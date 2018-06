Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány nap leforgása alatt több százezren látták azt a videót, amiben egy kék lámpás, civil autó akciózik az M7-es autópályán.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt több százezren látták azt a videót, amiben egy kék lámpás, civil autó akciózik az M7-es...","id":"20180620_m7es_autopalya_keklampas_civil_auto_opel_zafira_kamionos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae6737f-34a8-4ecc-826c-f5521f45df49","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_m7es_autopalya_keklampas_civil_auto_opel_zafira_kamionos","timestamp":"2018. június. 20. 13:21","title":"Kiderült: ők ellenőriztek a civil, kék lámpás autóból az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf7acfa-ee28-42c3-8242-46d97330e748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A szerb férfi és utasa Bécsbe tartott, amikor észrevették, hogy füst jön ki a motorházból. Csak annyi idejük volt, hogy magukhoz vegyék pénzüket és útlevelüket, mielőtt az autó teljesen lángba borul.","shortLead":"A szerb férfi és utasa Bécsbe tartott, amikor észrevették, hogy füst jön ki a motorházból. Csak annyi idejük volt...","id":"20180620_Videora_vettek_ahogy_porra_eg_a_kocsijuk_az_M5oson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cf7acfa-ee28-42c3-8242-46d97330e748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5812707b-d517-40ad-bb98-dce00205a0e4","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180620_Videora_vettek_ahogy_porra_eg_a_kocsijuk_az_M5oson","timestamp":"2018. június. 20. 20:00","title":"Videóra vették, ahogy porrá ég a kocsijuk az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e6e057-d13a-41d4-be6e-3c9d6c596fb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nő, ahogy korábban, most is zárt pohárban szállította reggeli kávéját, amiért állítása szerint korábban soha nem szólták meg. Most viszont eldurvult a helyzet. ","shortLead":"A nő, ahogy korábban, most is zárt pohárban szállította reggeli kávéját, amiért állítása szerint korábban soha nem...","id":"20180619_Forro_kaveval_ontott_le_majd_megutott_egy_utast_egy_buszsofor_Kelenfoldon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e6e057-d13a-41d4-be6e-3c9d6c596fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4f9e57-026b-40f7-b82a-a9c7aa139898","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_Forro_kaveval_ontott_le_majd_megutott_egy_utast_egy_buszsofor_Kelenfoldon","timestamp":"2018. június. 19. 12:55","title":"Forró kávéval öntött le, majd megütött egy utast egy buszsofőr Kelenföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337017f2-d154-4686-bb8b-eb1bd738bb56","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"Az orosz szurkolók a jelek szerint mindent megbocsátottak az utóbbi években nem túl dicsőséges szbornajának: az ünneplő szurkolók ellepték Moszkva és Szentpétervár és a többi nagyváros utcáit, miután az orosz válogatott 3:1-re legyőzte Egyiptomot, és ezzel gyakorlatilag bejutott a labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszába. A külföldi elemzők is azt írják, ha egy csapat nyolc gólt lő két meccsen, mindenképpen jól játszik. ","shortLead":"Az orosz szurkolók a jelek szerint mindent megbocsátottak az utóbbi években nem túl dicsőséges szbornajának: az ünneplő...","id":"20180620_Az_oroszok_mar_a_mennyben_vannak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=337017f2-d154-4686-bb8b-eb1bd738bb56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d1379b-e028-48f7-b7b5-08587cf12888","keywords":null,"link":"/sport/20180620_Az_oroszok_mar_a_mennyben_vannak","timestamp":"2018. június. 20. 10:09","title":"Az oroszok már a mennyben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Utolérte az amerikai részvénybefektető és üzletembert, Warren Buffettet.","shortLead":"Utolérte az amerikai részvénybefektető és üzletembert, Warren Buffettet.","id":"20180621_Mark_Zuckerberg_egy_karnyujtasnyira_van_attol_hogy_a_vilag_harmadik_leggazdagabb_embere_legyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f311d76-3205-45f2-83b3-32318591a8bb","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Mark_Zuckerberg_egy_karnyujtasnyira_van_attol_hogy_a_vilag_harmadik_leggazdagabb_embere_legyen","timestamp":"2018. június. 21. 09:43","title":"Mark Zuckerberg egy karnyújtásnyira van attól, hogy a világ harmadik leggazdagabb embere legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddfd70f-39a9-43ec-a820-c3a2229b9dac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Oroszországtól 5:0-s vereséget szenvedett Szaúd-Arábia ma újabb zakó elé néz, a közel-keleti monarchia csapata ugyanis Uruguay ellen játszik. Így akár meg is szerezheti a leggyengébb vb-csapat címet.","shortLead":"Az Oroszországtól 5:0-s vereséget szenvedett Szaúd-Arábia ma újabb zakó elé néz, a közel-keleti monarchia csapata...","id":"20180620_SzaudArabia_lesz_a_legrosszabb_vbszereplo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eddfd70f-39a9-43ec-a820-c3a2229b9dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202d0094-f47e-44cb-9b65-0725933cfab9","keywords":null,"link":"/sport/20180620_SzaudArabia_lesz_a_legrosszabb_vbszereplo","timestamp":"2018. június. 20. 10:18","title":"Szaúd-Arábia lesz a legrosszabb vb-szereplő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti hetilap a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos publikációs jegyzékének tanulmányozása után arra jutott, hogy az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának intézeteiben feltűnően népszerű a bevándorlás, gendertéma és a homoszexualitás kutatása. Névvel, fotóval, konkrét tanulmányok megnevezésével fel is sorolták a lap online oldalán kedden közzétett cikkben, konkrétan kikre illetve mire gondoltak. Szerző nincs a cikkhez feltüntetve. \r

\r

","shortLead":"A kormánypárti hetilap a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos publikációs jegyzékének tanulmányozása után arra jutott...","id":"20180619_megint_listazott_a_figyelo_most_az_mta_tarsadalomkutatoit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4adc4c-8e1e-4913-b0f1-0f4d47417056","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_megint_listazott_a_figyelo_most_az_mta_tarsadalomkutatoit","timestamp":"2018. június. 19. 21:12","title":"Megint listázott a Figyelő, most az MTA társadalomkutatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte a 68 milliót az otthonukból elűzöttek száma 2017-ben. Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa azt szeretné, hogy szűnjön meg a határon az úgynevezett „tranzitzóna”, amelyekben szerinte gyakorlatilag fogva tartják a háború és üldöztetés elől menekülő embereket.","shortLead":"Átlépte a 68 milliót az otthonukból elűzöttek száma 2017-ben. Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa azt...","id":"20180619_ENSZ_menekultek_menekult_menekultvalsag_tranzitzona_befogadas_Magyarorszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93be2af-361c-4a9f-99f9-be044ded8406","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_ENSZ_menekultek_menekult_menekultvalsag_tranzitzona_befogadas_Magyarorszag","timestamp":"2018. június. 19. 13:14","title":"Az ENSZ felszólította Magyarországot, hogy növelje a menedékkérők esélyeit, hogy beléphessenek az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]