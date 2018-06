Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"143088d7-de6c-4b2d-b67d-a2d9bd9c28f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szlovákiával közösen lesz a 2022-es kontinenstorna házigazdája Magyarország. ","shortLead":"Szlovákiával közösen lesz a 2022-es kontinenstorna házigazdája Magyarország. ","id":"20180620_kezilabda_europa_bajnoksagot_rendez_magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=143088d7-de6c-4b2d-b67d-a2d9bd9c28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358af819-8941-4814-9d13-f0ce2814ecaf","keywords":null,"link":"/sport/20180620_kezilabda_europa_bajnoksagot_rendez_magyarorszag","timestamp":"2018. június. 20. 14:43","title":"Kézilabda-Európa-bajnokságot rendez Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87051377-31cf-48c2-9779-7fb55d7cc6c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy körözött férfi akartak őrizetbe venni a hatóságok csütörtök reggel Bécsben, de nem engedelmeskedett, és a tetőre menekült. Többórás csörte után sikerült csak elkapni.","shortLead":"Egy körözött férfi akartak őrizetbe venni a hatóságok csütörtök reggel Bécsben, de nem engedelmeskedett, és a tetőre...","id":"20180621_cserepekkel_dobalozo_orulttel_hadakoztak_a_kommandosok_egy_becsi_hazteton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87051377-31cf-48c2-9779-7fb55d7cc6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ec68df-6ffe-45df-8a71-6075512b9309","keywords":null,"link":"/vilag/20180621_cserepekkel_dobalozo_orulttel_hadakoztak_a_kommandosok_egy_becsi_hazteton","timestamp":"2018. június. 21. 15:52","title":"Cserepekkel dobálózó őrülttel hadakoztak a kommandósok egy bécsi háztetőn – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bddb022c-0d64-40e1-afb6-0487d28312a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten lett igazán gyanús valakinek, hogy egy új jármű került be az elnöki autókaravánba. A konvoj éppen Washington DC-n haladt át, amikor felfigyeltek a látványosan nagy, fekete, kupolás járműre.","shortLead":"A héten lett igazán gyanús valakinek, hogy egy új jármű került be az elnöki autókaravánba. A konvoj éppen Washington...","id":"20180621_trump_autokaravan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bddb022c-0d64-40e1-afb6-0487d28312a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42700509-6126-489b-bcf9-d4784397212d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_trump_autokaravan","timestamp":"2018. június. 21. 15:22","title":"Új játékszere van Donald Trumpnak? Egy elég titokzatos monstrum kíséri az elnököt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Továbbra is a horvát, a görög és a török nyaralóhelyek a legnépszerűbbek a külföldi vakációt tervező magyarok körében, és ismét egyre többen fizetnek be egyiptomi utazásra.

","shortLead":"Továbbra is a horvát, a görög és a török nyaralóhelyek a legnépszerűbbek a külföldi vakációt tervező magyarok körében...","id":"20180621_horvatorszag_tengerparti_nyaralas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5295879-8021-47ad-ba6a-3420cbf95696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_horvatorszag_tengerparti_nyaralas","timestamp":"2018. június. 21. 05:39","title":"Még mindig nem untuk meg Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96279e8f-e059-4962-8961-344ea84b9468","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bőven kétharmad fölött ment át az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros is, a Jobbik támogatta mindkettőt. Közleményben magyarázzák, hogy miért szavaztak igennel.","shortLead":"Bőven kétharmad fölött ment át az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros is, a Jobbik támogatta mindkettőt. Közleményben...","id":"20180620_Most_hogy_nem_kellett_a_Fidesznek_a_Jobbik_megszavazta_az_Alaptorvenymodositast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96279e8f-e059-4962-8961-344ea84b9468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d64e262-5310-4aa9-b4d0-d08cbf1242fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Most_hogy_nem_kellett_a_Fidesznek_a_Jobbik_megszavazta_az_Alaptorvenymodositast","timestamp":"2018. június. 20. 15:44","title":"Most, hogy nem kellett a Fidesznek, a Jobbik megszavazta az Alaptörvény-módosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f678aee-4aa9-44b8-a57b-445191ff3bda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elhunyt Kossuth-díjas költőre a Petőfi Irodalmi Múzeumban emlékeznek barátai, pályatársai és tisztelői. ","shortLead":"Az elhunyt Kossuth-díjas költőre a Petőfi Irodalmi Múzeumban emlékeznek barátai, pályatársai és tisztelői. ","id":"20180620_Virrasztast_szerveznek_Kanyadi_Sandor_emlekere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f678aee-4aa9-44b8-a57b-445191ff3bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b551ac78-ef15-4d39-99b8-2ebe84cf6e01","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Virrasztast_szerveznek_Kanyadi_Sandor_emlekere","timestamp":"2018. június. 20. 16:14","title":"Virrasztást szerveznek Kányádi Sándor emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022ccd05-15bf-409c-9ce2-0665c55a1494","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csaknem 400 millió forintért teheti rendbe a győri állatkertet, közbeszerzésen nyerte a pénzt.","shortLead":"Csaknem 400 millió forintért teheti rendbe a győri állatkertet, közbeszerzésen nyerte a pénzt.","id":"20180621_Meszaros_Lorinc_az_allatkertbe_is_betette_a_labat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=022ccd05-15bf-409c-9ce2-0665c55a1494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50a819c-007b-4e24-bfe3-0a8d029b86e5","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Meszaros_Lorinc_az_allatkertbe_is_betette_a_labat","timestamp":"2018. június. 21. 16:48","title":"Mészáros Lőrinc az állatkertbe is betette a lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463f6343-4a2e-4414-bb6e-fb3f6ec1f79e","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"Három buszt töröl állományából a BKV csütörtökön, ezek között egy harmincéves Ikarus sem található, egy alig több mint kétéves magyar elektromos busz azonban igen.\r

","shortLead":"Három buszt töröl állományából a BKV csütörtökön, ezek között egy harmincéves Ikarus sem található, egy alig több mint...","id":"20180621_Torli_keteves_elektromos_buszat_a_BKV","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=463f6343-4a2e-4414-bb6e-fb3f6ec1f79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7538e6-ad73-4bdb-95e8-920361619035","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Torli_keteves_elektromos_buszat_a_BKV","timestamp":"2018. június. 21. 15:38","title":"A matuzsálemek maradnak, kétéves elektromos buszt viszont leselejtez a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]