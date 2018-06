Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a medvék is gyanúsak, hiszen külföldről jöttek be az országba.","shortLead":"Szerintük a medvék is gyanúsak, hiszen külföldről jöttek be az országba.","id":"20180620_Zsenialisan_reagalt_a_Hircsarda_a_kormanyhu_Figyelo_ujabb_listazasara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8fa031-4885-4e37-bfe4-295fcf64386b","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Zsenialisan_reagalt_a_Hircsarda_a_kormanyhu_Figyelo_ujabb_listazasara","timestamp":"2018. június. 20. 16:11","title":"Zseniálisan reagált a Hírcsárda a kormányhű Figyelő újabb listázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e813d7d8-4906-4d13-bd46-c76826935552","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A nagy gyártók vért izzadnak, hogy kitalálják, miként tudnának több sört belediktálni a fogyasztókba, miközben a kicsik kezdik lefőzni őket. Megnéztük, hogy áll a sörforradalom külföldön és Magyarországon.","shortLead":"A nagy gyártók vért izzadnak, hogy kitalálják, miként tudnának több sört belediktálni a fogyasztókba, miközben a kicsik...","id":"20180619_sor_kraftsor_kisuzem_brewers_of_europe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e813d7d8-4906-4d13-bd46-c76826935552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f87975d-1ebf-42af-a157-c811b9e5fced","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_sor_kraftsor_kisuzem_brewers_of_europe","timestamp":"2018. június. 19. 14:10","title":"Jobban esne a sör, ha bezárnak egy szabadulószobába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a Mesterházy Attila által posztolt előnytelen képre az MSZP új elnöke. ","shortLead":"Reagált a Mesterházy Attila által posztolt előnytelen képre az MSZP új elnöke. ","id":"20180619_Toth_Bertalan_remeli_hogy_Mesterhazy_csak_felrenyomta_a_telefonjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5106e3-7958-4e7c-ac2f-4c325819cfab","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Toth_Bertalan_remeli_hogy_Mesterhazy_csak_felrenyomta_a_telefonjat","timestamp":"2018. június. 19. 08:50","title":"Tóth Bertalan reméli, hogy Mesterházy csak félrenyomta a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f678aee-4aa9-44b8-a57b-445191ff3bda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elhunyt Kossuth-díjas költőre a Petőfi Irodalmi Múzeumban emlékeznek barátai, pályatársai és tisztelői. ","shortLead":"Az elhunyt Kossuth-díjas költőre a Petőfi Irodalmi Múzeumban emlékeznek barátai, pályatársai és tisztelői. ","id":"20180620_Virrasztast_szerveznek_Kanyadi_Sandor_emlekere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f678aee-4aa9-44b8-a57b-445191ff3bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b551ac78-ef15-4d39-99b8-2ebe84cf6e01","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Virrasztast_szerveznek_Kanyadi_Sandor_emlekere","timestamp":"2018. június. 20. 16:14","title":"Virrasztást szerveznek Kányádi Sándor emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ce3e9e-047e-4823-87f5-a9721bb40bbc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Érthető, ha egyre népszerűbb a módszer a munkahelyeken.","shortLead":"Érthető, ha egyre népszerűbb a módszer a munkahelyeken.","id":"20180619_Napi_nehany_perc_es_empatikusabb_lesznek_a_kollegak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ce3e9e-047e-4823-87f5-a9721bb40bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f000fb-196e-45e6-bdee-21efaa2422b9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180619_Napi_nehany_perc_es_empatikusabb_lesznek_a_kollegak","timestamp":"2018. június. 19. 12:15","title":"Napi néhány perc, és empatikusabb lesznek a kollégák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046bd278-d4c6-45cb-a53e-fb92f5ab16d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kritikusok trollok – jelentették ki a film készítői. ","shortLead":"A kritikusok trollok – jelentették ki a film készítői. ","id":"20180619_Gotti_kritikusok_kozonseg_John_Travolta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=046bd278-d4c6-45cb-a53e-fb92f5ab16d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dfad00-7d34-4b2b-83b1-a9f97e285fb3","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Gotti_kritikusok_kozonseg_John_Travolta","timestamp":"2018. június. 19. 15:59","title":"Üzentek Travoltáék a Gottit utáló kritikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28800e44-1778-4e47-acf8-ebab5f5f356d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Puan 62 éves volt, a perth-i állatkert gondozói altatták el. ","shortLead":"Puan 62 éves volt, a perth-i állatkert gondozói altatták el. ","id":"20180619_Meghalt_a_vilag_legoregebb_szumatrai_orangutanja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28800e44-1778-4e47-acf8-ebab5f5f356d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e449500f-749a-4491-9e4d-44a3426153b4","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Meghalt_a_vilag_legoregebb_szumatrai_orangutanja","timestamp":"2018. június. 19. 10:12","title":"Meghalt a világ legöregebb szumátrai orangutánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7243dbe-15a0-470b-b440-25ae01319d30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bőven oldtimer korú kis személyautó ránézésre semmi extrát nem vonultat fel, mégis komoly összegért cserélhet gazdát.","shortLead":"A bőven oldtimer korú kis személyautó ránézésre semmi extrát nem vonultat fel, mégis komoly összegért cserélhet gazdát.","id":"20180619_regi_utottkopott_ford_escort_arveres_licit_ii_janos_pal_papa_auto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7243dbe-15a0-470b-b440-25ae01319d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442ab360-1e55-4765-8883-3b3e186786c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_regi_utottkopott_ford_escort_arveres_licit_ii_janos_pal_papa_auto","timestamp":"2018. június. 19. 11:21","title":"Régi ütött-kopott kis Ford Escort, de miért ér egy kisebb vagyont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]