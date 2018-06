Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8075f883-e870-4c68-888d-99cf5fd1a5b2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mohamed bin Szalman trónörökös fesztelenül beszélgetett a díszpáholyban Putyin elnökkel, miközben az oroszok szétzúzták Szaúd-Arábia válogatottjának reményeit a futball-világbajnokságon. Nemcsak diplomáciai udvariasságból mosolygott a sivatagi királyság tényleges vezetője, hanem azért, mert sikerült létrehoznia az amerikai-orosz-szaúdi szövetséget, amely meghatározhatja a jövőt – és nemcsak az olajpiacon.","shortLead":"Mohamed bin Szalman trónörökös fesztelenül beszélgetett a díszpáholyban Putyin elnökkel, miközben az oroszok szétzúzták...","id":"20180621_Kiderult_miert_mosolygott_a_vereseg_ellenere_a_szaudi_tronorokos_Putyin_mellett_a_foci_veben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8075f883-e870-4c68-888d-99cf5fd1a5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe14959-98d1-4dfa-b796-3449041ffb3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Kiderult_miert_mosolygott_a_vereseg_ellenere_a_szaudi_tronorokos_Putyin_mellett_a_foci_veben","timestamp":"2018. június. 21. 11:34","title":"Kiderült, miért mosolygott a vereség ellenére a szaúdi trónörökös Putyin mellett a focivébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032ea487-bcda-4916-a343-a811cb16b8a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar letelepedési üzlet egyik résztvevője, Milan Cimbolinec tárgyalásokat folytatott 2015-ben a Mossack Fonseca nevű panamai ügyvédi irodával","shortLead":"A magyar letelepedési üzlet egyik résztvevője, Milan Cimbolinec tárgyalásokat folytatott 2015-ben a Mossack Fonseca...","id":"20180620_A_magyar_letelepedesi_kotvenyek_is_elokerulnek_az_uj_Panamairatokban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=032ea487-bcda-4916-a343-a811cb16b8a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b9635f-60bc-4bc5-9bd6-ed1916af598b","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_A_magyar_letelepedesi_kotvenyek_is_elokerulnek_az_uj_Panamairatokban","timestamp":"2018. június. 20. 19:09","title":"A magyar letelepedési kötvények is előkerülnek az új Panama-iratokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sara Netanjahu az ügyészség szerint drága éttermekből is rendelt ételt, pedig a miniszterelnöki rezidenciának van szakácsa. Felelősségre vonják a rezidencia vezetőjét is, aki a vád szerint részt vett a csalásban és a számlák meghamisításában.","shortLead":"Sara Netanjahu az ügyészség szerint drága éttermekből is rendelt ételt, pedig a miniszterelnöki rezidenciának van...","id":"20180621_vadat_emeltek_netanjahu_ettermi_rendelesekkel_ugyeskedo_felesege_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1acce8-577b-4137-aa14-1d83ca4f9ec4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_vadat_emeltek_netanjahu_ettermi_rendelesekkel_ugyeskedo_felesege_ellen","timestamp":"2018. június. 21. 16:24","title":"Vádat emeltek Netanjahu éttermi rendelésekkel ügyeskedő felesége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Charles Darwin és Alfred Wallace 1870-es évekbeli vitája óta nem tudják a tudósok, hogy milyen evolúciós előnye származik a zebráknak a fekete-fehér csíkos mintázatukból. Az egyik lehetséges felvetés szerint a zebracsíkok fölött kialakuló légörvények hűtik az állat testét. Az ELTE Természettudoményi Kar, az Állatorvostudományi Egyetem és a svéd Lundi Egyetem kutatói a Scientific Reports folyóiratban most megjelent cikkükben cáfolták ezt a feltételezést.","shortLead":"Charles Darwin és Alfred Wallace 1870-es évekbeli vitája óta nem tudják a tudósok, hogy milyen evolúciós előnye...","id":"20180620_zebra_zebracsikok_ertelme_hutes_cafolat_elte_darwin_wallace_evolucios_vita","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13d4210-52f9-4d6c-8a47-c1731f757cb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_zebra_zebracsikok_ertelme_hutes_cafolat_elte_darwin_wallace_evolucios_vita","timestamp":"2018. június. 20. 07:02","title":"150 éves tudományos vita végére tettek most pontot az ELTE kutatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f678aee-4aa9-44b8-a57b-445191ff3bda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elhunyt Kossuth-díjas költőre a Petőfi Irodalmi Múzeumban emlékeznek barátai, pályatársai és tisztelői. ","shortLead":"Az elhunyt Kossuth-díjas költőre a Petőfi Irodalmi Múzeumban emlékeznek barátai, pályatársai és tisztelői. ","id":"20180620_Virrasztast_szerveznek_Kanyadi_Sandor_emlekere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f678aee-4aa9-44b8-a57b-445191ff3bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b551ac78-ef15-4d39-99b8-2ebe84cf6e01","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Virrasztast_szerveznek_Kanyadi_Sandor_emlekere","timestamp":"2018. június. 20. 16:14","title":"Virrasztást szerveznek Kányádi Sándor emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280a2c3b-ed2d-4480-a063-0610850ada89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Amnesty International Magyarország szerint ezek a törvénymódosítások ártanak a magyar embereknek és Magyarországnak.","shortLead":"Az Amnesty International Magyarország szerint ezek a törvénymódosítások ártanak a magyar embereknek és Magyarországnak.","id":"20180620_Amnesty_A_Stop_Soros_rettenetes_tamadas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=280a2c3b-ed2d-4480-a063-0610850ada89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d77497-811b-4670-b588-72c6a51f733d","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Amnesty_A_Stop_Soros_rettenetes_tamadas","timestamp":"2018. június. 20. 16:10","title":"Amnesty: A Stop Soros rettenetes támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d005f9-5a12-41db-ad0f-b8498bc10471","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Diana halála óta nem hordta senki nyilvánosan.","shortLead":"Diana halála óta nem hordta senki nyilvánosan.","id":"20180620_Ismet_eskuvon_viseltek_Diana_hercegne_tiarajat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81d005f9-5a12-41db-ad0f-b8498bc10471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b8dec4-e376-4d43-904a-83359ffb4547","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Ismet_eskuvon_viseltek_Diana_hercegne_tiarajat","timestamp":"2018. június. 21. 09:05","title":"Ismét esküvőn viselték Diana hercegné tiaráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába tudja valaki elméletben, hogy mit kell tennie egy „medverandi” esetén, más a helyzet, ha valóban szembekerül egy ilyen állattal. Van, ahol virtuális valósággal készítenek fel a rényleges találkozásra.","shortLead":"Hiába tudja valaki elméletben, hogy mit kell tennie egy „medverandi” esetén, más a helyzet, ha valóban szembekerül...","id":"20180619_virtualis_valosag_alkalmazas_medvetamadas_esetere_robi_medve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5356f867-450a-4983-b40c-60f921771919","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_virtualis_valosag_alkalmazas_medvetamadas_esetere_robi_medve","timestamp":"2018. június. 19. 19:03","title":"A kóborló medvék országában is szükség lehet rá: valahol már virtuális valósággal treníroznak medvetámadás esetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]