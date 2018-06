Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db2b9aff-77e9-45d0-8f36-65ca6e6de849","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Los Angeles alatt megépült tesztpályára Elon Musk már egy Tesla Model X-et is leküldött, hogy megnézzék, autóval együtt hogyan gyorsul a szerkezet.","shortLead":"A Los Angeles alatt megépült tesztpályára Elon Musk már egy Tesla Model X-et is leküldött, hogy megnézzék, autóval...","id":"20180619_elon_muskthe_boring_company_tesla_model_x_kozlekedes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db2b9aff-77e9-45d0-8f36-65ca6e6de849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112833f7-dc69-4fef-b470-06fa4a76b5ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_elon_muskthe_boring_company_tesla_model_x_kozlekedes","timestamp":"2018. június. 19. 10:31","title":"Betettek egy Tesla Model X-et Elon Musk alagútjába, így megy a kocsi a föld alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63d3b5c-dc8d-4803-9a39-71baae429d65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kizárólag Nagy Márton tiszteletére öltöztették díszbe az iskolát, és a vendégek is mind miatta jöttek el.\r

","shortLead":"Kizárólag Nagy Márton tiszteletére öltöztették díszbe az iskolát, és a vendégek is mind miatta jöttek el.\r

","id":"20180619_Matraszentimren_egyetlen_fiu_jart_a_nyolcadik_osztalyba_de_megtartottak_a_ballagast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c63d3b5c-dc8d-4803-9a39-71baae429d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35346892-b33f-499d-af47-e88257781b90","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Matraszentimren_egyetlen_fiu_jart_a_nyolcadik_osztalyba_de_megtartottak_a_ballagast","timestamp":"2018. június. 19. 16:14","title":"Mátraszentimrén egyetlen fiú járt a nyolcadik osztályba, de megtartották a ballagást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f1a3cf-215a-4bce-8eb1-d1f2092733e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elégedetlen volt a közönségével, és a Twitteren jól kiosztotta őket.\r

","shortLead":"Elégedetlen volt a közönségével, és a Twitteren jól kiosztotta őket.\r

","id":"20180620_Verig_sertette_a_belgakat_John_Cleese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4f1a3cf-215a-4bce-8eb1-d1f2092733e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38194c-792a-4bae-b3df-f574ba04a5a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Verig_sertette_a_belgakat_John_Cleese","timestamp":"2018. június. 20. 11:15","title":"Vérig sértette a belgákat John Cleese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0229aa6-3075-4d4e-b109-33ef037a93cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délutánra helyreállt a szolgáltatás. ","shortLead":"Délutánra helyreállt a szolgáltatás. ","id":"20180620_Egesz_Cegleden_nincs_ivoviz_eltort_egy_vezetek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0229aa6-3075-4d4e-b109-33ef037a93cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a196cf7-f0f4-453e-9269-f6854bc14523","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Egesz_Cegleden_nincs_ivoviz_eltort_egy_vezetek","timestamp":"2018. június. 20. 11:55","title":"Egész Cegléden nem volt ivóvíz, eltört egy vezeték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Történelmi mélypontra került a forint napi középárfolyama az euróval szemben, és nem tudni, hol a vég. A jegybank keddi ülése ezért a szokásosnál jóval izgalmasabbnak ígérkezik. De kell-e igazán aggódnunk az esés miatt?","shortLead":"Történelmi mélypontra került a forint napi középárfolyama az euróval szemben, és nem tudni, hol a vég. A jegybank keddi...","id":"20180619_arfolyam_mnb_euro_forint_forintgyengules","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d287c18c-8b66-442f-853f-c0a51421f1e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_arfolyam_mnb_euro_forint_forintgyengules","timestamp":"2018. június. 19. 06:30","title":"Szokjunk-e hozzá a 325 forintos euróhoz, és pánikoljunk-e emiatt? Izgalmas lehet a mai nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411e0db8-e43a-4d21-b71d-d9c188992f5c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Tarol a két határmenti diszkont, a határ melletti üzletek parkolójában mégsem örülnek a megnőtt érdeklődésnek, mert szerintük a sajtó figyelme árhat az üzletnek. Ha bedől, nem miattunk. Egy ügyészségi eljárás folyik már másfél éve, amelyben az üzleteket is működtető vállalkozók is érintettek, a bíróság majd dönt az ügyükben.","shortLead":"Tarol a két határmenti diszkont, a határ melletti üzletek parkolójában mégsem örülnek a megnőtt érdeklődésnek, mert...","id":"20180619_Tenyleg_mindenki_boldog_a_hatarbiznisztol_Tompan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411e0db8-e43a-4d21-b71d-d9c188992f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9622811-716b-4341-ac80-c9f94afe8c78","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_Tenyleg_mindenki_boldog_a_hatarbiznisztol_Tompan","timestamp":"2018. június. 19. 20:00","title":"Tompán a kisnyugdíjas és a milliárdos is ugyanazon az üzleten kaszál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66664222-dfde-4706-8a20-fe307051820c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így változhat jövőre a chipsadóként ismert közteher jövőre.","shortLead":"Így változhat jövőre a chipsadóként ismert közteher jövőre.","id":"20180620_Feladta_a_kormany_a_palinkaharcot_jon_a_durva_adoemeles","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66664222-dfde-4706-8a20-fe307051820c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60e7ce4-0cbb-4e23-96b4-f6a12e3dc2d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Feladta_a_kormany_a_palinkaharcot_jon_a_durva_adoemeles","timestamp":"2018. június. 20. 12:08","title":"Feladta a kormány a pálinkaharcot, jön a durva adóemelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8617da70-4e66-4ffc-ad21-6f62c034fa09","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ennek ellenére a csapat és a stáb biztonságban földet ért.

","shortLead":"Ennek ellenére a csapat és a stáb biztonságban földet ért.

","id":"20180619_kigyulladt_a_szaudi_valogatott_repulogepe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8617da70-4e66-4ffc-ad21-6f62c034fa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ba2db8-243e-4610-a21d-ee13bd18eaee","keywords":null,"link":"/sport/20180619_kigyulladt_a_szaudi_valogatott_repulogepe","timestamp":"2018. június. 19. 07:19","title":"Kigyulladt a szaúdi válogatott repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]