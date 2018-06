Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Még szerdán aláírta a vonatkozó elnöki rendeletet.","shortLead":"Még szerdán aláírta a vonatkozó elnöki rendeletet.","id":"20180620_Trumpnak_megiscsak_van_szive_Rendeletet_fontolgat_hogy_ne_szakitsak_szet_a_menekultcsaladokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5fe6e2-f522-4d96-aabf-d08bf064106b","keywords":null,"link":"/vilag/20180620_Trumpnak_megiscsak_van_szive_Rendeletet_fontolgat_hogy_ne_szakitsak_szet_a_menekultcsaladokat","timestamp":"2018. június. 20. 20:11","title":"Trumpnak mégiscsak van szíve: egyben tartja a menekültcsaládokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463f6343-4a2e-4414-bb6e-fb3f6ec1f79e","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"Három buszt töröl állományából a BKV csütörtökön, ezek között egy harmincéves Ikarus sem található, egy alig több mint kétéves magyar elektromos busz azonban igen.\r

\r

","shortLead":"Három buszt töröl állományából a BKV csütörtökön, ezek között egy harmincéves Ikarus sem található, egy alig több mint...","id":"20180621_Torli_keteves_elektromos_buszat_a_BKV","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=463f6343-4a2e-4414-bb6e-fb3f6ec1f79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7538e6-ad73-4bdb-95e8-920361619035","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Torli_keteves_elektromos_buszat_a_BKV","timestamp":"2018. június. 21. 15:38","title":"A matuzsálemek maradnak, kétéves elektromos buszt viszont leselejtez a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89a175b-7562-4994-a8c0-c9f607522809","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A román rendőrök szerint a modern autók már annyira hangszigeteltek, hogy a sofőrig nem jutott el, miért veszélyes a gyorshajtás.","shortLead":"A román rendőrök szerint a modern autók már annyira hangszigeteltek, hogy a sofőrig nem jutott el, miért veszélyes...","id":"20180621_audi_r8_gyorshajtas_sebessegrekord_traffipax","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f89a175b-7562-4994-a8c0-c9f607522809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f1239c-ed56-4a6d-abfb-6a98f35bbe9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_audi_r8_gyorshajtas_sebessegrekord_traffipax","timestamp":"2018. június. 21. 14:16","title":"Megdőlt a román sebességrekord, 276 km/h-nál fotózták le a rendőrök az Audi R8-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Cartu közelről is szemügyre vette a limitált szériás új Ferrari még limitáltabb kiadását.","shortLead":"Josh Cartu közelről is szemügyre vette a limitált szériás új Ferrari még limitáltabb kiadását.","id":"20180622_ritkanal_is_ritkabb_legujabb_ferrari_488_pista_pilota_budapesti_milliardos_laferrari_aperta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a3d3d7-599c-4ad8-b87f-9be107f6d12f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_ritkanal_is_ritkabb_legujabb_ferrari_488_pista_pilota_budapesti_milliardos_laferrari_aperta","timestamp":"2018. június. 22. 06:41","title":"A ritkánál is ritkább legújabb Ferrarival pózol a budapesti milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923c6297-bc30-4f10-8fbd-19cd17aae0d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az építkezés közben talált bomba elszállításának idejére több házat, irodát kiürítenek a Dózsa György útnál és több utcát lezárnak csütörtök reggel.","shortLead":"Az építkezés közben talált bomba elszállításának idejére több házat, irodát kiürítenek a Dózsa György útnál és több...","id":"20180620_bombat_talaltak_az_otvenhatosok_teren_hazakat_uritenek_ki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=923c6297-bc30-4f10-8fbd-19cd17aae0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd754ef-a9c0-477d-9875-fd4d196f801a","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_bombat_talaltak_az_otvenhatosok_teren_hazakat_uritenek_ki","timestamp":"2018. június. 20. 19:02","title":"Bombát találtak az Ötvenhatosok terén, házakat ürítenek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4070c813-b169-4895-b6e2-b0495e6f8188","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új számmal támad Luis Fonsi.","shortLead":"Új számmal támad Luis Fonsi.","id":"20180621_Ez_lesz_az_idei_nyar_Despacitoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4070c813-b169-4895-b6e2-b0495e6f8188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8c9c58-dce2-4673-bb81-a8599b7b8354","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Ez_lesz_az_idei_nyar_Despacitoja","timestamp":"2018. június. 21. 11:20","title":"Ez lesz az idei nyár Despacitója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egri Törvényszék másfél milliós sérelmi díjat ítélt meg annak a hatvani férfinek, akit rendőrök bántalmaztak, és eközben eltörték a bordáját. Az áldozat a Magyar Helsinki Bizottság ügyfele. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Az Egri Törvényszék másfél milliós sérelmi díjat ítélt meg annak a hatvani férfinek, akit rendőrök bántalmaztak, és...","id":"20180621_Eltortek_a_rendorok_a_hatvani_ferfi_bordajat_masfelmillios_karteritest_kapott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a710f8-15f5-4911-9fe1-649cb095bf7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Eltortek_a_rendorok_a_hatvani_ferfi_bordajat_masfelmillios_karteritest_kapott","timestamp":"2018. június. 21. 15:26","title":"Eltörték a rendőrök a hatvani férfi bordáját, másfél milliós kártérítést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb68fa5-4c05-4cc6-85d8-e331c2b37831","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180621_Szulessel_szakitotta_felbe_az_orszag_vezeteset_az_ujzelandi_miniszterelnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cb68fa5-4c05-4cc6-85d8-e331c2b37831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688c3b84-f72d-4c7b-91e5-943321fb0c91","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Szulessel_szakitotta_felbe_az_orszag_vezeteset_az_ujzelandi_miniszterelnok","timestamp":"2018. június. 21. 10:23","title":"Szüléssel szakította félbe az ország vezetését az új-zélandi miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]