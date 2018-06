Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8117255b-5cb9-4095-9af4-431ff2b8fde1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így döntött rendkívüli ülésén a képviselő-testület.","shortLead":"Így döntött rendkívüli ülésén a képviselő-testület.","id":"20180620_Eldolt_nem_lakoltatjak_ki_a_vegtaghianyos_Viktort_es_csaladjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8117255b-5cb9-4095-9af4-431ff2b8fde1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f31310-f4ac-456e-881a-ad42a3356631","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Eldolt_nem_lakoltatjak_ki_a_vegtaghianyos_Viktort_es_csaladjat","timestamp":"2018. június. 20. 16:44","title":"Eldőlt: nem lakoltatják ki a végtaghiányos Viktort és családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd6620-90a6-4544-8b9c-b8966d4ecf69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha valaki faluban él, harmadakkora esélye van diplomáig eljutni, mint egy budapestinek.","shortLead":"Ha valaki faluban él, harmadakkora esélye van diplomáig eljutni, mint egy budapestinek.","id":"20180621_Egyetlen_abra_arrol_hol_van_Magyarorszagon_a_legtobb_diplomas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aabd6620-90a6-4544-8b9c-b8966d4ecf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807db066-eb51-4c43-aa73-752549895398","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Egyetlen_abra_arrol_hol_van_Magyarorszagon_a_legtobb_diplomas","timestamp":"2018. június. 21. 12:45","title":"Egyetlen ábra arról, hol van Magyarországon a legtöbb diplomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53179578-9474-4956-bbe9-fea8cde1e141","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rákérdeztünk Kósa Lajosnál, mire alapozva került a jövő évi költségvetés tervezetébe az összeg. 