujitasok_porgetik_a_barkacsaruhazak_forgalmat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035b6c51-20db-4c09-8656-fae082f3a4d4","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_felujitasok_porgetik_a_barkacsaruhazak_forgalmat","timestamp":"2018. június. 19. 05:40","title":"Felújítások pörgetik a barkácsáruházak forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök leszögezte, hogy a határon kialakult válságot meg kell oldani.","shortLead":"Az elnök leszögezte, hogy a határon kialakult válságot meg kell oldani.","id":"20180619_Trump_gyerekek_szulok_elvalasztasa_menekultproblema","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d308cc6b-af52-40c3-819d-7f84a0c7e9ca","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Trump_gyerekek_szulok_elvalasztasa_menekultproblema","timestamp":"2018. június. 19. 21:59","title":"Trump: Nem akarom, de szükség van rá, hogy a migránsgyerekeket elvegyék a szüleiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9c6b7c-f046-44a2-a906-91e743bd01ab","c_author":"Boldogkői Zsolt","category":"tudomany","description":"A tudományalapú orvoslás társadalmi tekintélye igen alacsony szintre lavírozta magát mára. A szakmán belülről erős kételyek fogalmazódnak meg a modern biológia eredményeinek gyógyászatban való alkalmazhatóságát illetően, sőt a tudományt magát is érik támadások. A gyógyszeripar kutatás-fejlesztési befektetéseinek megtérülési rátája óriási mértékben zuhan, 2020-ra nulla értéket vizionálnak. Az egészségügy hétköznapjai egyes országokban katasztrofálisak, a forráshiány pedig világjelenség. Mi az igazság, és van-e kiút? E kérdésekről szól Boldogkői Zsolt professzor írása.","shortLead":"A tudományalapú orvoslás társadalmi tekintélye igen alacsony szintre lavírozta magát mára. A szakmán belülről erős...","id":"20180619_valsagban_a_modern_orvoslas_boldogkoi_zsolt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa9c6b7c-f046-44a2-a906-91e743bd01ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4441ea93-9637-4085-92b5-b167248374ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_valsagban_a_modern_orvoslas_boldogkoi_zsolt","timestamp":"2018. június. 19. 20:03","title":"Válságban a modern orvoslás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b76cb-0855-4c25-9b7b-76a7f2f7a439","c_author":"","category":"sport","description":"Ma sorsolták a Bajnokok Ligája selejtezőjének a párharcait, ahol a magyar bajnok Videoton is érdekelt. A fehérvári klub a luxemburgi bajnok, Dudelange ellen csap össze, a selejtező kör 1. fordulójában. ","shortLead":"Ma sorsolták a Bajnokok Ligája selejtezőjének a párharcait, ahol a magyar bajnok Videoton is érdekelt. A fehérvári klub...","id":"20180619_Kisorsoltak_a_Videoton_ellenfelet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=340b76cb-0855-4c25-9b7b-76a7f2f7a439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3081dff0-c3ae-4fdb-afc3-edc8ad482870","keywords":null,"link":"/sport/20180619_Kisorsoltak_a_Videoton_ellenfelet","timestamp":"2018. június. 19. 13:00","title":"Kisorsolták a Videoton ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31520f4d-6921-46a0-97c8-81f7a1ac934e","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Az értékesítés, legyen szó bármilyen területről, a cégek, vállalatok egyik legfontosabb fegyvere, elvégre ezen áll vagy bukik, hogy egy termékből, szolgáltatásból siker lesz-e, vagy a feledés homályába vész. Lássuk, kik művelték a világon a legjobban ezt a műfajt, és mit érdemes ellesni tőlük. ","shortLead":"Az értékesítés, legyen szó bármilyen területről, a cégek, vállalatok egyik legfontosabb fegyvere, elvégre ezen áll vagy...","id":"jobline_20180619_A_vilag_legjobb_ertekesitoi_es_amiert_hiresek_lettek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31520f4d-6921-46a0-97c8-81f7a1ac934e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec756c5-1021-4665-bea9-3f45ee5c5974","keywords":null,"link":"/brandchannel/jobline_20180619_A_vilag_legjobb_ertekesitoi_es_amiert_hiresek_lettek","timestamp":"2018. június. 20. 07:25","title":"A világ legjobb értékesítői… és amiért híresek lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff bizakodó, szerinte 10 év múlva megfordul a politika trendje, de ha a CEU-nak addig is el kell hagynia Magyarországot, valamilyen jelenlétet fenntartanak Budapesten. ","shortLead":"Michael Ignatieff bizakodó, szerinte 10 év múlva megfordul a politika trendje, de ha a CEU-nak addig is el kell hagynia...","id":"20180620_CEUrektor_Egy_posztorbani_rendszerben_is_itt_leszunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fe8328-05d5-45be-a1b4-7d2a48a378a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_CEUrektor_Egy_posztorbani_rendszerben_is_itt_leszunk","timestamp":"2018. június. 20. 13:52","title":"CEU-rektor: Egy poszt-orbáni rendszerben is itt leszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a forgalma, az árbevétele és az adózott eredménye.","shortLead":"Nagyot nőtt a forgalma, az árbevétele és az adózott eredménye.","id":"20180619_belehuzott_a_mcdonalds_a_magyar_piacon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f233e10f-2e89-44db-a6e2-9e21905ca6f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_belehuzott_a_mcdonalds_a_magyar_piacon","timestamp":"2018. június. 19. 06:55","title":"Belehúzott a McDonald's a magyar piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]