[{"available":true,"c_guid":"1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Robi medve körüli felhajtás miatt adott ki közleményt az állat- és természetvédelmi szervezet, mivel szerintük az eset rávilágított arra, mennyire fontos és sürgető újra megtanulnunk együtt élni őshonos nagyragadozóinkkal. Zavartalanságuk biztosításához a lakosság együttműködését kérik. ","shortLead":"A Robi medve körüli felhajtás miatt adott ki közleményt az állat- és természetvédelmi szervezet, mivel szerintük...","id":"20180619_medve_szelfi_figyelmeztets","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbda978-524c-41a6-bf84-fbe5824d6c29","keywords":null,"link":"/elet/20180619_medve_szelfi_figyelmeztets","timestamp":"2018. június. 19. 14:06","title":"Ne kergesse a medvét, és a szelfizést is felejtse el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dee342-0a2d-4bf9-abd4-eacafe7f02f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Csatornázási Művek szerint jelenlegi állapotában nem alkalmas a használatra.","shortLead":"A Fővárosi Csatornázási Művek szerint jelenlegi állapotában nem alkalmas a használatra.","id":"20180619_ket_hetig_mukodott_a_vizes_vbre_epult_nyilvanos_vece","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26dee342-0a2d-4bf9-abd4-eacafe7f02f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bebc170-f2fa-4885-882f-4de91cd9a2b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_ket_hetig_mukodott_a_vizes_vbre_epult_nyilvanos_vece","timestamp":"2018. június. 19. 14:55","title":"Két hétig működött a vizes vb-re épült nyilvános vécé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff bizakodó, szerinte 10 év múlva megfordul a politika trendje, de ha a CEU-nak addig is el kell hagynia Magyarországot, valamilyen jelenlétet fenntartanak Budapesten. ","shortLead":"Michael Ignatieff bizakodó, szerinte 10 év múlva megfordul a politika trendje, de ha a CEU-nak addig is el kell hagynia...","id":"20180620_CEUrektor_Egy_posztorbani_rendszerben_is_itt_leszunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fe8328-05d5-45be-a1b4-7d2a48a378a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_CEUrektor_Egy_posztorbani_rendszerben_is_itt_leszunk","timestamp":"2018. június. 20. 13:52","title":"CEU-rektor: Egy poszt-orbáni rendszerben is itt leszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bcc4f7-bd8a-4b05-9d1e-b73279aa3d7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal férfit keresnek, aki rövidnadrágban, atlétában volt. Az épület biztonsági kamerája felvételt készített róla. ","shortLead":"Egy fiatal férfit keresnek, aki rövidnadrágban, atlétában volt. Az épület biztonsági kamerája felvételt készített róla. ","id":"20180619_terezvarosi_hostelbol_lopott_telefont_ma_reggel_ez_a_ferfi_keresik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13bcc4f7-bd8a-4b05-9d1e-b73279aa3d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa229e13-310e-461d-b813-61f13c7fc04a","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_terezvarosi_hostelbol_lopott_telefont_ma_reggel_ez_a_ferfi_keresik","timestamp":"2018. június. 19. 18:34","title":"Terézvárosi hostelből lopott telefont ma reggel ez a férfi, keresik – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ezredforduló óta szaporodnak a farkasok, kutyákkal is keverednek.","shortLead":"Az ezredforduló óta szaporodnak a farkasok, kutyákkal is keverednek.","id":"20180621_Rossz_hir_a_Piroskaknak_egyre_tobb_a_hibrid_farkas_Nemetorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572433a9-b937-4818-b5d6-725fbafb4a97","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Rossz_hir_a_Piroskaknak_egyre_tobb_a_hibrid_farkas_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 21. 11:13","title":"Rossz hír a Piroskáknak: egyre több a hibrid farkas Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7520ab72-5645-4939-bc04-3da7a7c27613","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kicsit még várnunk kell rá, de már javában készül a frissen bejelentett A1 kőkemény sportverziója.","shortLead":"Egy kicsit még várnunk kell rá, de már javában készül a frissen bejelentett A1 kőkemény sportverziója.","id":"20180621_audi_a1_s1_sportaut_varosi_kisauto_tuning_quattro_osszkerekhajtas_turbomotor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7520ab72-5645-4939-bc04-3da7a7c27613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5baee2f1-8681-4020-bfe0-09c663f30efe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_audi_a1_s1_sportaut_varosi_kisauto_tuning_quattro_osszkerekhajtas_turbomotor","timestamp":"2018. június. 21. 13:21","title":"Izgalmas kis méregzsák: jön az Audi S1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232ab2eb-634b-49ac-9d73-836b78a08bb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az oroszok tényleg nem viccelnek.","shortLead":"Ezek az oroszok tényleg nem viccelnek.","id":"20180619_traktor_limuzin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=232ab2eb-634b-49ac-9d73-836b78a08bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba5aced-2278-47ee-a93c-812bef09ea07","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_traktor_limuzin","timestamp":"2018. június. 19. 17:08","title":"Ilyet sem láttunk még: traktorból csináltak limuzint – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogsértő hiányosságokat talált a jegybank vizsgálata az Ersténél.","shortLead":"Jogsértő hiányosságokat talált a jegybank vizsgálata az Ersténél.","id":"20180621_79_milliora_buntette_az_MNB_az_Erstet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b041fc-de5c-4552-aed7-cc676490ed9c","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_79_milliora_buntette_az_MNB_az_Erstet","timestamp":"2018. június. 21. 10:00","title":"79 millióra büntette az MNB az Erstét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]