Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f6f45ec-5483-4693-a30d-5f882fd4a7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki szereti a 30 fok feletti nyári meleget, két napig még élvezheti. Péntektől kifejezetten barátságtalan idő ígérkezik egy hidegfront miatt.","shortLead":"Aki szereti a 30 fok feletti nyári meleget, két napig még élvezheti. Péntektől kifejezetten barátságtalan idő ígérkezik...","id":"20180620_ket_forro_nap_utan_megerkezik_a_juliusi_kora_osz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f6f45ec-5483-4693-a30d-5f882fd4a7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8353ce7b-f9a4-416d-a92d-20dbf44c21a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_ket_forro_nap_utan_megerkezik_a_juliusi_kora_osz","timestamp":"2018. június. 20. 04:57","title":"Két forró nap után megérkezik a júliusi kora ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923c6297-bc30-4f10-8fbd-19cd17aae0d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az építkezés közben talált bomba elszállításának idejére több házat, irodát kiürítenek a Dózsa György útnál és több utcát lezárnak csütörtök reggel.","shortLead":"Az építkezés közben talált bomba elszállításának idejére több házat, irodát kiürítenek a Dózsa György útnál és több...","id":"20180620_bombat_talaltak_az_otvenhatosok_teren_hazakat_uritenek_ki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=923c6297-bc30-4f10-8fbd-19cd17aae0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd754ef-a9c0-477d-9875-fd4d196f801a","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_bombat_talaltak_az_otvenhatosok_teren_hazakat_uritenek_ki","timestamp":"2018. június. 20. 19:02","title":"Bombát találtak az Ötvenhatosok terén, házakat ürítenek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481930f5-926a-4c77-8258-4c8bb5c27ce9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha kevés a férfi pedagógus, nemcsak a fiúk teljesítménye romlik, hanem a lányok is hátrányt szenvednek.","shortLead":"Ha kevés a férfi pedagógus, nemcsak a fiúk teljesítménye romlik, hanem a lányok is hátrányt szenvednek.","id":"20180621_A_nemi_modell_hianya_iskolak_ferfi_tanarok_nelkul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=481930f5-926a-4c77-8258-4c8bb5c27ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2824639b-6748-4266-9af7-25654c69e773","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180621_A_nemi_modell_hianya_iskolak_ferfi_tanarok_nelkul","timestamp":"2018. június. 21. 07:45","title":"A nemi modell hiánya: iskolák férfi tanárok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66b1aada-ae99-4255-ab19-6c158e0f7b7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elmúlt esztendők történései mellett a menekültválságról és Európa kereszténységéről is kérdezte a kormányközeli Figyelő az 50. születésnapjához közelítő Ákost.","shortLead":"Az elmúlt esztendők történései mellett a menekültválságról és Európa kereszténységéről is kérdezte a kormányközeli...","id":"20180621_Akos_Allah_nem_lehet_azonos_azzal_akit_mi_Istennek_hivunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66b1aada-ae99-4255-ab19-6c158e0f7b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba890c4-188e-4f94-b48e-9b9ac9a403c7","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Akos_Allah_nem_lehet_azonos_azzal_akit_mi_Istennek_hivunk","timestamp":"2018. június. 21. 12:43","title":"Ákos: Allah nem lehet azonos azzal, akit mi Istennek hívunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti hetilap a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos publikációs jegyzékének tanulmányozása után arra jutott, hogy az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának intézeteiben feltűnően népszerű a bevándorlás, gendertéma és a homoszexualitás kutatása. Névvel, fotóval, konkrét tanulmányok megnevezésével fel is sorolták a lap online oldalán kedden közzétett cikkben, konkrétan kikre illetve mire gondoltak. Szerző nincs a cikkhez feltüntetve. \r

\r

","shortLead":"A kormánypárti hetilap a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos publikációs jegyzékének tanulmányozása után arra jutott...","id":"20180619_megint_listazott_a_figyelo_most_az_mta_tarsadalomkutatoit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4adc4c-8e1e-4913-b0f1-0f4d47417056","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_megint_listazott_a_figyelo_most_az_mta_tarsadalomkutatoit","timestamp":"2018. június. 19. 21:12","title":"Megint listázott a Figyelő, most az MTA társadalomkutatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daea135a-010e-49e3-8b86-867948ca1583","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De nem a hétvégi versenyt, hanem a jövő évit akarnák így megakadályozni.","shortLead":"De nem a hétvégi versenyt, hanem a jövő évit akarnák így megakadályozni.","id":"20180621_Az_LMP_peticiot_inditott_hogy_tiltsak_be_a_Red_Bull_Air_Racet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daea135a-010e-49e3-8b86-867948ca1583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5d300b-e436-4f74-a9a9-18ed8abedd5a","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Az_LMP_peticiot_inditott_hogy_tiltsak_be_a_Red_Bull_Air_Racet","timestamp":"2018. június. 21. 14:44","title":"Az LMP petíciót indított, hogy tiltsák be a Red Bull Air Race-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök leszögezte, hogy a határon kialakult válságot meg kell oldani.","shortLead":"Az elnök leszögezte, hogy a határon kialakult válságot meg kell oldani.","id":"20180619_Trump_gyerekek_szulok_elvalasztasa_menekultproblema","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d308cc6b-af52-40c3-819d-7f84a0c7e9ca","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Trump_gyerekek_szulok_elvalasztasa_menekultproblema","timestamp":"2018. június. 19. 21:59","title":"Trump: Nem akarom, de szükség van rá, hogy a migránsgyerekeket elvegyék a szüleiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"IGTV néven nemcsak új funkciót kap az Instagram, egy külön alkalmazás is készült, kifejezetten a videós tartalmak fogyasztására.","shortLead":"IGTV néven nemcsak új funkciót kap az Instagram, egy külön alkalmazás is készült, kifejezetten a videós tartalmak...","id":"20180621_instagram_igtv_egyoras_video_youtube","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45370452-d6ab-46a0-85e2-c4fdcecb4254","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_instagram_igtv_egyoras_video_youtube","timestamp":"2018. június. 21. 10:03","title":"Lenyomnák a YouTube-ot: itt az Instagram tévé, és mostantól akár 1 órás videókat is feltölthetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]