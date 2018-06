Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közeleg a lehűlés, péntektől nagyot esik a hőmérséklet, és kifejezetten hűvösnek ígérkeznek a hajnalok hétvégén. ","shortLead":"Közeleg a lehűlés, péntektől nagyot esik a hőmérséklet, és kifejezetten hűvösnek ígérkeznek a hajnalok hétvégén. ","id":"20180621_lesz_ahol_a_30_fokos_hoseget_15_fokos_nappali_csucs_valtja_nemsokara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e81b71-f653-46d5-bcf2-ea907263f364","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_lesz_ahol_a_30_fokos_hoseget_15_fokos_nappali_csucs_valtja_nemsokara","timestamp":"2018. június. 21. 14:39","title":"Lesz, ahol a 30 fokos hőséget 15 fokos nappali csúcs váltja nemsokára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca2693c-eb8c-4209-8952-3512faabad44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy francia nanotechnológiai kutatócsoport megépítette a világ legkisebb házát. ","shortLead":"Egy francia nanotechnológiai kutatócsoport megépítette a világ legkisebb házát. ","id":"20180621_a_vilag_legkisebb_haza_nanotechnologia_femto_st_intezet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca2693c-eb8c-4209-8952-3512faabad44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd7fdf7-0bc4-4640-8294-82582cb37248","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_a_vilag_legkisebb_haza_nanotechnologia_femto_st_intezet","timestamp":"2018. június. 21. 11:03","title":"Megépítették a világ legkisebb házát – olyan kicsi, hogy szabad szemmel nem is látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046bd278-d4c6-45cb-a53e-fb92f5ab16d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kritikusok trollok – jelentették ki a film készítői. ","shortLead":"A kritikusok trollok – jelentették ki a film készítői. ","id":"20180619_Gotti_kritikusok_kozonseg_John_Travolta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=046bd278-d4c6-45cb-a53e-fb92f5ab16d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dfad00-7d34-4b2b-83b1-a9f97e285fb3","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Gotti_kritikusok_kozonseg_John_Travolta","timestamp":"2018. június. 19. 15:59","title":"Üzentek Travoltáék a Gottit utáló kritikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Argentínából Oroszországig utazott az a sclerosis multiplexben szenvedő nő, aki fiaként tekint Messire. A valódi fiával utazó nő nem ismer lehetetlent, ha kell, a fia emeli ki a székből, hogy lássa a meccset.\r

A valódi fiával...","id":"20180621_Kerekesszekes_rajongoja_Oroszorszagba_is_koveti_Messit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3eab2c-3198-42df-91fd-d4ba50626bc5","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Kerekesszekes_rajongoja_Oroszorszagba_is_koveti_Messit","timestamp":"2018. június. 21. 12:06","title":"Kerekesszékes rajongója Oroszországba is követi Messit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73dcd82a-1dbe-451c-971c-2cbcb036378c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mégsem állhatunk hozzá úgy a mai meccsekhez, hogy fix portugál, uruguayi és spanyol győzelmekkel számolunk, ezzel azt mondanánk, hogy izgalommentes foci lesz ma. De másképpen sem állhatunk hozzá, mivel az elmúlt évek európai és dél-amerikai sikercsapatai találkoznak az esélytelenekkel. ","shortLead":"Mégsem állhatunk hozzá úgy a mai meccsekhez, hogy fix portugál, uruguayi és spanyol győzelmekkel számolunk, ezzel azt...","id":"20180620_A_nap_meccse_de_hat_mindegyik_az","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73dcd82a-1dbe-451c-971c-2cbcb036378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693c6162-b2b8-4050-8346-eedf1cff35ef","keywords":null,"link":"/sport/20180620_A_nap_meccse_de_hat_mindegyik_az","timestamp":"2018. június. 20. 13:07","title":"A nap meccse: de hát mindegyik az!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a2cf53-cabe-4087-8be1-71422c223e16","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialista pártnak most nincs székháza, de ez, ha minden igaz, változik a jövőben. Az ellenzéki párt új elnöke egy rádióinterjúban beszélt arról is, hogy a Párbeszéddel együtt készülnének a 2019-es európai parlamenti választásra, az önkormányzati választások előtt pedig helyi szinten a Jobbikkal való együttműködés is lehetséges.","shortLead":"A szocialista pártnak most nincs székháza, de ez, ha minden igaz, változik a jövőben. Az ellenzéki párt új elnöke...","id":"20180619_sajat_fopolgarmester_jeloltje_nem_lesz_az_mszpnek_partkozpontja_viszont_igen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8a2cf53-cabe-4087-8be1-71422c223e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfc234-f7aa-4ab5-a431-7d9a1b6ac513","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_sajat_fopolgarmester_jeloltje_nem_lesz_az_mszpnek_partkozpontja_viszont_igen","timestamp":"2018. június. 19. 15:48","title":"Saját főpolgármester-jelöltje nem lesz az MSZP-nek, pártközpontja viszont igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f941f2ca-4dc0-428f-b5d9-754f87ae43dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU és az oroszok sem hagyják szó nélkül az amerikai intézkedéseket.","shortLead":"Az EU és az oroszok sem hagyják szó nélkül az amerikai intézkedéseket.","id":"20180620_Itt_az_europai_valasz_Trump_vedovamjaira","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f941f2ca-4dc0-428f-b5d9-754f87ae43dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2c294c-c79a-444b-92b0-30e5466b2424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Itt_az_europai_valasz_Trump_vedovamjaira","timestamp":"2018. június. 20. 17:38","title":"Itt az európai válasz Trump védővámjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd estétől északnyugat felől beborul az ég – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd estétől északnyugat felől beborul az ég – derül ki az Országos...","id":"20180621_hosegre_es_zivatarokra_figyelmeztet_a_meteorologia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d196df71-b91b-44b3-83f9-c3c7b0e93ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_hosegre_es_zivatarokra_figyelmeztet_a_meteorologia","timestamp":"2018. június. 21. 05:26","title":"Hőségre és zivatarokra figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]